中秋節2022｜月餅食唔晒點算好？ 4個捐月餅途徑推介

一年容易又中秋，買月餅是過節的指定動作，但有時自己買了，身邊的親戚朋友又再送多幾盒，食唔晒真的很浪費！與其周圍派給朋友，不如捐給有需要的人士，幫到人之餘，又可以將節慶氣氛分享出去！

月餅回收機構1：食德好

食德好今年與多個屋苑及商場合作，方便大家捐贈多出的月餅，在中秋節前夕送到基層手中，轉廢為愛。捐贈者可以由即日起至9月9日下午3點前，將月餅捐贈以下公眾回收點：