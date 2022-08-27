中秋節2022｜一田中秋食品節「観月．嚐秋」 海味/褔袋低至35折 必買貓山王榴槤月餅/威靈頓牛柳月餅

由即日起至9月12日，全線一田超市及6大特別展銷場舉行一田中秋食品節 「観月．嚐秋」，精選8大品牌高質筍價海味、褔袋低至35折搶攻，更引入傳統及新式話題月餅、得體人氣好禮、盛宴美饌、日台直送旬果禮盒等。記得把握機會掃平貨！

一田中秋食品節｜ 8 大老字號海味 / 褔袋低至 35 折 澳洲極品鮑魚福袋只需 $286

阿一鮑魚、安記、南北行、好東西、金城、益昌號等八大老字號品牌，過百款應節參茸海味、褔袋，以低至35折強勢列陣一田超市！獨家推介勁減至39折的「南北行澳洲極品鮑魚福袋」($268/袋)，包括澳洲極品鮑魚、特級花菇、猴頭菇、蟲草花等。於南北行展銷場內消費滿指定金額，買滿$380送滋潤養生湯包1包；滿$800送養生系列精選鹿茸菇50克或精選蟲草花100克；滿$2,000送特選滋潤湯包福袋。

花膠、元貝、刺參、響螺等同樣應有盡有，包括女士養顏恩物「金城X鮑中寶紐西蘭鳕魚膠」($238/225克) 、「日本金田刺參」($4,980/半斤)、「安記日本宗谷元貝SA」($250/半斤) 等。凡購買安記指定展銷產品滿$1,200送安記溏心雙喜鮑(內附鮑魚麵)1盒。凡購買綠之聖產品，滿$200送猴頭菇25克1包；滿$300送和田大棗1樽；滿$400送花菇王160克及和田大棗1樽。

另有一焗即食「西班牙急凍乳豬」，皮脆肉嫩，轉眼間霸氣上枱；珍寶級「越南急凍原隻大黑虎蝦」及3.5公斤原隻鱈場蟹肉，質紮實飽滿，口感富彈性，簡單烹煮已鮮味爆發！打邊爐必買火鍋肉片，有齊美國CAB雪花肥牛、澳洲和牛肉眼蓋、西班牙頂級Bellota純種黑蹄豬梅肉等，特別推介新登場「日本豐西牛蒜蓉鹽漬牛小腸」作火鍋食材，牛味獨特，肉汁滿溢，吸收火鍋湯底精華。