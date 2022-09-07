中秋節2022｜中環街市首推快閃「兩蚊雞」長者市集 $2茶粿/絲襪奶茶/鳳梨酥

適逢中秋節，中環街市首次推出獨家快閃「兩蚊雞」長者商戶市集，與場內共12間商戶攜手合作，在9月8日舉辦快閃「兩蚊雞」長者市集，多件產品以超值優惠價$2發售，最高折扣高達97%，只需28元便可以入手總值超過400元的精選產品！

中環街市在1939年開幕，當時特別推出「兩蚊雞」優惠，市民只需2元便可買四磅牛肉；而在50年代亦曾推出2元買五斤上等米的優惠。事隔多年，活化後以全新面貌再次登場的中環街市，今個中秋帶領大家回味舊日時光，將物價時光倒流，用2元買到心頭好，讓一眾老友記於中秋團圓佳節與家人同遊中環街市，重拾昔日回憶。

於9月8日，老友記們只要於中環街市一樓120及122號舖出示樂悠卡或長者卡，即可於市集內之攤檔以2元優惠價購買精選餐飲或特選貨品，例如：Benefit Cosmetics的Gimme Brow+ 豐眉膏升級版旅行裝 （原價：79元）、Nina Patisserie的蝴蝶酥（原價：38元）、祐興粉麵的半熟雲吞麵（原價：30元）、AquaGreen 荷蘭種子紅車厘茄 （原價：27元）、銀杏士多的傳統茶粿（原價：9元）等等。不妨與一家大小齊齊到中環街市感受濃厚的中秋節氣氛，細訴舊日故事，享受天倫之樂。

此外，如心集團餐飲推出更多優惠。凡於I-O-N Café Bar惠顧午餐套餐，即可以38元追加「如·月迷你蛋黃奶黃月餅」一件。同時餐廳亦設有中秋節慶組合，88元即可享用奶黃月餅配上咖啡或奶茶一杯；288元可享中秋時令甜品拼盤。於一喜或CITTÀ惠顧午餐套餐或單點食品，或於Winelog或麥子啤酒惠顧任何酒精飲品，即可以48元追加「如·月迷你蛋黃奶黃月餅」一件。

中環街市快閃「兩蚊雞」長者商戶市集

日期：2022年9月8日（星期四）

時間：上午10時至下午4點

地點：中環街市一樓120及122號舖