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2022-09-09 15:30:00

中秋節2022｜賞月打卡商場、市集、一日團合集 昂坪360花燈祭/ 淺水灣出POOL市集/中秋限定一日遊

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中秋節2022｜賞月打卡商場、市集、一日團合集 昂坪360花燈祭/ 淺水灣出POOL市集/中秋限定一日遊

中秋節2022｜賞月打卡商場、市集、一日團合集 昂坪360花燈祭/ 淺水灣出POOL市集/中秋限定一日遊

一年容易又中秋！每年的中秋活動除了賞月賞燈、吃月餅外，當然少不了。以下為大家總結不同商場舉辦以為中秋主題的活動及市集，其中包括花燈祭、綵燈會等，更有專為單身人士而設的出POOL市集，讓你中秋不用注定一人！

中秋節2022｜昂坪360「昂坪秋日花燈祭」

昂坪360將於91日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，營造滿滿的節日喜慶氣氛！花燈祭設有多個打卡位，更有手繪燈籠工作坊及面繪體驗等活動。賓客可由即日起至92日，於到訪日最少一天前經昂坪360官網，以低至4折預訂指定纜車門票或產品！

日期：202291日至918

時間：星期一至五：上午10時至下午6

中秋節及公眾假期（2022910日至912日）：上午9時至下午630

地點：昂坪市集

昂坪市集心心相印心願亭將掛滿粉色系心形花燈，愛侶於花燈輝映下許願。 閃爍生光的半月椅配上大澳繁星點點的夜空，營造浪漫又溫馨的氛圍。 「昂坪秋日花燈祭」燈謎遊戲 中秋限定「特色面繪體驗」 昂坪360將於中秋佳節舉辦期間限定的「手繪燈籠工作坊」。

中秋節2022｜中環街市「燈影之城」綵燈會

恆香老餅家連續第二年舉辦一期一會的中秋綵燈會，今次它們移師至中環街市14大必影必玩打卡位，更會舉行多項精彩的中秋活動及月餅換領獎賞遊戲，包括手繪燈籠工作坊，一同分享中秋節日喜悅。

此外，會場更會發售恆香今年打造的全新產品—酥小月系列及與恆香x輕鬆小熊推出的一系列產品，包括奶黃麻糬酥皮月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅以及杏仁餅禮盒。

日期：2022821日（星期日）至930日（星期五）

時間：早上10時至晚上10

地點：中環皇后大道中93號及德輔道中80

中環街市「燈影之城」綵燈會 中環街市「燈影之城」綵燈會 中環街市「燈影之城」綵燈會 中環街市「燈影之城」綵燈會

中秋節2022｜黃大仙中心「霓彩映月」

今個中秋佳節，黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」合作，推出「霓彩映月」活動。以拯救及修復而來的霓虹燈招牌，設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，絕對是文青必去打卡點。此外商場更首度聯乘高級法式甜品品牌Paul Lafayet，推出獨家口味月餅禮盒。數量有限，換完即止。

日期：2022813日至918

時間：早上11時至晚上8

地點：黃大仙中心北館

黃大仙中心「霓彩映月」 黃大仙中心「霓彩映月」 黃大仙中心「霓彩映月」 黃大仙中心「霓彩映月」 黃大仙中心與Paul Lafayet推出「中秋尊貴月餅禮盒」

中秋節2022｜淺水灣the pulse「出POOL急症室」市集

由即日起至1031日，淺水灣the pulse舉辦「出POOL急症室」市集，成為一眾單身貴族的福地。市集設有5大打卡位，更有免費配對活動。單身人士可先領取貼紙認證，尋找同樣戴上貼紙的理想對象。設為有緣人交流認識擦出愛情火花的桌上遊戲、麻雀及心理遊戲。更有為單身檔主而設的「轉角遇到愛」，只需要在攤檔前貼上單身認證，檔主也能把握出Pool的好機會！同時亦有多個考驗默契的小測驗，歡迎熱戀中的情侶到場為感情升溫！

日期：917日至18日（星期六及星期日）

時間：下午1:00至晚上7:00

地點：淺水灣海灘道28the pulse商場

5大配對活動 - 交流契機：Board Game 配對 5大配對活動 - 市集黑男：古典即影即有相機 鏡中花：最美麗的自己 位置：the pulse 117號鋪（Classified店旁） Wish You Were Here：目標鎖定 位置：the pulse 2樓（% Arabica旁） 「想睇．無相睇」出POOL牆 位置：the pulse 2樓（Häagen-Dazs對面） 七情：探索世界 位置：the pulse 2樓（% Arabica旁） 浪漫對坐：成功出POOL 位置：the pulse東翼門口

中秋節2022KKDay中秋4大特色一日團

除了和家人一起吃月餅賞月之外，大家亦可以選擇參加一天團，來個中秋一日遊！大家可以到KKDay報名參與4個中秋特色一天團，一次過遊覽大澳、東通，享用酒店龍蝦燕窩鮑魚海鮮晚餐，更可乘搭姜濤x Do姐主題纜車！

大澳花燈 大澳花燈 三棟屋博物館是一座保存良好的客家圍村，有逾200年歷史，展現了新界的特色文化。 三棟屋博物館 - 民間工藝獅子頭 開蓬巴士夜遊 南丫島漁民文化村

中秋節2022葵芳新都會 3米高蒲公英小路打卡

葵芳新都會廣場推出「蒲公英の町」由即日起至1030日，在商場L4露天廣場設置蒲公英花園，花圃矗立十多組大型的發光蒲公英裝置，飾以代表「純真幸福」的少女感天使花，合組成「蒲公英小路」。每棵蒲公英高3米，迸發櫻紅、蘭花紫及澄黃的夢幻彩光。「蒲公英小路」同時配以兩道六角形閃亮拱門，刻上如「Enjoy the Little Things」，「Every Dream Begins with a Wish」，「Love Yourself Always」等觸動心靈字句。在花圃前方是一座小孩藝術雕像，充滿期盼地望向半空，裝置會不時向四周放送幻彩泡泡，締造夢幻氛圍，成為另一打卡點。

大電視屏幕送祝願 「食飯睇戲玩住賞」換領獎賞

訪客可在蒲公英紛飛的許願牆前拍照，透過新設置的戶外大電視，向親友發送祝福。凡於指定時間參加「Wishing Dandelion」電視互動遊戲，掃描場內二維碼後，便可揀選心水願望如「旺到飛起」、「荷包漲爆」等，並隨即投射到大電視屏幕。於指定時段參加電視互動遊戲，最快完成並分享至社交平台的50位參加者，即可獲得「食飯睇戲玩住賞」獎賞，包括$50電影贈券或$50指定餐飲贈券。

同場加映：「幻彩燈謎樂」中秋夜Busking Night

商場同時推出期間限定「幻彩燈謎樂」活動，於中秋期間在L5空中花園舉行，有多個老幼咸宜的燈謎。於中秋迎月及正日的晚上，商場更安排了Busking Night，在L4露天廣場由年青樂隊作現場演奏。顧客可憑中秋當日場內指定餐飲商戶的電子消費收據 (滿$100 或以上)，換領Bless「賞月水果杯」乙份，欣賞現場音樂表演之餘，與摯親共嚐歡度佳節。

新都會廣場「蒲公英の町」

日期：即日至1030

時間：上午10時至晚上10

地點：L4 露天廣場

「幻彩燈謎樂」

日期：即日至912

時間：上午10時至晚上10

地點：L5 空中花園

中秋Busking Night

日期及時間：99(晚上7時至9)

910(晚上6時至10)

地點：L4 露天廣場

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