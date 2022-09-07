中秋節2022｜月餅食唔晒點算好？ 4個捐月餅途徑推介

一年容易又中秋，買月餅是過節的指定動作，但有時自己買了，身邊的親戚朋友又再送多幾盒，食唔晒真的很浪費！與其周圍派給朋友，不如捐給有需要的人士，幫到人之餘，又可以將節慶氣氛分享出去！
月餅回收機構1：食德好
食德好今年與多個屋苑及商場合作，方便大家捐贈多出的月餅，在中秋節前夕送到基層手中，轉廢為愛。捐贈者可以由即日起至9月9日下午3點前，將月餅捐贈以下公眾回收點：
月餅回收機構2：惜食共享 FOOD-CO中秋月餅回收
FOOD-CO由即日起至9月13日，可將月餅捐贈到指收集點，包括聖雅各福群會6樓、葵涌聖雅各福群會慈惠軒、石硤尾聖雅各福群會慈惠軒及部份領展商場食物收集箱。
月餅包裝必須完整、距離有效食用日期最少2個星期或以上。另外不接收冰皮或雪糕月餅，月餅券除外。
月餅回收機構3：長春社
在眾多機構中，長春社「糧善關愛坊」食物分享計劃的回收食物種類最多，包括傳統月餅、冰皮及雪糕月餅、未過期的月餅換領劵、節日水果或禮盒，不過當然是未開封、包裝完整及質素良好的食物，
日期：2022年8月15日至9月14日(強烈鼓勵於中秋節前8/9捐贈，讓接收的人士可以及時享用)
地點：「糧善關愛坊」荃灣梨木樹邨2座11號舖
時間：逢星期一至六，下午2時至6時
聯絡：55411701 / [email protected]
月餅回收機構4：太古地產 x 惜食堂
太古地產今年再次與本地慈善機構惜食堂（食物回收及援助計劃）合辦「月餅分享行動」，於2022年9月1日至18日期間在太古坊各不同地點設置指定收集箱，募集仍可供食用的月餅。所收集到的月餅會被捐贈予有需要人士。月餅需要符合以下標準條件：
- 獨立包裝及未開封，包裝沒有破損；
- 未過有效食用日期；
- 由香港政府認可的公司製造；
- 無需冷藏及非自家製。
月餅捐贈日期：2022年9月1日至18日
月餅盒回收日期：2022年9月1日至23日
收集點：點擊此處