中秋節2022｜惠康「中秋聚好時光」優惠 $400內買齊月餅、湯丸、美酒及鮑魚

一年容易又中秋，消費券又剛剛到手，惠康由即日起推出一連串中秋優惠，並獨家發售全新推出的「花生爆醬湯圓」及「蛋黃流沙玉湯圓」，讓大家過一個「聚」圓滿的中秋，優惠期至8月25日，大家周末記得去入貨了。 兩款獨家流沙爆醬湯圓 中秋節當然要吃湯圓，惠康特意引入兩款全新口味的流沙爆醬湯圓，包括外皮軟糯Q彈、注滿濃香綿滑蛋黃流沙內餡的「蛋黃流沙玉湯圓」；另一款以100%純水磨製外皮，配搭黃金比例調配花生醬的台灣「榮發花生爆醬湯圓」，米香四溢的外皮包裹着香濃柔滑的花生醬，一口一爆漿。另有多款其他口味如黑芝麻玉湯圓、芋圓地瓜圓等。現凡購買任何湯圓，只要加$10便可換購第一家印度煎餅(原味/洋蔥)1件，花點心思炮製氣炸酥皮湯圓，酥脆外層加上煙靭軟糯而爆醬的內餡，即使不擅烹飪亦可憑簡單甜品驚豔全場。

鮑魚最平 $36 一罐 除了湯圓外，惠康亦推出多個產品優惠，包括月餅、美酒、極品鮑魚以及白蘭氏產品，送禮自用都適合。鮑魚推介包括以秘製紅燒醬汁烹煮的阿一紅燒蠔皇鮑魚、紅燒元貝鮑魚及紅燒花菇鮑魚，鮑魚肉質軟嫩腍滑，迷你罐裝包裝適合日常隨時享用。 獨家發售的安記鮑好賞您禮盒，則有3款風味各具特色的溏心鮑魚，以60℃慢煮肉厚飽滿的溏心鮑魚，保留鮑魚軟滑的肉質和濃郁鮮味，再分別配以花膠、紅燒鮑汁和頂級金蠔醬汁，即開即食或加熱同樣滋味，當作小菜零咀或拌麵配飯均可。$108一盒，平均一罐只需$36，非常抵食。 凡於優惠期間凡購買鮑魚、鮑魚福袋、花膠或螺片滿$388，即送$30現金折扣券，yuu會員買鮑魚福袋更即可享5倍yuu積分。

惠康亦發售多個不同品牌的多款傳統和近年興起的新派月餅，凡購買兩罐相同品牌的美心、恆香或榮華月餅（不包括美心冰皮4迷你月餅及單個裝月餅），除免費獲贈Meadows南非 M. Cellars 白酒或紅酒（750毫升）一支外，同時可獲得惠康 $30現金折扣券一張，yuu會員更可享8倍yuu積分。