中秋節2022｜月餅早鳥優惠 十字牌x望月/KiKi茶奶皇月/酮福堂生酮四色月/點盒子麻辣藤椒牛肉月

剛過小暑，各大特色月餅已經早鳥出籠吸引各位注視，有違和感又如何？總知要趁早買兼買得抵！
十字牌 X 望月 月餅加十字奶
十字牌特意與本地月餅品牌望月，推出特別版流心奶黃月餅禮盒裝，月餅更加入了十字牌鮮奶，配合望月自家研製流心蛋黃，融入經典奶黃月餅，以「Meet the Moon」寓意香港人不論身在何處，只要一抬頭，依然望著同一個月亮，另附奶盒造型的便條作神秘禮物，內含四款能拼湊出香港地圖式樣的便條紙。4件禮盒裝現已於望月網站接受預訂。
8月8日前訂購$228(原價$258)
8月16日至9月6日換領
KiKi茶奶皇月 人氣金鑽鳳梨青茶入饌
台灣人氣「KiKi麵店（KiKi茶）」現推出嶄新「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒，以招牌茶湯之美炮製三款匠心獨運的月餅口味，有鳳梨奶皇月餅、白桃烏龍奶皇月餅及茉莉綠茶奶皇月餅，當中鳳梨奶皇月餅靈感源自人氣高企的「鮮萃金鑽鳳梨青茶」。
8月31日訂講$208(原價$258)
7月15日起於分店憑券換領
生酮四色月 無麩質不升糖
由《全民造星》梁奕藍(Hayden)創辦的生酮主題店「酮福堂」，推出生酮四色流心奶黃月，餅皮以美國藍鑽杏仁粉加上菲律賓椰子粉及日本雞蛋製成，絕不含麵粉及麩質；流心餡以有機椰奶等加上原個鹹蛋黃打成流心醬，並以負36度高速冷凍製成冰冷流心球，保證無添加、不升糖及不破酮，每個熱量平均低於一般奶皇月餅的熱量超過一倍，加上每件僅含0.28g糖，適合正在節食控制體重的朋友，口味包括奶皇原味、黑芝麻、開心果、藍山咖啡。
7月31日前訂購$628兩盒(原價$458)
8月11日至9月10日換領
點盒子首創麻辣藤椒牛肉月 黑金粒粒芝麻酥皮月
點茶公館集團旗下的創新中華料理品牌點盒子推出中秋節月餅禮盒套裝，全部由香港自家中央工場研發，當中限量版麻辣嫩牛黑金雜錦月餅禮盒($328)夠特色，包括傳統雙王白蓮蓉月、迷你麻辣藤椒牛肉月及迷你黑金粒粒芝麻酥皮月各兩件，另附精選茶葉一份。藤椒牛肉月餅配上紅粉緋緋的外皮，配合震攝味蕾的四川藤椒作，令嫩滑的牛肉帶出麻辣味道，一試愛上。
8月30日前訂購可享9折優惠
8月27日至2022年9月7日換領
凱悅尚萃「嚐悅茶香」 訂月餅送住宿禮券
香港維港凱悅尚萃酒店再次與本地插畫師麥東記合作，推出凱悅尚萃「嚐悅茶香」月餅禮盒六件裝，禮盒上印上由麥東記描繪的中秋團圓北角街景。一盒有六個獨立包裝的月餅共有兩款獨特茶香口味，包括迷你伯爵茶奶黃月餅及迷你濃香鐵觀音軟心茶餡月餅，現已於酒店網上商店發售，每次交易即可於換領月餅時獲贈港幣$100住宿禮券一張。
即日起訂購$224(價值$280)
8月15日至9月10日換領