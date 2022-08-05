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2022-08-05 18:00:00

中秋節2022｜恆香新推奶皇麻糬酥皮月餅 記者率先試整！

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中秋節2022｜恆香新推奶皇麻糬酥皮月餅 記者率先試整！

中秋節2022｜恆香新推奶皇麻糬酥皮月餅 記者率先試整！

臨近中秋節，不同品牌都推出月餅禮盒及早鳥優惠。今年恆香老餅家與日本人氣卡通Rilakkuma輕鬆小熊合作，推出一系列月餅禮盒，更有全新奶皇麻糬酥皮月餅！記者率先體驗如何親手造月餅，一起看看製作過程吧！

月餅優惠｜再度聯乘輕鬆小熊Rilakkuma 新推奶皇麻糬酥皮月餅

承接2022農曆新年，恆香老餅家於中秋將再次與輕鬆小熊Rilakkuma聯手呈獻一系列「恆香x輕鬆小熊」中秋產品，包括﹕輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)、輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅 (6個裝)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)、輕鬆小熊曲奇禮盒 (限量版)及輕鬆小熊$50 美食券。

其中輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅的包裝設計成迷你行李箱，以迷人的粉藍色作主題。打開「行李箱」後，有4個粉色系的獨立包裝盒，每個盒子上均印有輕鬆小熊角色圖案，極具收藏價值。

另推出限量版輕鬆小熊曲奇禮盒 ($128)及輕鬆小熊杏仁餅禮盒，更可以選購全新推出的輕鬆小熊™$50美食券。

產品

原價

711日至810

811日至910

輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅 (4個裝)

$198

$158

$168

輕鬆小熊迷你蛋黃白蓮蓉月餅(6個裝)

$298

$175

$188

即睇月餅製作過程！

放在牛油紙上塗上蛋漿，放入預熱焗爐230度，焗4-5分鐘。 取出再掃上蛋漿，轉盤再焗4-5分鐘，最後多焗1分鐘即可。 麻糬內餡煙韌軟糯，令人一試上癮！ 將水及豬油倒入已過籂的麵粉搓成團狀 再用保鮮紙包好水皮，放鬆15分鐘備用 再將油酥皮及水皮壓平，必要時可加入手粉以保持粉團乾爽 將豬油及低筋麵粉搓成油酥皮 用水皮包住油酥皮搓圓，壓平後再捲成條狀，重覆兩次。 然後將麵團、麻糬及奶皇餡平均分成4等份 再把麻糬包入奶皇月餅餡中搓圓。 最後將整個餡料包進餅皮搓圓並按壓成形。

延續去年的新品—酥小月系列，恆香今年選用人氣食材—麻糬製成月餅，推出全新栗子麻糬酥皮月餅，相信定必能成為今年中秋人氣月餅之一。外層鬆脆酥皮外層包裹甘香栗子蓉及Q軟拉絲的麻糬，層次相當豐富。另外，外鹹內甜的味道，更帶來味蕾上的衝突。另有上年推出的蛋黃蓮蓉酥皮月餅及流沙奶黃酥皮月餅。

當然少不了傳統月餅，恆香推出兩款經典禮盒—四喜滿堂禮盒及經典雙喜禮盒。四喜滿堂禮盒包括四款精選傳統月餅：雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、雙黃紅荳沙月餅、伍仁月餅各一。而經典雙喜禮盒包括兩款最受歡迎的送禮月餅：雙黃白蓮蓉月餅、伍仁月餅各兩個。

產品

原價

711日至810

811日至910

栗子麻糬酥皮月餅 (5個裝)

$208

$148

$158

流沙奶黃酥皮月餅(5個裝)

$198

$138

$148

蛋黃蓮蓉酥皮月餅(5個裝)

$198

$138

$148

雙黃白蓮蓉月餅 (4個裝)

$382

$223

$242

流心奶黃月餅(6個裝)

$338

$198

$215

金華火腿伍仁月餅(4個裝)

$408

$238

$258

陳皮紅豆沙月餅(6個裝)

$300

$178

$198

四喜滿堂月餅禮盒(4個裝)

$382

$225

$242

經典雙喜禮盒(4個裝)

$382

$225

$242

點撃睇全部月餅款式！

輕鬆小熊™ $50 美食券連封套 輕鬆小熊™奶黃麻糬酥皮月餅 輕鬆小熊™杏仁餅禮盒 輕鬆小熊™迷你蛋黃白蓮蓉月餅 粟子麻糬酥皮月餅 蛋黃蓮蓉酥皮月餅 流心奶黃酥皮月餅 恆香蛋黃蓮蓉酥皮月餅
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