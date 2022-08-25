中秋節2022｜昂坪360辦「昂坪秋日花燈祭」 花燈打卡位/手繪燈籠工作坊 中秋預售纜車優惠門票$98

傳統中秋佳節是人月兩團圓、共聚天倫的日子。昂坪360將於9月1日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，營造滿滿的節日喜慶氣氛！花燈祭設有多個打卡位，更有手繪燈籠工作坊及面繪體驗等活動。賓客可由即日起至9月2日，於到訪日最少一天前經昂坪360官網，以低至4折預訂指定纜車門票或產品！

中秋好去處｜限定秋日花燈祭 4 大打卡位 + 猜燈謎抽獎

中秋節代表團圓，又大又圓的燈籠陣於節日高掛，點綴昂坪市集不同角落。賓客沿昂坪市集閒逛，與家人愛侶於色彩繽紛的手繪花燈海下，享受既浪漫又溫馨的氛圍。

大家亦可於閃閃生光的半月裝置前留影，而心心相印心願亭則掛滿粉色系心形花燈，菩提許願樹亦掛滿特色手繪燈籠，勢成一眾愛侶的打卡熱點，留下二人專屬甜蜜回憶。不論大人或是小朋友，也可以參與應節「燈謎遊戲」。凡購買任何昂坪360纜車門票，即日可於東涌纜車站或昂坪纜車站售票處，換領一張燈謎遊戲卡到昂坪市集菩提樹旁許願牆參加燈謎遊戲！凡取得指定分數，即可到360旅遊資訊中心參與即抽即獎一次，萬勿錯過！

「昂坪秋日花燈祭」燈謎遊戲抽獎

日期：2022年8月27日至9月18日

時間：星期一至五：上午11時至下午5時30分

中秋節及公眾假期（2022年9月10日至9月12日）：上午10時至下午6 時

地點：昂坪市集菩提樹旁許願牆