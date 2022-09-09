中秋節2022｜賞月打卡商場、市集、一日團合集 昂坪360花燈祭/ 淺水灣出POOL市集/中秋限定一日遊

一年容易又中秋！每年的中秋活動除了賞月賞燈、吃月餅外，當然少不了。以下為大家總結不同商場舉辦以為中秋主題的活動及市集，其中包括花燈祭、綵燈會等，更有專為單身人士而設的出POOL市集，讓你中秋不用注定一人！

中秋節 2022 ｜昂坪 360 「昂坪秋日花燈祭」 昂坪360將於9月1日至18日舉辦「昂坪秋日花燈祭」，營造滿滿的節日喜慶氣氛！花燈祭設有多個打卡位，更有手繪燈籠工作坊及面繪體驗等活動。賓客可由即日起至9月2日，於到訪日最少一天前經昂坪360官網，以低至4折預訂指定纜車門票或產品！ 日期：2022年9月1日至9月18日 時間：星期一至五：上午10時至下午6時 中秋節及公眾假期（2022年9月10日至9月12日）：上午9時至下午6時30分 地點：昂坪市集

中秋節 2022 ｜中環街市「燈影之城」綵燈會 恆香老餅家連續第二年舉辦一期一會的中秋綵燈會，今次它們移師至中環街市1有4大必影必玩打卡位，更會舉行多項精彩的中秋活動及月餅換領獎賞遊戲，包括手繪燈籠工作坊，一同分享中秋節日喜悅。 此外，會場更會發售恆香今年打造的全新產品—酥小月系列及與恆香x輕鬆小熊推出的一系列產品，包括奶黃麻糬酥皮月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅以及杏仁餅禮盒。 日期：2022年8月21日（星期日）至9月30日（星期五） 時間：早上10時至晚上10時 地點：中環皇后大道中93號及德輔道中80號

中秋節 2022 ｜黃大仙中心「霓彩映月」 今個中秋佳節，黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」合作，推出「霓彩映月」活動。以拯救及修復而來的霓虹燈招牌，設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，絕對是文青必去打卡點。此外商場更首度聯乘高級法式甜品品牌Paul Lafayet，推出獨家口味月餅禮盒。數量有限，換完即止。 日期：2022年8月13日至9月18日 時間：早上11時至晚上8時 地點：黃大仙中心北館

中秋節 2022 ｜淺水灣 the pulse 「出 POOL 急症室」市集 由即日起至10月31日，淺水灣the pulse舉辦「出POOL急症室」市集，成為一眾單身貴族的福地。市集設有5大打卡位，更有免費配對活動。單身人士可先領取貼紙認證，尋找同樣戴上貼紙的理想對象。設為有緣人交流認識擦出愛情火花的桌上遊戲、麻雀及心理遊戲。更有為單身檔主而設的「轉角遇到愛」，只需要在攤檔前貼上單身認證，檔主也能把握出Pool的好機會！同時亦有多個考驗默契的小測驗，歡迎熱戀中的情侶到場為感情升溫！ 日期：9月17日至18日（星期六及星期日） 時間：下午1:00至晚上7:00 地點：淺水灣海灘道28號the pulse商場

中秋節 2022 ｜ KKDay 中秋 4 大特色一日團 除了和家人一起吃月餅賞月之外，大家亦可以選擇參加一天團，來個中秋一日遊！大家可以到KKDay報名參與4個中秋特色一天團，一次過遊覽大澳、東通，享用酒店龍蝦燕窩鮑魚海鮮晚餐，更可乘搭姜濤x Do姐主題纜車！

中秋節2022｜葵芳新都會 3米高蒲公英小路打卡 葵芳新都會廣場推出「蒲公英の町」由即日起至10月30日，在商場L4露天廣場設置蒲公英花園，花圃矗立十多組大型的發光蒲公英裝置，飾以代表「純真幸福」的少女感天使花，合組成「蒲公英小路」。每棵蒲公英高3米，迸發櫻紅、蘭花紫及澄黃的夢幻彩光。「蒲公英小路」同時配以兩道六角形閃亮拱門，刻上如「Enjoy the Little Things」，「Every Dream Begins with a Wish」，「Love Yourself Always」等觸動心靈字句。在花圃前方是一座小孩藝術雕像，充滿期盼地望向半空，裝置會不時向四周放送幻彩泡泡，締造夢幻氛圍，成為另一打卡點。

大電視屏幕送祝願 「食飯睇戲玩住賞」換領獎賞 訪客可在蒲公英紛飛的許願牆前拍照，透過新設置的戶外大電視，向親友發送祝福。凡於指定時間參加「Wishing Dandelion」電視互動遊戲，掃描場內二維碼後，便可揀選心水願望如「旺到飛起」、「荷包漲爆」等，並隨即投射到大電視屏幕。於指定時段參加電視互動遊戲，最快完成並分享至社交平台的50位參加者，即可獲得「食飯睇戲玩住賞」獎賞，包括$50電影贈券或$50指定餐飲贈券。 同場加映：「幻彩燈謎樂」中秋夜 Busking Night 商場同時推出期間限定「幻彩燈謎樂」活動，於中秋期間在L5空中花園舉行，有多個老幼咸宜的燈謎。於中秋迎月及正日的晚上，商場更安排了Busking Night，在L4露天廣場由年青樂隊作現場演奏。顧客可憑中秋當日場內指定餐飲商戶的電子消費收據 (滿$100 或以上)，換領Bless「賞月水果杯」乙份，欣賞現場音樂表演之餘，與摯親共嚐歡度佳節。