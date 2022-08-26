熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-08-26 14:00:00

中秋節2022｜中秋送禮推介 5分鐘即食花形燕窩

分享：
中秋節2022｜中秋送禮推介 5分鐘即食花形燕窩

中秋節2022｜中秋送禮推介 5分鐘即食花形燕窩

臨近中秋，相信不少人都在準備禮物給長輩，來自新加坡的NestBloom將燕窩製成花朵形狀，每朵燕窩花含有約30克燕窩，造型精緻，加入了杏仁、冰糖、玫瑰、抹茶、韓國紅參等天然食材，搭配出不同口味，只要以熱水浸泡5分鐘便可隨時隨地享用加上禮盒包裝，用來送禮都非常得體。

符合道德採摘 遵從可持續發展

NestBloom擁有數十年的燕窩研究經驗，致力培育及收穫來自印度尼西亞最優質的天然燕窩，並不添加任何防腐劑，同時保留99%的營養功效，每種口味都使用專屬工藝及人手雕刻，製成高質美味又精緻的甜品。品牌重視可持續發展，只會待金絲燕長大飛離燕窩後重新築巢時，才收集不再被使用的燕窩，確保繁殖和採摘的穩定性，讓生態環境得以永續發展。

燕窩擁有豐富營養價值，被稱為「東方魚子醬」，有改善腸道和呼吸系統健康、增強免疫力、促進新陳代謝等保健養生作用。另外，燕窩富含蛋白質、表皮生長因子和膠原活性蛋白，有助修復皮膚及保持彈性，改善皮膚老化所引起的問題。

皇牌禮盒套裝：

經典燕花三重奏禮盒 $968

．燕玫瑰（玫瑰—甜蜜的愛）：採用來自法國和保加利亞的玫瑰進行提取，有抗氧化、抗炎、保濕等功用。

．抹茶燕（山茶花—承諾不變）：抹茶產自京都最著名的綠茶種植園之一，有助抗氧化、促進新陳代謝及排毒。

．甜杏燕菊（菊花—家的關注）：在杏仁中提取濃郁奶油，加入純冰糖的甜味，有助降血壓和膽固醇、促進減肥。

 

香草燕 $338起 ．香草燕（康乃馨—永恆的愛）：由優質香草豆中的獨特混合物融入杏仁奶油；含豐富維生素B，減緩肌膚衰老，如細紋、皺紋和老年斑。 釜山人参燕（儀式套裝）$988 由優質燕窩、冰糖和頂級紅參提取物組成；能增強免疫系統、對抗疲勞和提高能量水平。套裝包括儀式雙壁碗、玻璃勺和沙漏，均由優質硼矽酸鹽水晶手工製作，帶來奢華和優雅體驗，完成5分鐘的正念和縱容的儀式。 傳承燕金蘭（限量發售）$418起 ．燕金蘭（蘭花—傳統和未來）：作為高級系列，由優質長鏈燕窩、純冰糖和班蘭提取物組成，加入精緻的24k金薄片；可解毒、減輕疼痛、控制焦慮，及促進身體健康。 經典燕花三重奏禮盒($968) 經典燕花四重奏禮盒($1,280)

期間限定店進駐K11 Musea

NestBloom期間限定店最近進駐K11 Musea，限量發售套裝，包括嫦娥燕花盞高級家庭禮盒。品牌特別研製香港限定口味——杏仁雲尼拿燕花盞，富含蛋白質、表皮生長因子和膠原活性蛋白，有助修復皮膚及保持彈性。

嫦娥燕花盞高級禮盒 $880(早鳥優惠$680) 包括嫦娥燕花盞一個、迷你流心奶黃月餅四個 嫦娥燕花盞豪華禮盒 $1,180(早鳥優惠$980) 包括嫦娥燕花盞兩個、傳承燕金蘭一個

網上商店：https://nestbloomhk.com/

限定店店鋪地址：6/F @K11 Musea

日期：1921/82628/8

營業時間：

星期五：下午5時至下午9時；

星期六、日及公眾假期：中午12時至下午9

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受