中秋節2022｜淺水灣the pulse「出POOL急症室」市集 5大打卡位+免費配對活動

中秋不想注定一人？由即日起至10月31日，淺水灣the pulse舉辦「出POOL急症室」市集，成為一眾單身貴族的福地。市集設有5大打卡位，更有免費配對活動，各位A0/單身人士記得把握機會出POOL啦！

其中大家可以到「相睇·無相睇」出POOL牆領取邂逅瓶，填寫出POOL紙條和聯繫方式，再按星座、外型、性格或興趣分類擺放邂逅瓶的位置，等待有緣人聯繫你。你亦可以在出POOL牆尋找能觸動你心靈的邂逅瓶，抄下資料，主動出擊。

單身必去 5 大配對活動 愛侶挑戰默契

此外，the pulse於9月17至18日聯乘LifeMart、表哥表妹及港式情侶為大家帶來與別不同的「不許你注定一人·出 POOL市集」，有5大配對活動。單身人士可先領取貼紙認證，尋找同樣戴上貼紙的理想對象。

本地插畫師Jason Tommy將變成市集黑男，即場為各位單身美男美女創造機會，成功配對的以古典即影即有相機，未能遇上合眼緣的，也可拍下單人「毒」照。另外亦有緣人交流認識擦出愛情火花的桌上遊戲、麻雀及心理遊戲。

更有為單身檔主而設的「轉角遇到愛」，只需要在攤檔前貼上單身認證，檔主也能把握出Pool的好機會！

同時亦有多個考驗默契的小測驗，歡迎熱戀中的情侶到場為感情升溫。