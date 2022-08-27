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2022-08-27 12:00:00

中秋節2022｜一田中秋食品節「観月．嚐秋」 海味/褔袋低至35折 必買貓山王榴槤月餅/威靈頓牛柳月餅

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中秋節2022｜一田中秋食品節「観月．嚐秋」 海味/褔袋低至35折 必買貓山王榴槤月餅/威靈頓牛柳月餅

中秋節2022｜一田中秋食品節「観月．嚐秋」 海味/褔袋低至35折 必買貓山王榴槤月餅/威靈頓牛柳月餅

由即日起至912日，全線一田超市及6大特別展銷場舉行一田中秋食品節 「観月．嚐秋」，精選8大品牌高質筍價海味、褔袋低至35折搶攻，更引入傳統及新式話題月餅、得體人氣好禮、盛宴美饌、日台直送旬果禮盒等。記得把握機會掃平貨！

一田中秋食品節｜8大老字號海味/褔袋低至35 澳洲極品鮑魚福袋只需$286

阿一鮑魚、安記、南北行、好東西、金城、益昌號等八大老字號品牌，過百款應節參茸海味、褔袋，以低至35折強勢列陣一田超市！獨家推介勁減至39折的「南北行澳洲極品鮑魚福袋」($268/)，包括澳洲極品鮑魚、特級花菇、猴頭菇、蟲草花等。於南北行展銷場內消費滿指定金額，買滿$380送滋潤養生湯包1包；滿$800送養生系列精選鹿茸菇50克或精選蟲草花100克；滿$2,000送特選滋潤湯包福袋。

花膠、元貝、刺參、響螺等同樣應有盡有，包括女士養顏恩物「金城X鮑中寶紐西蘭鳕魚膠」($238/225) 、「日本金田刺參」($4,980/半斤)、「安記日本宗谷元貝SA($250/半斤) 等。凡購買安記指定展銷產品滿$1,200送安記溏心雙喜鮑(內附鮑魚麵)1盒。凡購買綠之聖產品，滿$200送猴頭菇251包；滿$300送和田大棗1樽；滿$400送花菇王160克及和田大棗1樽。

另有一焗即食「西班牙急凍乳豬」，皮脆肉嫩，轉眼間霸氣上枱；珍寶級「越南急凍原隻大黑虎蝦」及3.5公斤原隻鱈場蟹肉，質紮實飽滿，口感富彈性，簡單烹煮已鮮味爆發！打邊爐必買火鍋肉片，有齊美國CAB雪花肥牛、澳洲和牛肉眼蓋、西班牙頂級Bellota純種黑蹄豬梅肉等，特別推介新登場「日本豐西牛蒜蓉鹽漬牛小腸」作火鍋食材，牛味獨特，肉汁滿溢，吸收火鍋湯底精華。

8大老字號海味/褔袋低至35折 南北行中秋澳洲極品鮑魚福袋特價: HK$268/袋 (旺角/新蒲崗/西環除外) 安記鮑魚福袋 特價: HK$258/袋 (只限沙田/大埔/荃灣) 安記日本宗谷元貝SA (半斤裝) 特價: HK$250 (只限沙田/大埔/荃灣) 阿一「祿」福袋 特價: HK$298/袋 買2袋送1盒阿一紅燒蠔皇鮑魚2 隻裝 (價值$168) 綠之聖湯包福袋(V8+Q2)抽裝湯包(五包裝)x2套 特價: HK$280 /袋 (新蒲崗/北角除外) 送和田大棗 300克1樽 (價值$96) 金城X鮑中寶紐西蘭鳕魚膠(225克) 特價: HK$238 (只限沙田/大埔/旺角/將軍澳/葵芳/元朗) 好東西日本金田刺參 (半斤/約78-80支) (每店限售20盒斤) 特價:$4,980 西班牙急凍乳豬 (1.1-1.3公斤)(4-5人份) 特價: HK$428/盒 越南急凍原隻大黑虎蝦 U8-U10 特價: HK$258/盒 美國CAB雪花肥牛 特價: HK$49.9/100克 澳洲急凍牛胸爽火鍋片/美國急凍牛封門柳火鍋片 特價: HK $56.9/包 澳洲M4-5和牛肉眼蓋火鍋片 特價: HK $99.9/包 西班牙頂級BELLOTA純種黑蹄豬梅頭肉 特價: HK $33.8/100克 日本豐西牛蒜蓉鹽漬牛小腸(200克) 特價: HK $76/包 日本刺身帶子 (1公斤) 特價: HK$348/包 日本急凍原隻鱈場蟹 (約3-3.5公斤) 特價: HK$1,988/隻 澳洲急凍青邊鮑魚(1-2頭) 特價: HK$208/100克 美國黃金螺頭 特價:1磅裝: HK$165/包；2磅裝: HK$438/包 日本(悅)手工毡酒(原味/雙重香橙/北海道海洋/雙重柚子) 特價: HK $480 (只限沙田/荃灣/觀塘) 運財盆菜(4-6人份) 推廣價: HK $468 必須3天前預訂 (只限沙田/大埔/觀塘/葵芳/屯門)

