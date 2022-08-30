中秋節2022｜中秋做節團圓飯推介 酒店自助餐/特式中菜/外賣盤菜套餐 (持續更新)

9月10日星期六就是中秋節，是和親戚吃團圓飯賞月的好日子，不論你打算找餐廳慶祝節日，還是在家歎外賣開party，同樣要做好準備！記者為各位精選多間中秋節團圓飯餐廳，小家庭或是大家族都一樣可以在中秋佳節大飽口福！

普慶餐廳「狂野海鮮市場」自助餐

想滿足每位親友的要求？一於去吃自助餐啦！普慶餐廳的自助餐一向受歡迎，最近他們推出以新鮮生猛海鮮為主題的「狂野海鮮市場」自助餐，用上不同烹飪傳統及風格炮製精選優質海鮮，如星加坡炒蟹、韓式火焰卜卜蜆、三文魚威靈頓配刁草檸檬汁等等。大廚還會以清蒸或快炒等方式即場烹調鮮甜扇貝、大蝦、生蠔、魷魚、螺和八爪魚等多款時令海產，讓客人嘗盡鮮味，大飽口福。而大家最關注的冷盤區也供應多款時令海鮮，包括特選生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹、螺和青口等，選擇應有盡有。熟食方面，同樣有多款海鮮菜色，如肥美甘香的香烤大鱔、海鮮砂鍋和意式炒甜椒焗沙甸魚等等，滋味滿載。

「 狂野海鮮市場」自助餐

午市 (下午12時至2時30分)

星期一至五：$348 (成人) | $238 (小童及長者)

星期六、日及公眾假期: $428 (成人) | $338 (小童及長者)

晚市 (下午6時30分至9時30分)*

星期一至四: $618 (成人) | $448 (小童及長者)

星期六、日及公眾假期 : $678 (成人) | $498 (小童及長者)

*以上所有價錢須另收加一服務費

普慶餐廳

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901