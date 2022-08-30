中秋節2022│親子製作芝麻麻糬冰皮月餅 甜蜜過中秋！

中秋節快到，一家大小吃月餅應節成指定動作，不過孩子知道為甚麼中秋節要吃月餅嗎？除了吃現成的月餅外，趁著節日來臨，家長可與子女齊來製作月餅，這不單可感受節日氛圍，更能促進親子關係，以及訓練孩子的小手肌及增長飲食知識。圖：林俊源 文：袁雅婷
細談月餅起源
BYO自助烘焙聯合創始人Caca Choi解釋中秋節要吃月餅的原因時指，相傳元朝末年，朱元璋有意起兵反義，但當時朝廷嚴查反抗勢力，各方起義軍難互通消息，朱元璋的軍師想出將內藏消息紙條的餅派出去，讓起義軍知道要在八月十五打仗。最終朱元璋真的在當日起義，並勝利回歸，然後更派發月餅給士兵慶祝。自此之後，人們都會在八月十五吃月餅紀念這段歷史。
冰皮月餅適合親子製作
隨著飲食文化的改變，相信很多人已經淡忘是月餅的的傳統及由來。其實新式的冰皮月餅也眾多好處，例如Caca Choi今次教授的這款「芝麻麻糬冰皮月餅」，製作時不需要放入焗爐，過程安全，非常適合親子製作。另外，冰皮月餅以芝麻味為主，亦很適合小朋友，芝麻含有豐富鈣質及鐵質，兩者可助兒童強健骨骼及補血。而搓揉芝麻內餡及按壓冰皮月餅的過程，都能訓練孩子的小手肌發展。
芝麻麻糬冰皮月餅製作材料及步驟
材料：
糯米粉、粟膠、糖粉、牛奶、芝麻醬、綠豆蓉、芝麻粉、冰皮粉、凍水、手粉
BYO自助烘焙
查詢：https://www.bakeyourownhk.com/