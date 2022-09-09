中秋節2022｜淺水灣the pulse「出POOL急症室」市集 5大打卡位+免費配對活動

中秋不想注定一人？由即日起至10月31日，淺水灣the pulse舉辦「出POOL急症室」市集，成為一眾單身貴族的福地。市集設有5大打卡位，更有免費配對活動，各位A0/單身人士記得把握機會出POOL啦！
「出POOL急症室」入門班：5大唯美打卡位
「出POOL急症室」一共設有5大打卡位，包括鏡中花、七情空間、出POOL許願牆等，代表著各個愛情階段。大家趁機可以拍出IG-able靚相，亦可重新認識自己，做足準備，緣份自然輕鬆到手！
其中大家可以到「相睇·無相睇」出POOL牆領取邂逅瓶，填寫出POOL紙條和聯繫方式，再按星座、外型、性格或興趣分類擺放邂逅瓶的位置，等待有緣人聯繫你。你亦可以在出POOL牆尋找能觸動你心靈的邂逅瓶，抄下資料，主動出擊。
即睇5大打卡位！
單身必去5大配對活動 愛侶挑戰默契
此外，the pulse於9月17至18日聯乘LifeMart、表哥表妹及港式情侶為大家帶來與別不同的「不許你注定一人·出 POOL市集」，有5大配對活動。單身人士可先領取貼紙認證，尋找同樣戴上貼紙的理想對象。
本地插畫師Jason Tommy將變成市集黑男，即場為各位單身美男美女創造機會，成功配對的以古典即影即有相機，未能遇上合眼緣的，也可拍下單人「毒」照。另外亦有緣人交流認識擦出愛情火花的桌上遊戲、麻雀及心理遊戲。
更有為單身檔主而設的「轉角遇到愛」，只需要在攤檔前貼上單身認證，檔主也能把握出Pool的好機會！
同時亦有多個考驗默契的小測驗，歡迎熱戀中的情侶到場為感情升溫。
6大本地品牌 尋找緣份小確幸
市集更集結多個本地品牌，從身、心、靈讓大家得到全面的昇華，以更好心情尋找另一半！
「出POOL急症室」入門班：出POOL五部曲
日期：即日起至10月31日
時間：上午10:00至下午10:00
地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場
「出POOL急症室」進階班：出POOL市集
日期：9月17日至18日（星期六及星期日）
時間：下午1:00至晚上7:00
地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場