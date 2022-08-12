中秋節2022｜月餅優惠第2彈 微熱山丘蘋果月餅/ Starbucks流心焦糖咖啡月餅/威靈頓月餅

中秋將至，各大品牌及商舖都推出月餅禮盒優惠。以下為大家總結最新月餅閈鳥優惠第2彈，當中有多個品牌如Pacific Coffee、After You Dessert Café等，都是首次推出月餅。更有不同創意口味月餅，吃厭傳統口味的你一定不能錯過！

月餅優惠｜ B.Duck x 香港榮華餅家 中秋佳節將至，今年B.Duck再次聯乘香港榮華餅家重磅推出「B.Duck流沙奶黃迎月月餅盒」。月餅盒以雙層便當盒為禮盒包裝，盛載4個印有可愛B.Duck圖案的流沙奶黃月餅雙層便當盒適用於微波爐加熱，隨盒更附送一雙筷子及一隻湯匙，可以用作午飯或茶點餐盒，減少浪費，愛護環境。滋味、可愛又實用，同時滿足多個願望，無論送禮自用皆宜！ 售價：推廣價$185（標準價$278） 銷售點發售：全線榮華餅家、B.Duck HKTVMall旗艦店、Playful Store



月餅優惠｜ Pacific Coffee 手工雙色月餅：月滿團圓 為慶祝30周年，Pacific Coffee 首年限量推出中秋月餅．讓你一次品嚐咖啡朱古力軟心月餅及流心奶黃月餅，一盒四件，每款各兩件。以及獨家配方的特選18/25滴漏咖啡，一共有四包。採用全手工本地製作，與月餅一起享用，可中和甜膩。 Pacific Coffee月餅券將8月1日起於全線分店有售；而由8月1日至8月15日期間預購指定月餅禮盒，可享低至68折早鳥優惠價，數量有限，售完即止。 現凡以中銀信用卡支付或持有Prefect Cup Card會員可享不同折扣，優惠更低至 68 折。 [早鳥優惠] 8月1日至15日 8月16日至9月8日 中銀信用卡客戶優惠價 $202.6（68折） $238.4（8折） Prefect Cup Card會員價 $238.4（8折） $268.2（9折） 定價：$298/盒 雙色月餅．咖啡禮盒 ( 月餅券 ) 發售期: 2022年8月1日至9月5日 換領期: 2022年8月22日至9月8日 雙色月餅．咖啡禮盒 (現貨) 發售期: 2022年8月22日至9月8日

月餅優惠｜ After You Dessert Caf é月餅禮盒 泰國知名甜品店After You Dessert Café今年首次推出香港獨家月餅禮盒，禮盒設計成橙紅色燈籠形，挽起猶如小燈籠一樣。盒子設計成直立放置，變成家中的優雅裝飾。共有6件月餅，分別為奶皇及朱古力兩款口味。奶皇香甜細滑，而朱古力味夠濃郁卻不會過甜，可可與甜味平衡得恰到好處。 月餅禮盒於2022年8月1日開始以禮券形式發售，並於2022年8月26日起開始換領實物。現凡購買月餅禮盒一盒，均送免費飲品券一張，每張可免費換領泰式奶茶或泰式檸茶一杯。 地址：銅鑼灣登龍街52號地下

原價：HKD $338

早鳥價惠價：HKD $298 (2022年8月1日至2022年8月14日)

實物換領日期：2022年8月26日至2022年10月9日

月餅優惠｜ Pinkoi 台灣香港創意月餅 Pinkoi由台灣和香港搜羅多款極具特色、新穎創意的中秋禮盒，包括起司流心月餅、威靈頓牛柳月餅及養生月餅！由即日起至9月12日精選品味美食品牌單館滿$380，即享免運；即日起至8月21日購買「品味美食」類商品滿$350，結帳時輸入「@earlymoon」即減$25。新會員由即日至8月 18日期間，首張訂單單筆消費金額滿$500，更送望月「蛋黃白蓮蓉月餅」兩件裝換領券。 其中必買香港品牌PHOEBE'S KITCHEN首創的威靈頓月餅($258/2件)，今年除了有招牌牛柳餡料，更新創作三文魚餡料，用上三文魚柳混合濃郁忌廉芝士菠菜，再加入水牛芝士及巴馬臣芝士，適合一眾食肉獸或海鮮控。 芝士控可以嘗試HAPPY COW起司流心月餅禮盒($213)，選用葛瑞爾芝士粉熔入內餡，搭配鹹甜口感流心醬，享受銷魂的芝士流心醬體驗。

