中秋節2022｜月餅早鳥優惠 十字牌x望月/KiKi茶奶皇月/酮福堂生酮四色月/點盒子麻辣藤椒牛肉月

剛過小暑，各大特色月餅已經早鳥出籠吸引各位注視，有違和感又如何？總知要趁早買兼買得抵！

十字牌 X 望月 月餅加十字奶

十字牌特意與本地月餅品牌望月，推出特別版流心奶黃月餅禮盒裝，月餅更加入了十字牌鮮奶，配合望月自家研製流心蛋黃，融入經典奶黃月餅，以「Meet the Moon」寓意香港人不論身在何處，只要一抬頭，依然望著同一個月亮，另附奶盒造型的便條作神秘禮物，內含四款能拼湊出香港地圖式樣的便條紙。4件禮盒裝現已於望月網站接受預訂。

8月8日前訂購$228(原價$258)

8月16日至9月6日換領

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