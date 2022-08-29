中秋節2022│置富Malls中秋窩心呈獻LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅X天仁茗茶原片高山烏龍茶

象徵團圓幸福的中秋佳節近在眼前，置富Malls於今個窩心的中秋時節，聯同韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS，特意設計多個別致搞怪的插圖配合窩心場景，推出中秋限定LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒及「Chill Every Day」2023年座枱月曆，讓您任何時刻都能會心微笑。
低糖月餅拼清新烏龍茶
月餅禮盒內含上乘的麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅連天仁茗茶原片高山烏龍茶茶包，甜而不膩的低糖月餅，配上清新怡人的烏龍茶，溫潤的口感從此昇華美味極致。禮盒更特以手提收納箱設計，靈活多變的多用途箱絕對是您的收納恩物！另外推出的座枱月曆設計可愛幽默，色彩繽紛的LYCHEE & FRIENDS插畫更添快樂喜悅，伴你活力充沛地迎接新一年的嶄新挑戰！
置富Malls聯同LYCHEE & FRIENDS推出換領月餅禮盒
禮盒由2022年8月31日開始，於置富Malls旗下12個商場換領，包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈，為你與親友獻上中秋溫暖祝福。置富Malls推出消費換領月餅禮盒活動，更聯同韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS推出玩味十足的月餅禮盒，於中秋承載團圓豐盛的祝願之上，讓LYCHEE (荔枝熊)風趣幽默的形象延續季節喜悅。LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒內含用料充足的麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅乙個。
月餅以麥芽糖醇取代部分糖分
月餅採用低糖配方，特別選用麥芽糖醇代替部分糖分，有助減少攝取添加糖，甜而不膩，搭配全人手製作的清香白蓮蓉，昇華滋味極致。禮盒同時搭配五包上乘的天仁茗茶原片高山烏龍茶茶包，醇厚溫婉的烏龍茶，與月餅搭配享用解膩清新，讓滋味享受相得益彰，從此讓舌尖漫味於香甜滿溢的美味境界。
以手提箱為月餅禮盒設計概念
月餅禮盒設計搞怪又玩味十足，換上露營新裝的LYCHEE召集一眾好友，齊齊躍上圓月向大家揮手，祝願各位中秋佳節與家人相聚團圓，共享溫馨家庭時光，LYCHEE伴你享受幸福喜悅時刻。月餅禮盒又特意以手提箱為設計概念，特別適合儲藏日常用品作收納用途，或是用作戶外活動的手提收納箱，如野餐或露營，靈活多變絕對便利又實用，從此讓你輕鬆有條理地處理任何日常細節！
Fortune+會員凡由2022年8月31日起，於置富Malls以下指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$600，包括HK$500或以上的電子貨幣(信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領LYCHEE & FRIENDS「ChillFun」月餅禮盒乙份。
LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」
月餅禮盒日期：2022年8月31日起至換完即止
換領方法：Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$600，包括HK$500或以上的電子貨幣#(信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據△，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒乙份，內附上乘麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅乙個，配上天仁茗茶原片高山烏龍茶茶包（共5包）。
禮品數量有限，換完即止。
*指定商場包括：#+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅
△麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