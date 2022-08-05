中秋節2022｜恆香新推奶皇麻糬酥皮月餅 記者率先試整！

臨近中秋節，不同品牌都推出月餅禮盒及早鳥優惠。今年恆香老餅家與日本人氣卡通Rilakkuma輕鬆小熊合作，推出一系列月餅禮盒，更有全新奶皇麻糬酥皮月餅！記者率先體驗如何親手造月餅，一起看看製作過程吧！

月餅優惠｜再度聯乘輕鬆小熊Rilakkuma 新推奶皇麻糬酥皮月餅

承接2022農曆新年，恆香老餅家於中秋將再次與輕鬆小熊Rilakkuma聯手呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊」中秋產品，包括﹕輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)、輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (6個裝)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)及輕鬆小熊$50 美食券。

其中輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅的包裝設計成迷你行李箱，以迷人的粉藍色作主題。打開「行李箱」後，有4個粉色系的獨立包裝盒，每個盒子上均印有輕鬆小熊角色圖案，極具收藏價值。

另推出限量版輕鬆小熊曲奇禮盒 ($128)及輕鬆小熊杏仁餅禮盒，更可以選購全新推出的輕鬆小熊™$50美食券。

產品 原價 7月11日至8月10日 8月11日至9月10日 輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝) $198 $158 $168 輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅(6個裝) $298 $175 $188

即睇月餅製作過程！