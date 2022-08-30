中秋節2022｜中秋做節團圓飯推介 酒店自助餐/特式中菜/外賣盤菜套餐 (持續更新)

9月10日星期六就是中秋節，是和親戚吃團圓飯賞月的好日子，不論你打算找餐廳慶祝節日，還是在家歎外賣開party，同樣要做好準備！記者為各位精選多間中秋節團圓飯餐廳，小家庭或是大家族都一樣可以在中秋佳節大飽口福！
普慶餐廳「狂野海鮮市場」自助餐
想滿足每位親友的要求？一於去吃自助餐啦！普慶餐廳的自助餐一向受歡迎，最近他們推出以新鮮生猛海鮮為主題的「狂野海鮮市場」自助餐，用上不同烹飪傳統及風格炮製精選優質海鮮，如星加坡炒蟹、韓式火焰卜卜蜆、三文魚威靈頓配刁草檸檬汁等等。大廚還會以清蒸或快炒等方式即場烹調鮮甜扇貝、大蝦、生蠔、魷魚、螺和八爪魚等多款時令海產，讓客人嘗盡鮮味，大飽口福。而大家最關注的冷盤區也供應多款時令海鮮，包括特選生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹、螺和青口等，選擇應有盡有。熟食方面，同樣有多款海鮮菜色，如肥美甘香的香烤大鱔、海鮮砂鍋和意式炒甜椒焗沙甸魚等等，滋味滿載。
「狂野海鮮市場」自助餐
午市 (下午12時至2時30分)
星期一至五：$348 (成人) | $238 (小童及長者)
星期六、日及公眾假期: $428 (成人) | $338 (小童及長者)
晚市 (下午6時30分至9時30分)*
星期一至四: $618 (成人) | $448 (小童及長者)
星期六、日及公眾假期 : $678 (成人) | $498 (小童及長者)
*以上所有價錢須另收加一服務費
普慶餐廳
地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層
電話：2710 1901
凱悅酒店聯乘Plant Sifu 高質海鮮素/素食餐單
香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店最近與香港品牌植廚Plant Sifu合作，引入本地製造的素豬肉，於中菜廳沙田18供應海鮮素餐單，以及在凱悅軒供應素食餐單，特別適合家中追求健康的長輩。多道小菜都富有特色，絕對不馬虎，推介小蘿蔔乾馬蹄蒸素肉餅 ($258)，以植物梅頭肉餡入饌，與切碎的馬蹄及小蘿蔔乾蒸 5 分鐘製作而成，入口濃香軟嫩，配飯極佳。另外京式家常菜素木須肉 ($258) 加入模仿豬後腿肉的植物瘦肉片，與炒雞蛋、木耳、青瓜、紅蘿蔔等同炒，清爽可口。而雞蛋蠔仔焗素肉缽 ($328)亦有驚喜，靈感取自順德名菜古法缽仔焗魚腸，加入葱、薑、九層塔、芫荽、油條、蠔仔及植物肉碎焗製，表面金黃焦脆，肉香及鮮味份外突出，中佳團圓飯必點！
沙田18
地址：香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店4樓
電話：3723 1234
凱悅軒
地址： 香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓
電話：2311 1234
JW萬豪酒店中秋外賣盆菜
如果打算在中秋節安坐家中與親友品嚐珍饈佳餚，共慶團圓時刻，不妨預購外賣盆菜吧！JW萬豪酒店的米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿，今年首度呈獻矜貴外賣盆菜，由酒店中餐行政總廚鄧家濠師傅帶領團隊匠心挑選十八款上乘食材，包括澳洲海參、三十三頭南非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、花菇、瑤柱甫、茶燻平原雞、燒鵝、蝦籽六頭虎蝦球、髮菜鯪魚鮮腐竹扎、新鮮豬碲筋、魚肚、柚皮、日本豆腐、津膽及百花釀羊肚菌等等，並注入自家熬製的鮑魚汁，香氣四溢。盆菜以原個鑄鐵鍋盛載，享用過後可保留重用。萬豪金殿外賣盆菜於2022年8月27日至9月16日供應，適合六至八位客人享用，價目為每位$988（六位起），第七位起每位$888，附設免費送遞服務*。
*偏遠地區或另設收費，詳情請向餐廳查詢
須最少兩天前於網上預訂： https://bit.ly/JWMHPoonChoi2022_mediacn
電話：2810 8366
珍寶神燈海鮮舫盆菜
中秋佳節，一家人圍爐食盆菜份外溫馨。珍寶神燈海鮮舫盆菜概念源自於珍寶海鮮舫，分為兩層，上層滿載豐盛海鮮，包含時令北海道毛蟹、原隻蠔皇鮑魚、鮑汁扣養顏花膠、原粒日本帶子等等，底層則是豐盛的傳統盆菜菜式，包括：明爐燒肥鴨、美味香妃雞、橫財就手、醬油爆豬皮、粉嫩炸芋頭等等，合共19 道食材，份量十足！重點推介超過一磅重的時令北海道直送毛蟹，蟹黃甘香可口，肥美蟹肉鮮甜回甘，以盤菜食材來說實屬少見，令人回味無窮。
6 - 8 人正價 $1488，早鳥優惠 $1128
10 - 12 人正價 $1888，早鳥優惠 $1688
＊於8月30日前完成付款，即可享早鳥優惠。
網上訂購：https://forms.gle/gowYobEP87WDTgmV8
中環任食A4 宮崎和牛＋松葉蟹腳
中環日本餐廳FUMI主打精緻日本菜，專門提供廚師發辦晚餐、精巧的懷石料理，以及各式單點和式美食。餐廳將於9 月 10 日、11 日及 12日，推出A4 宮崎和牛及松葉蟹腳中秋節早午及晚巿放題，包括前菜、冷盤、刺身、壽司卷物、炸物、燒物及溫物，近35款食物任均選擇。任點菜式方面，除了任食獲獎 A4 宮崎和牛及松葉蟹腳外，亦有松葉蟹肉茶碗蒸、A4宮崎和牛壽喜燒卷、 日式烤宮崎和牛配柚子汁及多款刺身。另外自選主菜方面，則有迷你香蔥碎吞拿魚腩丼、鹽燒鯖魚、日本舞茸野菜小鍋和極上刺身四點，包括鮮呑拿魚腩、鮮呑拿魚中腩、鮮呑拿魚及北海道牡丹蝦等選擇。還嫌不夠滿足？經網上訂座及預付訂金，每位客人即可免費獲贈一客A4宮崎和牛壽喜燒小鍋，和牛份量足料，中秋佳節一家人來到，一定食得盡興！
A4 宮崎和牛及松葉蟹腳中秋節放題
時段：午市12pm-3pm，晚市6:30pm-9:30pm
價錢：午市成人$588、小童$288，晚市成人$780、小童$390
FUMI
地址：中環德己立街30-36號加州大廈6樓
電話：2328 3302
網址：https://fumihk.com