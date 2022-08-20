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2022-08-20 10:00:00

中秋節2022｜惠康「中秋聚好時光」優惠 $400內買齊月餅、湯丸、美酒及鮑魚

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中秋節2022｜惠康「中秋聚好時光」優惠 $400內買齊月餅、湯丸、美酒及鮑魚

中秋節2022｜惠康「中秋聚好時光」優惠 $400內買齊月餅、湯丸、美酒及鮑魚

一年容易又中秋，消費券又剛剛到手，惠康由即日起推出一連串中秋優惠，並獨家發售全新推出的「花生爆醬湯圓」及「蛋黃流沙玉湯圓」，讓大家過一個「聚」圓滿的中秋，優惠期至825日，大家周末記得去入貨了。

兩款獨家流沙爆醬湯圓

中秋節當然要吃湯圓，惠康特意引入兩款全新口味的流沙爆醬湯圓，包括外皮軟糯Q彈、注滿濃香綿滑蛋黃流沙內餡的「蛋黃流沙玉湯圓」；另一款以100%純水磨製外皮，配搭黃金比例調配花生醬的台灣「榮發花生爆醬湯圓」，米香四溢的外皮包裹着香濃柔滑的花生醬，一口一爆漿。另有多款其他口味如黑芝麻玉湯圓、芋圓地瓜圓等。現凡購買任何湯圓，只要加$10便可換購第一家印度煎餅(原味/洋蔥)1件，花點心思炮製氣炸酥皮湯圓，酥脆外層加上煙靭軟糯而爆醬的內餡，即使不擅烹飪亦可憑簡單甜品驚豔全場。

思念蛋黃流沙玉湯圓 $23/包 買任何湯圓加$10換購第一家印度煎餅(原味/洋蔥) 1件 榮發花生爆醬湯圓 $23/包

鮑魚最平$36一罐

除了湯圓外，惠康亦推出多個產品優惠，包括月餅、美酒、極品鮑魚以及白蘭氏產品，送禮自用都適合。鮑魚推介包括以秘製紅燒醬汁烹煮的阿一紅燒蠔皇鮑魚、紅燒元貝鮑魚及紅燒花菇鮑魚，鮑魚肉質軟嫩腍滑，迷你罐裝包裝適合日常隨時享用。

獨家發售的安記鮑好賞您禮盒，則有3款風味各具特色的溏心鮑魚，以60℃慢煮肉厚飽滿的溏心鮑魚，保留鮑魚軟滑的肉質和濃郁鮮味，再分別配以花膠、紅燒鮑汁和頂級金蠔醬汁，即開即食或加熱同樣滋味，當作小菜零咀或拌麵配飯均可。$108一盒，平均一罐只需$36，非常抵食。

凡於優惠期間凡購買鮑魚、鮑魚福袋、花膠或螺片滿$388，即送$30現金折扣券，yuu會員買鮑魚福袋更即可享5yuu積分。

安記鮑好賞您禮盒 $108/盒 阿一紅燒元貝鮑魚280克 (4隻裝迷你罐) $45/罐 阿一紅燒花菇鮑魚280克 (4隻裝迷你罐) $45/罐 阿一紅燒蠔皇鮑魚280克 (4隻裝迷你罐) $45/罐

惠康亦發售多個不同品牌的多款傳統和近年興起的新派月餅，凡購買兩罐相同品牌的美心、恆香或榮華月餅（不包括美心冰皮4迷你月餅及單個裝月餅），除免費獲贈Meadows南非 M. Cellars 白酒或紅酒（750毫升）一支外，同時可獲得惠康 $30現金折扣券一張，yuu會員更可享8yuu積分。

美心流心四式月餅 $284 美心雙黃白蓮蓉月餅 $258

美酒方面，惠康精挑了數個指定品牌的VSOPXO，以及威士忌三大送禮得體之選並推出至抵優惠：凡購買軒尼詩、人頭馬或馬爹利VSOP，即可免費獲贈夏迪諾丁山赤霞珠/切粒子紅酒750毫升紅酒1支；而凡購買軒尼詩、人頭馬和馬爹利XO，更可獲贈2支；購買任何品牌威士忌滿$300即可享9折優惠。

Johnnie Walker 十八年威士忌 750毫升 $419 另外，凡購買2盒白蘭氏產品，即可送免費獲贈$15現金優惠券乙張。 夏迪諾丁山切粒子紅酒 750毫升 $69 夏迪諾丁山赤霞珠紅酒 750毫升 $69 軒尼詩VSOP干邑 700毫升 $585 軒尼詩XO干邑 700毫升 $1950
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