一田中秋食品節｜貓山王榴槤/威靈頓牛柳破格新月餅 日台直送新鮮水果禮盒

一田超市亦有不同破格新月餅，如全港首創的「威靈頓牛柳月餅」，將威靈頓牛柳結合傳統中式月餅造型，酥脆外皮內藏嫩滑多汁的牛里脊肉，原來月餅都可以Juicy

榴槤月餅更是每年人氣必搶， 5星酒店餅廚主理的「FORBIDDEN榴槤冰皮月餅」一盒有齊貓山王及D24蘇丹王榴槤口味，以「超級水果」巴西莓及椰子製成冰皮外層，味道層次同步昇華！「和南貓山王榴槤斑蘭+貓山王榴槤冰皮月餅」來自馬來西亞頂級貓山王樹上熟果肉製成，配上獨特芳香的斑蘭，香濃醇厚美味回甘；同時更大賣極罕有、堪稱「水果王中王」的黑刺榴槤月餅，榴槤迷萬勿錯過！

除了月餅，亦有一系列中秋禮盒：「躉泰芋香流芯酥」，手工製千層外皮，內餡特選大甲檳榔心芋頭，柔滑香濃芋香配流芯奶黃爆漿口感，一試難忘；「舊振南鳳梨酥」選用台南開廟風梨，研磨細桿鳳梨纖維，加上獨家配方乳酪粉調和而成，奶香風味濃醇誘人。此外，以甜度高見稱的日本當造果物禮盒，送禮自用兩不誤，日本直送的「日本20世紀水晶梨禮盒」，果汁清甜，果肉細膩帶獨特的清脆口感；「日本奈良杮禮盒」滿載奈良縣秋天的代表果物，外表光澤甜度高且肉質細嫩！

躉泰芋香流芯酥(9個裝) 特價: HK $160 舊振南鳳梨酥(9個裝)特價: 88折/2盒或以上 (買4盒送舊振南精美小禮盒1份,送完即止) (只限沙田/大埔/觀塘/將軍澳/葵芳/元朗) 久久津x 華剛聯名中秋茶餅禮盒 (6個裝) 特價: 280/2盒 皇上不上朝流心月餅禮盒(9個裝) 特價: HK $480 / 2盒 和南黑刺榴槤冰皮月餅 (4 個裝) 推廣價: HK $228 (只限沙田/觀塘/元朗/北角) 和南貓山王榴槤斑蘭+貓山王榴槤冰皮月餅( 各3個) 推廣價: HK $218 (只限沙田/觀塘/元朗/北角) FORBIDDEN 榴槤冰皮月餅 (貓山王 / 蘇丹王) (4 個裝) 特價: HK $488 (只限觀塘/屯門) 威靈頓牛柳月餅 (2個裝) 推廣價: HK $258 (只限荃灣/將軍澳/葵芳/元朗) 美心迷你兵團-蘿蔔(3個裝)/漫威蜘蛛俠拔絲蓮蓉月餅(6個裝) 特價: HK$168/ HK$188 (只限沙田/觀塘/將軍澳/葵芳/元朗) 日本 20 世紀梨禮盒(6個裝) 推廣價: HK $328/盒 日本柿乾禮盒(6個裝) 推廣價: HK $268/盒 韓國香印提子禮盒(900克) 推廣價:HK$378/盒

一田中秋食品節「観月．嚐秋」

日期：2022823日至912
地點：全線一田超市及特別展銷場

特別展銷場：觀塘 apm LG (23/8-12/9)
葵芳新都會廣場 L3 (23/8-12/9)
將軍澳東港城 L1 (23/8-10/9)
元朗形點 1 L1 (23/8-10/9)
荃灣廣場 L1(2-12/9)
新蒲崗 Mikiki G/F (2- 12/9)

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