中秋節2022｜盤點全港7大月餅盒回收點 港九新界都有 超市回收箱/回收送小禮物

臨近中秋，不少人都收到各式各樣的月餅。每次吃完月餅都會囤積月餅盒，以下為大家總結全港7大月餅盒回收點，地點遍佈港九新界，連超級市場都設有回收箱，有機構更贈送小禮物及一小時免費泊車！

綠在區區

月餅盒回收｜綠領行動 綠領行動今年繼續舉辦「月餅盒回收大行動2022」，回收月餅金屬及紙盒。由於大部分回收點屬於私人地方，市民可憑以下圖案分辨參加計劃之物業。

月餅盒回收｜香港汽車城 香港汽車城今年與綠領行動合作舉辦「全『城』回收月餅盒」活動，回收月餅金屬及紙盒。在回收前記住先清洗乾淨，再放到指定回收箱內。回收即可獲贈精美小禮物及一小時免費泊車。車位數量有限，先到先得。 日期：9月10日至9月18日

地點：九龍灣大昌行集團大廈G/F（陳列室回收箱）

月餅盒回收｜太古地產 x 惜食堂 太古地產今年再次與本地慈善機構惜食堂合辦「月餅月餅盒回收行動」，於2022年9月1日至18日期間在太古坊各不同地點設置指定收集箱，募集仍可供食用的月餅及月餅盒。 月餅盒回收日期：2022年9月1日至23日 收集點：點擊此處