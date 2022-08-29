中秋節2022│置富Malls中秋窩心呈獻LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅X天仁茗茶原片高山烏龍茶

象徵團圓幸福的中秋佳節近在眼前，置富Malls於今個窩心的中秋時節，聯同韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS，特意設計多個別致搞怪的插圖配合窩心場景，推出中秋限定LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒及「Chill Every Day」2023年座枱月曆，讓您任何時刻都能會心微笑。

低糖月餅拼清新烏龍茶

月餅禮盒內含上乘的麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅連天仁茗茶原片高山烏龍茶茶包，甜而不膩的低糖月餅，配上清新怡人的烏龍茶，溫潤的口感從此昇華美味極致。禮盒更特以手提收納箱設計，靈活多變的多用途箱絕對是您的收納恩物！另外推出的座枱月曆設計可愛幽默，色彩繽紛的LYCHEE & FRIENDS插畫更添快樂喜悅，伴你活力充沛地迎接新一年的嶄新挑戰！

置富 Malls 聯同 LYCHEE & FRIENDS 推出換領月餅禮盒

禮盒由2022年8月31日開始，於置富Malls旗下12個商場換領，包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈，為你與親友獻上中秋溫暖祝福。置富Malls推出消費換領月餅禮盒活動，更聯同韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS推出玩味十足的月餅禮盒，於中秋承載團圓豐盛的祝願之上，讓LYCHEE (荔枝熊)風趣幽默的形象延續季節喜悅。LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒內含用料充足的麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅乙個。