中秋節2022｜昂坪360辦「昂坪秋日花燈祭」 花燈打卡位/手繪燈籠工作坊 中秋預售纜車優惠門票$98

傳統中秋佳節是人月兩團圓、共聚天倫的日子。昂坪360將於9月1日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，營造滿滿的節日喜慶氣氛！花燈祭設有多個打卡位，更有手繪燈籠工作坊及面繪體驗等活動。賓客可由即日起至9月2日，於到訪日最少一天前經昂坪360官網，以低至4折預訂指定纜車門票或產品！
中秋好去處｜限定秋日花燈祭 4大打卡位+猜燈謎抽獎
中秋節代表團圓，又大又圓的燈籠陣於節日高掛，點綴昂坪市集不同角落。賓客沿昂坪市集閒逛，與家人愛侶於色彩繽紛的手繪花燈海下，享受既浪漫又溫馨的氛圍。
大家亦可於閃閃生光的半月裝置前留影，而心心相印心願亭則掛滿粉色系心形花燈，菩提許願樹亦掛滿特色手繪燈籠，勢成一眾愛侶的打卡熱點，留下二人專屬甜蜜回憶。不論大人或是小朋友，也可以參與應節「燈謎遊戲」。凡購買任何昂坪360纜車門票，即日可於東涌纜車站或昂坪纜車站售票處，換領一張燈謎遊戲卡到昂坪市集菩提樹旁許願牆參加燈謎遊戲！凡取得指定分數，即可到360旅遊資訊中心參與即抽即獎一次，萬勿錯過！
「昂坪秋日花燈祭」燈謎遊戲抽獎
日期：2022年8月27日至9月18日
時間：星期一至五：上午11時至下午5時30分
中秋節及公眾假期（2022年9月10日至9月12日）：上午10時至下午6 時
地點：昂坪市集菩提樹旁許願牆
中秋好去處｜中秋佳節限定工作坊 手繪燈籠+特色面繪
活動邀請藝術創作團體「大澳非茂里」成為「文化擔當」，在今個中秋佳節舉辦手繪燈籠工作坊」及 「特色面繪體驗」兩個期間限定工作坊。
「手繪燈籠工作坊」讓賓客在導師的指導下，掌握繪畫燈籠的技巧，小朋友和家長更可享受親子互動時光！完成後將自家設計的專屬燈籠作品帶回家，既應節又可發揮無窮創意！而「特色面繪體驗」則讓賓客享受特色面繪服務，營造別樹一格的造型。
賓客憑任何即日昂坪360纜車門票，並於昂坪市集任何商戶消費滿港幣50元或以上，即可參加「手繪燈籠工作坊」或「特色面繪體驗一次」。名額有限，先到先得。
中秋佳節限定：手繪燈籠工作坊
日期：2022年8月27日及28日；2022年9月3、4、10、11、12、17及18日
時間：早上11時至下午5時
地點：昂坪市集心心相印心願亭（8月）及昂坪市集19號舖（ 9月）
名額：每日100 個（名額有限，先到先得）
中秋佳節限定特色面繪體驗
日期：2022年9月3、4、10、11、12、17及18日
時間：中午12時至下午4時
名額：每日30個（名額有限，先到先得）
地點：昂坪市集19號舖
中秋好去處｜昂坪360官網限定優惠 預售門票低至4折
昂坪360由即日起至9月2日，預售門票低至4折，每次交易最多獲扣減$60。賓客於到訪日最少一天前經昂坪360官網預訂指定纜車門票或產品，包括以優惠價$98預購來回標準纜車門票，與親朋好友一次過到訪昂坪及大澳。詳情請參閱昂坪360官方網站。
推廣期：即日起至2022年9月2日
使用日期：即日起至2022年9月18日
詳情：
優惠賞1：賓客於到訪日最少一天前經昂坪360官網預訂來回標準纜車門票，可尊享優惠價$98。
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成人
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小童(3至11歲)
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來回纜車門票(標準車廂)
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$98
(原價: $235)
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$98
(原價: $110)
優惠賞2：購買指定優惠滿 $360即減$60
賓客凡於昂坪360官網購買指定優惠滿$360，即可減$60。
購票網址：https://webstore.np360.com.hk/p/np360-exclusive-lantau-fun-triple-offers-2022
昂坪360「昂坪秋日花燈祭」
日期：2022年9月1日至9月18日
時間：星期一至五：上午10時至下午6時
中秋節及公眾假期（2022年9月10日至9月12日）：上午9時至下午6時30分
地點：昂坪市集