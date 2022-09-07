中秋節2022｜中秋4大特色一日團合集 姜濤x Do姐主題纜車/開蓬巴士夜遊/大澳小艇遊

半日遊以大嶼山景點為主題，帶你走訪3大中秋打卡熱點。大家可以自選時間前往東涌纜車站，乘 KKday主題姜濤x Do姐纜車前往昂坪，並於昂坪市集松板餐廳享用套餐。以及在KKday主題店參與手繪燈籠DIY體驗，及後可帶同親手繪畫花燈於大澳及東涌中秋打卡。其後再由導遊帶領乘旅遊巴前往大澳，參與大澳小艇遊及於大澳欣賞中秋佈置。於大澳集合乘旅遊巴前往東涌，抵達東涌後，由導遊帶領步行前往東涌海濱花燈節會場

KKday 優惠 :HK$350/ 位

出發日期：2022年9月10日及11日

出發時間：客人可自選時間前往東涌纜車站，乘KKday主題纜車前往昂坪（建議不遲於下午15:00前抵達昂坪，以預留足夠時間用餐及繪畫花燈）

昂坪集合時間：17:00

集合地點：昂坪市集KKday主題店

解散地點：東涌纜車站

全程時間：大約5小時