中秋節2022｜超羣餅店傳統中加入新口味 指定分店每日新鮮出爐限量現烤手工月餅+手工曲奇禮盒搭配養生花茶

月餅象徵著團圓和幸福，是中秋節的必食佳品。在這中秋佳節， 為了讓大家與親朋摯友聚首一堂，邊賞月邊品嚐茗茶特色美點，超羣餅店（Maria’s Bakery）於今年誠摯呈獻一系列中秋賞月之選，每款均以精緻優雅的外觀設計，絕對是送禮必備的不二之選，讓您於今個中秋夥同親朋摯友分享甜蜜幸福滋味。

經典月餅｜口味優雅傳承 令人回味無窮

超羣今年繼續為一眾港人帶來各款經典月餅，推出雙黃白蓮蓉月餅，選用優質湘蓮和鹹香蛋黃結合黃金比例，締造出香甜不膩的細緻口感，甘香起沙的鹹蛋黃帶來啖啖濃郁滋味，令您齒頰留香、從心回味，一嚐令人憶起佳節跟至親共聚一堂的溫馨點滴。

除了經典之作，超羣更推出「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅，酥皮奶黃月餅採用上乘蛋黃製作成如絲般柔滑奶黃餡料，創新鬆脆酥皮外層，令您回味無窮。月餅由內而外散發濃郁奶黃香味，細嚼起來與餅皮的牛油香氣絲絲入扣，口感軟綿與酥脆兼備，甜而不膩，回味無窮。