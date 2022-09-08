中秋節2022｜盤點全港7大月餅盒回收點 港九新界都有 超市回收箱/回收送小禮物

臨近中秋，不少人都收到各式各樣的月餅。每次吃完月餅都會囤積月餅盒，以下為大家總結全港7大月餅盒回收點，地點遍佈港九新界，連超級市場都設有回收箱，有機構更贈送小禮物及一小時免費泊車！
月餅盒回收｜賽馬會「回收轆轆」
賽馬會「回收轆轆」今年同樣於東九龍指定地區，設流動回收車收集月餅盒，金屬、紙盒、膠盒、月餅塑膠包裝袋及月餅托盤都接受。此外，它們亦同時回收任何膠袋、紙袋、塑膠餐具。在回收前記住先清洗乾淨，及拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等回收不到的雜質。
月餅盒回收｜綠在區區
環保署旗下的「綠在區區」回收站同樣會收集月餅金屬盒、紙盒及一般包裝塑膠。在回收前記住先清洗乾淨及進行分類，再到鄰近「綠在區區」回收站及流動點回收月餅盒。
月餅盒回收｜綠領行動
綠領行動今年繼續舉辦「月餅盒回收大行動2022」，回收月餅金屬及紙盒。由於大部分回收點屬於私人地方，市民可憑以下圖案分辨參加計劃之物業。
月餅盒回收｜香港汽車城
香港汽車城今年與綠領行動合作舉辦「全『城』回收月餅盒」活動，回收月餅金屬及紙盒。在回收前記住先清洗乾淨，再放到指定回收箱內。回收即可獲贈精美小禮物及一小時免費泊車。車位數量有限，先到先得。
日期：9月10日至9月18日
地點：九龍灣大昌行集團大廈G/F（陳列室回收箱）
月餅盒回收｜太古地產x惜食堂
太古地產今年再次與本地慈善機構惜食堂合辦「月餅月餅盒回收行動」，於2022年9月1日至18日期間在太古坊各不同地點設置指定收集箱，募集仍可供食用的月餅及月餅盒。
月餅盒回收日期：2022年9月1日至23日
收集點：點擊此處
月餅盒回收｜百佳超級市場
百佳超級市場舉辦「Go Green月餅盒回收行動」，回收月餅金屬及紙盒。由即日起至9月30日，可到指定店舖的收集箱進行回收。一共有100間門市設收集箱，遍佈港九新界。
月餅盒回收｜房屋署
房屋署轄下各屋邨將會由9月13日至10月中，舉辦「月餅盒回收2022」。每個屋邨將會在適當的位置提供收集箱，並有明確的指示牌，以便收集月餅盒。