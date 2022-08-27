中秋節2022｜一田中秋食品節「観月．嚐秋」 海味/褔袋低至35折 必買貓山王榴槤月餅/威靈頓牛柳月餅

由即日起至9月12日，全線一田超市及6大特別展銷場舉行一田中秋食品節 「観月．嚐秋」，精選8大品牌高質筍價海味、褔袋低至35折搶攻，更引入傳統及新式話題月餅、得體人氣好禮、盛宴美饌、日台直送旬果禮盒等。記得把握機會掃平貨！
一田中秋食品節｜8大老字號海味/褔袋低至35折 澳洲極品鮑魚福袋只需$286
阿一鮑魚、安記、南北行、好東西、金城、益昌號等八大老字號品牌，過百款應節參茸海味、褔袋，以低至35折強勢列陣一田超市！獨家推介勁減至39折的「南北行澳洲極品鮑魚福袋」($268/袋)，包括澳洲極品鮑魚、特級花菇、猴頭菇、蟲草花等。於南北行展銷場內消費滿指定金額，買滿$380送滋潤養生湯包1包；滿$800送養生系列精選鹿茸菇50克或精選蟲草花100克；滿$2,000送特選滋潤湯包福袋。
花膠、元貝、刺參、響螺等同樣應有盡有，包括女士養顏恩物「金城X鮑中寶紐西蘭鳕魚膠」($238/225克) 、「日本金田刺參」($4,980/半斤)、「安記日本宗谷元貝SA」($250/半斤) 等。凡購買安記指定展銷產品滿$1,200送安記溏心雙喜鮑(內附鮑魚麵)1盒。凡購買綠之聖產品，滿$200送猴頭菇25克1包；滿$300送和田大棗1樽；滿$400送花菇王160克及和田大棗1樽。
另有一焗即食「西班牙急凍乳豬」，皮脆肉嫩，轉眼間霸氣上枱；珍寶級「越南急凍原隻大黑虎蝦」及3.5公斤原隻鱈場蟹肉，質紮實飽滿，口感富彈性，簡單烹煮已鮮味爆發！打邊爐必買火鍋肉片，有齊美國CAB雪花肥牛、澳洲和牛肉眼蓋、西班牙頂級Bellota純種黑蹄豬梅肉等，特別推介新登場「日本豐西牛蒜蓉鹽漬牛小腸」作火鍋食材，牛味獨特，肉汁滿溢，吸收火鍋湯底精華。
一田中秋食品節｜貓山王榴槤/威靈頓牛柳破格新月餅 日台直送新鮮水果禮盒
一田超市亦有不同破格新月餅，如全港首創的「威靈頓牛柳月餅」，將威靈頓牛柳結合傳統中式月餅造型，酥脆外皮內藏嫩滑多汁的牛里脊肉，原來月餅都可以Juicy！
榴槤月餅更是每年人氣必搶， 5星酒店餅廚主理的「FORBIDDEN榴槤冰皮月餅」一盒有齊貓山王及D24蘇丹王榴槤口味，以「超級水果」巴西莓及椰子製成冰皮外層，味道層次同步昇華！「和南貓山王榴槤斑蘭+貓山王榴槤冰皮月餅」來自馬來西亞頂級貓山王樹上熟果肉製成，配上獨特芳香的斑蘭，香濃醇厚美味回甘；同時更大賣極罕有、堪稱「水果王中王」的黑刺榴槤月餅，榴槤迷萬勿錯過！
除了月餅，亦有一系列中秋禮盒：「躉泰芋香流芯酥」，手工製千層外皮，內餡特選大甲檳榔心芋頭，柔滑香濃芋香配流芯奶黃爆漿口感，一試難忘；「舊振南鳳梨酥」選用台南開廟風梨，研磨細桿鳳梨纖維，加上獨家配方乳酪粉調和而成，奶香風味濃醇誘人。此外，以甜度高見稱的日本當造果物禮盒，送禮自用兩不誤，日本直送的「日本20世紀水晶梨禮盒」，果汁清甜，果肉細膩帶獨特的清脆口感；「日本奈良杮禮盒」滿載奈良縣秋天的代表果物，外表光澤甜度高且肉質細嫩！
一田中秋食品節「観月．嚐秋」
日期：2022年8月23日至9月12日
地點：全線一田超市及特別展銷場
特別展銷場：觀塘 apm LG (23/8-12/9)
葵芳新都會廣場 L3 (23/8-12/9)
將軍澳東港城 L1 (23/8-10/9)
元朗形點 1 期 L1 (23/8-10/9)
荃灣廣場 L1(2-12/9)
新蒲崗 Mikiki G/F (2- 12/9)