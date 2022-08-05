中秋節2022｜恆香新推奶皇麻糬酥皮月餅 記者率先試整！

臨近中秋節，不同品牌都推出月餅禮盒及早鳥優惠。今年恆香老餅家與日本人氣卡通Rilakkuma輕鬆小熊合作，推出一系列月餅禮盒，更有全新奶皇麻糬酥皮月餅！記者率先體驗如何親手造月餅，一起看看製作過程吧！
月餅優惠｜再度聯乘輕鬆小熊Rilakkuma 新推奶皇麻糬酥皮月餅
承接2022農曆新年，恆香老餅家於中秋將再次與輕鬆小熊Rilakkuma聯手呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊」中秋產品，包括﹕輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)、輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (6個裝)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)及輕鬆小熊$50 美食券。
其中輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅的包裝設計成迷你行李箱，以迷人的粉藍色作主題。打開「行李箱」後，有4個粉色系的獨立包裝盒，每個盒子上均印有輕鬆小熊角色圖案，極具收藏價值。
另推出限量版輕鬆小熊曲奇禮盒 ($128)及輕鬆小熊杏仁餅禮盒，更可以選購全新推出的輕鬆小熊™$50美食券。
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產品
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原價
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7月11日至8月10日
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8月11日至9月10日
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輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)
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$198
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$158
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$168
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輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅(6個裝)
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$298
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$175
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$188
即睇月餅製作過程！
延續去年的新品—酥小月系列，恆香今年選用人氣食材—麻糬製成月餅，推出全新栗子麻糬酥皮月餅，相信定必能成為今年中秋人氣月餅之一。外層鬆脆酥皮外層包裹甘香栗子蓉及Q軟拉絲的麻糬，層次相當豐富。另外，外鹹內甜的味道，更帶來味蕾上的衝突。另有上年推出的蛋黃蓮蓉酥皮月餅及流沙奶黃酥皮月餅。
當然少不了傳統月餅，恆香推出兩款經典禮盒—四喜滿堂禮盒及經典雙喜禮盒。四喜滿堂禮盒包括四款精選傳統月餅：雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、雙黃紅荳沙月餅、伍仁月餅各一。而經典雙喜禮盒包括兩款最受歡迎的送禮月餅：雙黃白蓮蓉月餅、伍仁月餅各兩個。
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產品
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原價
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7月11日至8月10日
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8月11日至9月10日
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栗子麻糬酥皮月餅 (5個裝)
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$208
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$148
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$158
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流沙奶黃酥皮月餅(5個裝)
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$198
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$138
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$148
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蛋黃蓮蓉酥皮月餅(5個裝)
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$198
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$138
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$148
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雙黃白蓮蓉月餅 (4個裝)
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$382
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$223
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$242
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流心奶黃月餅(6個裝)
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$338
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$198
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$215
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金華火腿伍仁月餅(4個裝)
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$408
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$238
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$258
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陳皮紅豆沙月餅(6個裝)
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$300
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$178
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$198
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四喜滿堂月餅禮盒(4個裝)
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$382
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$225
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$242
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經典雙喜禮盒(4個裝)
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$382
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$225
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$242