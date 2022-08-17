中秋節2022｜恆香X中環街市辦「燈影之城」綵燈會 5米燈籠許願樹+立體月兔燈飾+中秋工作坊

中秋佳節是與家人朋友歡聚的好日子，恆香老餅家連續第二年舉辦一期一會的中秋綵燈會！今次它們移師至中環街市，有4大必影必玩打卡位，更會舉行多項精彩的中秋活動及月餅換領獎賞遊戲，包括手繪燈籠工作坊，一同分享中秋節日喜悅。

中秋節好去處｜ 4 大打卡位 必影 5 米燈籠許願樹 今年恆香老餅家以大樹作主題，設計出「恆香‧中環街市燈籠許願樹」。用超過200個七色燈籠組成一個5米高的燈籠許願樹。抬頭仰望就可以看到色彩斑斕的燈籠，為大家送上平安祝願。另有6隻大小、造型各不相同的玉兔及月亮，一定要捉緊機會拍照！ 另外它們更將中環街市地下Oasis，變成融合元朗街景元素的「恆香元聚市集小屋」，展示以珍藏月餅模具及本地插畫師手作的插畫；二樓「中環食街」以及地方街道兩旁的玻璃牆身亦將添上濃厚的中秋節日氣氛。 即睇全部打卡位！

中秋節好去處｜買月餅送燈籠 / 陶瓷碟 / 保溫瓶 除了打卡位之外，會場更會發售恆香今年打造的全新產品—酥小月系列及與恆香x輕鬆小熊推出的一系列產品，包括奶黃麻糬酥皮月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅以及杏仁餅禮盒。 凡購買任何月餅滿HK$300，即賞【傳統風琴紙燈籠】；凡購買任何月餅滿HK$500，即賞【恆香月餅陶瓷碟或老婆餅陶瓷碟】；凡購買任何月餅滿HK$800，即賞【唐餅保溫瓶】。 主打中式餅品的恆香，今次更增設了熱酥餅櫃，包含馳名中外、新鮮出爐的皇牌產品恆香老婆餅、皮蛋酥及蛋黃酥等都可以盡情品嚐。

中秋節好去處｜聯乘基督教懷智服務處 獨家推「懷智月餅」 今年「基督教懷智服務處」也邀請了懷智殘疾學員發揮創意及藝天份，為「恆香‧中環街市 燈影之城 The City of Moon」獨家限定月餅畫上精美繪圖，設計包裝。 每盒【恆香x懷智‧愛心月餅禮盒】（2件裝包裝禮盒）慈善價$78(原價$98)，恆香將撥出50%收益予基督教懷智服務處，以培養殘疾人士的藝術發展。另外，於中環街市即日累積消費滿HK$1,000，更可獲得同樣由懷智殘疾學員設計包裝盒、恆香老餅家與中環街市製作的「中環街市X恆香X懷智 特別版月餅禮盒」一份，名額有限，先到先得。

中秋節好去處｜手繪燈籠 / 輕黏土 DIY/ 中秋粉彩工作坊 「恆香‧中環街市 燈影之城 The City of Moon」更為一眾大小朋友準備了一系列工作坊，包括手繪燈籠工作坊、輕黏土DIY工作坊和中秋粉彩工作坊，讓家人朋友在佳節共享美好時光，一同分享中秋節日喜悅。 中環街市中秋工作坊 1. 手繪燈籠工作坊 日期： 2022年8月20日至9月12日（逢周末及公眾假期） 時間： 下午1時至下午3時 地點： 中環街市地下 Oasis 參加方法： 成為中環街市Central Club會員，並於中環街市即日消費滿HK$200，即可參與工作坊乙次，名額有限，先到先得。 2. 中秋粉彩DIY工作坊 日期： 2022年8月20日至9月12日（逢周末及公眾假期） 時間： 下午3時半至下午4時半 地點： 中環街市地下 Oasis 參加方法： 成為中環街市Central Club會員，並於中環街市即日消費滿HK$200，即可參與工作坊乙次，名額有限，先到先得。 3. 輕黏土DIY工作坊 日期： 2022年8月20日至9月12日（逢周末及公眾假期） 時間： 下午4時半至下午5時 地點： 中環街市地下 Oasis 參加方法： 成為中環街市Central Club會員，並於中環街市即日消費滿HK$200，即可參與工作坊乙次，名額有限，先到先得。

中環街市手繪燈籠工作坊

同時，中環街市亦與香港摩利臣山獅子會合作，為長者們準備精彩的活動，包括：中秋音樂盛會、I-O-N Cafe Bistro享用豐富午餐盛宴，以及參加中環街市導覽團，重拾昔日回憶，體會香港文化傳承。 長者更可於中環街市指定商戶出示樂悠卡，即可於指定商戶以HK$2優惠價享用精選餐飲或購買指定貨品，回顧當年中環街市開幕時HK$2可買四磅牛肉；於50年代HK$2可買五斤上等米的時光和故事。誠邀長者帶同家人一同前來，感受中環街市人情味，藉此機會向家人分享舊日故事，同享長者限定的HK$2體驗及優惠，包括以HK$2購買祐興粉麵的半熟雲吞麵。優惠詳情將於中環街市公佈。

中秋節好去處｜ Nikon 合辦霓虹燈攝影分享會 長者兒童 $2 借相機 + 打印 中環街市首次與Nikon攜手合作，途徑中環街市的人可以將燈籠及中秋佳節嘅點滴並拍攝記錄下來，於9月17日前上傳到社交平台，並在公開帖子或限時動態中標籤 #CentralMarketHK #NikonHongKong #TheCityOfMoon，被選中的作品參加者有機會獲得Nikon禮券、「中環街市X恆香X懷智 特別版月餅禮盒」及恆香迷你豬籠餅。 此外，它們亦會與Nikon合辦霓虹燈攝影分享會，屆時會有Nikon最新相機以供試玩，並由NikonCreator分享其拍攝心得。 Nikon與中環街市合作提供相機租用及相片打印服務，長者及兒童可以HK$2借用Nikon相機，並選取心水照片即場打印，用Nikon相機紀錄與家人摯愛中秋團圓的時刻，體現長幼共融。每日借用名額有限，先到先得。

同場加映！中環街市同步推出消費券限定優惠，顧客凡於是次活動中以六大指定電子消費平台，包括：支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」、 WeChat Pay 香港、PayMe及BOC Pay即日單一消費滿HK$250或以上，即可換領HK$50購物餐飲現金券一張；而即日單一消費滿HK$500或以上，即可換領HK$50購物餐飲現金券兩張，總值HK$100！ 另外，由即日起至9月4日，「中環街市」會員於中環街市以電子貨幣單一消費每滿HK$300，即可參加「賞你中」夏日大抽獎#乙次！消費次數愈多，中獎機會愈大，有機會即時贏得最新電子產品，包括：HUAWEI MateBook 14s、HUAWEI MatePad Pro 12.6”、 HUAWEI FreeBuds Pro等。透過中環街市應用程式，Central Club會員更可用指定積分換取恆香精選禮品和月餅。