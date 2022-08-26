中秋節2022｜中秋送禮推介 5分鐘即食花形燕窩

臨近中秋，相信不少人都在準備禮物給長輩，來自新加坡的NestBloom將燕窩製成花朵形狀，每朵燕窩花含有約30克燕窩，造型精緻，加入了杏仁、冰糖、玫瑰、抹茶、韓國紅參等天然食材，搭配出不同口味，只要以熱水浸泡5分鐘便可隨時隨地享用加上禮盒包裝，用來送禮都非常得體。

NestBloom擁有數十年的燕窩研究經驗，致力培育及收穫來自印度尼西亞最優質的天然燕窩，並不添加任何防腐劑，同時保留99%的營養功效，每種口味都使用專屬工藝及人手雕刻，製成高質美味又精緻的甜品。品牌重視可持續發展，只會待金絲燕長大飛離燕窩後重新築巢時，才收集不再被使用的燕窩，確保繁殖和採摘的穩定性，讓生態環境得以永續發展。

燕窩擁有豐富營養價值，被稱為「東方魚子醬」，有改善腸道和呼吸系統健康、增強免疫力、促進新陳代謝等保健養生作用。另外，燕窩富含蛋白質、表皮生長因子和膠原活性蛋白，有助修復皮膚及保持彈性，改善皮膚老化所引起的問題。

皇牌禮盒套裝：

經典燕花三重奏禮盒 $968

．燕玫瑰（玫瑰—甜蜜的愛）：採用來自法國和保加利亞的玫瑰進行提取，有抗氧化、抗炎、保濕等功用。

．抹茶燕（山茶花—承諾不變）：抹茶產自京都最著名的綠茶種植園之一，有助抗氧化、促進新陳代謝及排毒。

．甜杏燕菊（菊花—家的關注）：在杏仁中提取濃郁奶油，加入純冰糖的甜味，有助降血壓和膽固醇、促進減肥。