中秋節2022｜賞月打卡商場、市集、一日團合集 昂坪360花燈祭/ 淺水灣出POOL市集/中秋限定一日遊

中秋節2022|葵芳新都會 3米高蒲公英小路打卡

葵芳新都會廣場推出「蒲公英の町」由即日起至10月30日,在商場L4露天廣場設置蒲公英花園,花圃矗立十多組大型的發光蒲公英裝置,飾以代表「純真幸福」的少女感天使花,合組成「蒲公英小路」。每棵蒲公英高3米,迸發櫻紅、蘭花紫及澄黃的夢幻彩光。「蒲公英小路」同時配以兩道六角形閃亮拱門,刻上如「Enjoy the Little Things」,「Every Dream Begins with a Wish」,「Love Yourself Always」等觸動心靈字句。在花圃前方是一座小孩藝術雕像,充滿期盼地望向半空,裝置會不時向四周放送幻彩泡泡,締造夢幻氛圍,成為另一打卡點。