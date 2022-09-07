中秋節2022｜中秋4大特色一日團合集 姜濤x Do姐主題纜車/開蓬巴士夜遊/大澳小艇遊

臨近中秋節，除了和家人一起吃月餅賞月之外，大家亦可以選擇參加一天團，來個中秋一日遊！以下為大家盤點4個中秋中秋特色一天團，一次過遊覽大澳、東通，更可乘搭姜濤x Do姐主題纜車！
中秋一日遊｜「玩樂大嶼」打卡半日遊
半日遊以大嶼山景點為主題，帶你走訪3大中秋打卡熱點。大家可以自選時間前往東涌纜車站，乘 KKday主題姜濤x Do姐纜車前往昂坪，並於昂坪市集松板餐廳享用套餐。以及在KKday主題店參與手繪燈籠DIY體驗，及後可帶同親手繪畫花燈於大澳及東涌中秋打卡。其後再由導遊帶領乘旅遊巴前往大澳，參與大澳小艇遊及於大澳欣賞中秋佈置。於大澳集合乘旅遊巴前往東涌，抵達東涌後，由導遊帶領步行前往東涌海濱花燈節會場
KKday優惠:HK$350/位
出發日期：2022年9月10日及11日
出發時間：客人可自選時間前往東涌纜車站，乘KKday主題纜車前往昂坪（建議不遲於下午15:00前抵達昂坪，以預留足夠時間用餐及繪畫花燈）
昂坪集合時間：17:00
集合地點：昂坪市集KKday主題店
解散地點：東涌纜車站
全程時間：大約5小時
中秋一日遊｜中秋節限定團：海雲天海鮮晚餐
中秋節限定團於尖沙麼地道K11周大福門口，行程包括參觀三棟屋博物館、大夫第等香港知名古蹟，更會到訪元朗大街及元朗公園百鳥塔，購買新鮮老婆 餅、花生糖、勝利牛丸等元朗特色小食/手信。最後於九龍海逸君綽酒店「海雲天」內，享用龍蝦燕窩鮑魚海鮮晚餐，包括：海雲天三小品、魚湯浸山藥、芝士焗龍蝦伊麵(半隻)、蠔皇鮑魚伴金錢、蟹肉燕窩羹、瑤柱蛋白炒飯、招牌芝士焗蟹蓋及精美甜品。中秋節限定團只辦3團，想參加的記住要把握機會報名！
KKday優惠:HK$398/位
(已包導遊小費/豪華冷氣巴士/專業導遊服務/平安保險)
集合時間：下午2時
集合地點：尖沙咀麼地道K11周大福門口
解散地點：海雲天
訂購日期：即日起
出發日期：2022年9月10至12日
中秋一日遊｜富豪九龍酒店大阪日本料理套餐x開蓬巴士夜遊
一日團於晚上開始，先於富豪九龍酒店大阪日本料理享用豐富晚膳，再乘搭開篷巴士沿途飽覽香港街道特色美景，到訪西九文化區藝術公園觀光及打卡，每位客人奉送燈籠一個。
【中秋賞月團】品嘗富豪九龍酒店內日本料理+特色開蓬巴士文化體驗遊
KKday 優惠: (成人) HK$220/位(原價 HK$380/位)
KKday 優惠: (2-11歲小童) HK$170/位
KKday 優惠: (1歲以下) HK$45/位
集合時間：18:00
集合地點：富豪九龍酒店 大阪日本料理
出發日期：2022年9月9至11日
開蓬巴士中秋明月之夜（不含餐點）
KKday優惠: HK$120/位
集合時間：18:50
集合地點：富豪九龍酒店正門
出發日期：2022年9月9至12日
中秋一日遊｜南丫島龍蝦鮑魚晚宴+玉兔燈籠工作坊
行程有貴賓專船接載到南丫島，品嚐滋味得獎海鮮午餐，包括紫菜海鮮羮、名廚積奇蝦、金粉銀絲蒸元貝、上湯龍蝦 (配伊麵)、咕嚕肉等。更可以在南丫島索罟灣親手製作傳統玉兔燈籠，有工作坊導師指導，小朋友更可獲贈1個卡通燈籠。
KKday優惠: (成人)HK$792/位
【貴賓專船接載】
集合時間:早上11:15 (逾時不候)
集合地點:可選(A) 中環9號碼頭2號停位(摩天輪前)
或 (B) 尖沙咀5號公眾碼頭(鐘樓旁)
回程資訊:南丫島索罟灣回程
回程專船班次:星期六、日及公眾假期：14:45 / 16:30 / 18:00
解散地點:於中環9號碼頭 或 尖沙咀5號公眾碼頭登岸，自行解散
訂購日期:即日起
出發日期:2022年9月10-11日