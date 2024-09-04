中秋節｜自製5款燈籠 材料做法簡單 在家隨時挑戰

中秋節即將來臨，相信不少人開始著手準備過節用品，當中就包括燈籠。不想小朋友只是知道電子燈籠，或者可以趁著颱風假，在家自己DIY燈籠。不但能消磨時間，更能鍛鍊小朋友的動手能力，認識更多中華文化，增進親子關係。

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DIY燈籠｜摺紙燈籠 想嘗試製作簡單燈籠，這款古代風格燈籠或者適合手殘黨挑戰。過程只需顏色紙、膠水及麪包袋捆綁繩就可以完成，材料十分簡單，有片跟住慢慢做，可隨時在家與小朋友挑戰！

DIY燈籠｜兔子燈籠 疫情過去3年，可能家中還剩下不少口罩蟹貨，不妨嘗試使用這些口罩製作可愛的兔子燈籠，讓口罩得到新用途。這款燈籠同樣要準備材料很簡單，只要口罩、剪刀、膠水及顏色筆就可以，一樣隨時隨地便可以開始製作燈籠，簡單又方便。家長可從旁協助小朋友製作。讓小朋友自己嘗試製作。

DIY燈籠｜卡通燈籠 燈籠不但能製作傳統款式，更加可以製作出不同卡通款式，例如深受大人細路喜愛的Line Friends或Baby Shark等。但通常卡通燈籠製作難度較高，要花費不少功夫時間，喜歡卡通人物的大小粉絲或許嘗試挑戰製作。相信如果成功製作出小朋友喜歡的卡通人物燈籠，帶給小朋友的成就感亦會較高。

DIY燈籠｜環保燈籠 中秋節時，幼稚園可能會要求家長和小朋友用環保物料製作燈籠，作為學生的中秋節功課。往往這些時候讓不少家長十分苦惱，不知如何處理。或者家長可參考這些短片，不但材料簡單，成果更十分漂亮，必定能讓小朋友開心。環保材料免費及隨手可得，教小朋友環保意識之餘，更能交到功課，一舉兩得！