月餅優惠｜ Starbucks 中秋月餅亮光禮盒 今年Starbucks星巴克率先獻上星巴克月餅亮光禮盒，內附三款月餅口味，每款兩個。必試流心焦糖咖啡月餅，餅皮結合星巴克經典咖啡，內裡是濃香馥郁的流心焦糖餡，建議配以咖啡一同享用。另外燕麥奶奶黃月餅，選用中式奶黃餡料結合健康燕麥奶，為傳統滋味帶來驚喜變奏。最後伯爵茶麻糬月餅以甘濃幼滑的星巴克精研紅茶月餅餡料為主調，糅合口感軟糯的伯爵茶麻糬，帶來多重口感。 由即日起至8月8日，香港顧客可享有優先預購優惠，以$296購買禮盒（正價為$329）。Citi信用卡持有人凡於7月22日至9月10日期間購買月餅禮盒，即可享83折優惠。月餅禮盒可於8月12日至9月8日期間於全線香港及澳門星巴克分店換領，香港國際機場、亞洲國際博覽館、香港迪士尼樂園及昂平分店除外。

月餅優惠｜微熱山丘 台灣人氣品牌微熱山丘，今年特別推出全新人氣話題口味的紅玉蘋果月餅。選用桃山皮豆沙製成月餅餅皮，餡料配上來自日本青森縣的紅玉蘋果果肉及地瓜，口感豐富。與傳統月餅相比，卡路里大大減少65%。另有皇牌鳳梨奶黃月餅，選用經典的酸甜鳳梨醬配上滑順細緻的奶黃，酸甜有致且味道濃郁誘人。隨月餅禮盒更附送的主題麻布袋，數量有限，送完即止。 各款月餅禮盒由即日起於微熱山丘網站接受預訂購，於2022年8月27日前訂購即可享早鳥優惠價。凡於微熱山丘網站購物滿$700，即可享有免費送貨服務。如購物滿$1,000，更可在指定的日子免費送貨（送貨地點不包括馬灣及愉景灣）。微熱山丘鳳梨奶黃月餅禮盒同時於HKTV Mall、Ztore、7-11及鴻福堂發售，微熱山丘鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅禮盒裝同時於7-11有售。 網站: www.sunnyhills.com.hk 早鳥優惠價 原價 紅玉蘋果月餅 $259/6件 (紅玉蘋果及鳳梨奶黃月餅各3個) $299/6件 (紅玉蘋果及鳳梨奶黃月餅各3個) 皇牌鳳梨奶黃月餅 $259/6件裝 $299/6件裝

月餅優惠｜ FORBIDDEN 榴槤冰皮月餅 微熱山丘的人氣副線品牌「FORBIDDEN」，推出榴槤冰皮月餅。選用採用超過22年樹齡的原個樹上熟的D24榴槤，以及馬來西亞彭亨州精選的貓山王榴槤製成，味道香濃可口，令人回味無窮。FORBIDDEN榴槤月餅同時於官網及鴻福堂發售。 網站: www.sunnyhills.com.hk 早鳥優惠價 原價 貓山王/D24蘇丹王榴槤冰皮月餅 $439/盒 (貓山王榴槤冰皮月餅及D24蘇丹王榴槤月餅各2件) $605/盒 (貓山王榴槤冰皮月餅及D24蘇丹王榴槤月餅各2件)

月餅優惠｜龍島中秋系列 龍島推出一系列中秋限定禮盒，「Full Moon Fascination」為主題推出兩款別出心裁的設計，典雅高貴。其中圓月中秋月餅禮盒 ($698/盒)設計成3層，頂層是6款不同口味的龍島手工朱古力及2款全新口味的馬卡龍曲奇，中層及底層是龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。享用美點的同時，禮盒更可作飾物箱及擺設之用。月見中秋月餅禮盒 ($398/盒)以中秋明月及跳躍中的幻彩玉兔為主題，內有龍島的皇牌朱古力流心月餅及奶黃流心月餅及4件千層酥。 除了月餅之外，另有星月交輝朱古力禮盒 ($168/盒)、皎潔星月千層酥及曲奇禮盒($278/盒)及玉兔星空雜錦牛油曲奇禮罐($258/盒)供選擇。更推出中秋限定的散裝朱古力($35/件)，分別是柚子棉花糖朱古力及芒果百香果朱古力。

月餅優惠｜ Fortnum & Mason 茗茶月餅禮盒 Fortnum & Mason再次推出茗茶月餅禮盒及一系列限定禮品。茗茶月餅禮盒($608/盒) 包含6個Fortnum's自家混合茶製作的奶黃月餅，包括伯爵紅茶(2個)、抹茶(2個)以及全新登場的皇家紅茶月餅(2個)。每款月餅均配有一罐精選茶葉，供配搭一同享用，昇華味覺體驗。 由7月11日起至8月21日期間，大家可以$548購買Fortnum & Mason茗茶月餅禮券。禮券數量有限，率先入手並一同享受彼此相聚的珍貴時刻。