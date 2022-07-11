中秋節2022｜奇華X角落小夥伴推中秋限定工作坊 親手造奶皇月餅/迷你傳統月餅

奇華餅家與日本人氣卡通—角落小夥伴聯乘，推出「角落小夥伴奶皇月餅」系列。今次它們更有奶皇月餅中秋限定工作坊，可以親手製作不同角色造型的奶皇月餅，可以選擇不同口味。另有「字母造型迷你月餅」課堂，以字母月餅送上中秋心意。

「角落小夥伴奶皇月餅」中秋限定課堂 親手製作角色造型奶皇月餅

奇華工作坊特意安排「角落小夥伴奶皇月餅」中秋限定課堂，親手打造新口味奶皇月餅，包括抹茶紅豆味及蜂蜜柚子味」。更備有四個可愛角色造型的月餅模具給您選擇，包括「白熊」、「企鵝?」、「炸豬排」及「蜥蝪」。製作過程中，大家不可以嘗試親製餡料、搓製奶皇月餅皮，更可親手為自己製作的月餅印上自己挑選喜愛的角色月餅模具，有得玩又有得食！

課堂完成後，除了可帶走「角落小夥伴抹茶紅豆奶皇月餅」及「角落小夥伴蜂蜜柚子奶皇月餅」各四個外，隨課堂更獲贈角落小夥伴中秋限定紀念品，包括A4文件夾、貼紙及現烤盒一個。此外，奶皇月餅中秋限定課堂更設有親子班，每班人數有限，額滿即止，從速報名！