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生活
2022-08-30 23:15:19

中秋節2022│親子製作芝麻麻糬冰皮月餅 甜蜜過中秋！

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中秋節快到，一家大小吃月餅應節成指定動作，不過孩子知道為甚麼中秋節要吃月餅嗎？除了吃現成的月餅外，趁著節日來臨，家長可與子女齊來製作月餅，這不單可感受節日氛圍，更能促進親子關係，以及訓練孩子的小手肌及增長飲食知識。圖：林俊源 文：袁雅婷

細談月餅起源

BYO自助烘焙聯合創始人Caca Choi解釋中秋節要吃月餅的原因時指，相傳元朝末年，朱元璋有意起兵反義，但當時朝廷嚴反抗勢力，各方起義軍難互通消息，朱元璋的軍師想出將內藏消息紙條的餅派出去，讓起義軍知道要在八月十五打仗。最終朱元璋真的在當日起義，並勝利回歸，然後更派發月餅給士兵慶祝。自此之後，人們都會在八月十五吃月餅紀念這段歷史。

親子合力製作後，孩子主動將月餅送給媽媽作中秋節禮物，甜蜜滿分。

親子合力製作後，孩子主動將月餅送給媽媽作中秋節禮物，甜蜜滿分。

冰皮月餅適合親子製作

隨著飲食文化的改變，相信很多人已經淡忘是月餅的的傳統及由來。其實新式的冰皮月餅也眾多好處，例如Caca Choi今次教授的這款「芝麻麻冰皮月餅」，製作時不需要放入爐，過程安全，非常適合親子製作。另外，冰皮月餅以芝麻味為主，亦很適合小朋友，芝麻含有豐富鈣質及鐵質，兩者可助兒童強健骨骼及補血。而搓揉芝麻內餡及按壓冰皮月餅的過程，都能訓練孩子的小手肌發展。

芝麻麻糬冰皮月餅製作材料及步驟

材料：

糯米粉、粟膠、糖粉、牛奶、芝麻醬、綠豆蓉、芝麻粉、冰皮粉、凍水、手粉

將冰皮粉、芝麻粉、糖粉及水倒進專業廚師內拌勻，製成冰皮。 將芝麻醬倒入綠豆蓉中，再用手將它們完全混合一起，製成芝麻餡。 將糯米粉、粟膠、糖及牛奶倒入平底鑊，用小火不斷翻炒，直至麻糬成形。 用切刀將製作好的冰皮分割成12份，以及6份芝麻餡與6份麻糬，再搓圓切割好的冰皮、芝麻餡及麻糬。 把芝麻餡按平，並包裹著麻糬，製作月餅餡料。再在冰皮上撒上手粉，並按平它，再包裹餡料。 包裹後，在冰皮月餅的頂部多加一層扁平的冰皮，加深成品按壓出來的紋理。 在月餅模內撒上手粉，並放入月餅，輕按5下，壓出紋理後，再輕力推出來。 將月餅放入包裝盒中，完成。

BYO自助烘焙

查詢：https://www.bakeyourownhk.com/

芝麻麻糬冰皮月餅 (6件) $340│一份甜品若2人製作，第二位須付$60同行費。第三位起須付入場費$200或另行製作第二份甜品。(兩歲或以下免同行費)

芝麻麻糬冰皮月餅 (6件) $340│一份甜品若2人製作，第二位須付$60同行費。第三位起須付入場費$200或另行製作第二份甜品。(兩歲或以下免同行費)

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