中秋節2022｜超羣餅店傳統中加入新口味 指定分店每日新鮮出爐限量現烤手工月餅+手工曲奇禮盒搭配養生花茶

月餅象徵著團圓和幸福，是中秋節的必食佳品。在這中秋佳節， 為了讓大家與親朋摯友聚首一堂，邊賞月邊品嚐茗茶特色美點，超羣餅店（Maria’s Bakery）於今年誠摯呈獻一系列中秋賞月之選，每款均以精緻優雅的外觀設計，絕對是送禮必備的不二之選，讓您於今個中秋夥同親朋摯友分享甜蜜幸福滋味。
經典月餅｜口味優雅傳承 令人回味無窮
超羣今年繼續為一眾港人帶來各款經典月餅，推出雙黃白蓮蓉月餅，選用優質湘蓮和鹹香蛋黃結合黃金比例，締造出香甜不膩的細緻口感，甘香起沙的鹹蛋黃帶來啖啖濃郁滋味，令您齒頰留香、從心回味，一嚐令人憶起佳節跟至親共聚一堂的溫馨點滴。
除了經典之作，超羣更推出「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅，酥皮奶黃月餅採用上乘蛋黃製作成如絲般柔滑奶黃餡料，創新鬆脆酥皮外層，令您回味無窮。月餅由內而外散發濃郁奶黃香味，細嚼起來與餅皮的牛油香氣絲絲入扣，口感軟綿與酥脆兼備，甜而不膩，回味無窮。
創新口味月餅｜匠心獨運注入嶄新口味 重新演繹傳統風味
精選迷你月餅最適合喜歡淺嚐的您，讓您一次過嚐盡 3 款口味，包括奶黃、紫薯、及全新登場的土鳳梨口味。奶黃口味採用上乘蛋黃製作成幼滑細膩奶黃餡料，加上創新鬆脆酥皮外層，令人回味無窮；紫薯口味挑選日本紫薯餡料入饌，入口散發出淡淡紫薯的香甜，質地幼滑，甜而不膩；土鳳梨口味含豐富土鳳梨的果肉，口感十足，酸甜土鳳梨內餡與奶香餅皮相得益彰，甜味恰到好處，擄獲您的味蕾。
現烤手工月餅｜指定分店每日新鮮出爐 限量發售
說到超羣誠意之作，不能不提及每日新鮮出爐指定分店限量發售的現烤手工月餅，一件件由人 手製作，盡顯功架，入口外脆內軟，新鮮烘培帶來的香氣和口感令你一吃難忘！現烤手工月餅有酥香奶黃及濃郁朱古力口味任君選擇，其中朱古力味現烤手工月餅的外層以朱古力餅皮包裹 香醇朱古力夾心，咬一口鬆脆的朱古力外層，濃郁的朱古力味隨即於口中蔓延，傳遍舌上每一 吋味蕾，作為朱古力狂迷的您絕不容錯過。
中秋三重奏｜推出應節月餅及曲奇禮盒 助您於佳節輕鬆獻禮
為祝願客人與家人，共賞團圓好時節，超羣推出一系列中秋禮盒，除了可口美點之外，更搭配養生花茶，為您帶來清怡感覺。當中重點推介是全新登場的中秋三重奏，內含皇牌產品——迷你酥皮奶黃月餅，加上手工伯爵茶及堅果曲奇，再配搭玫瑰紅棗茶及山楂胎菊茶中和膩感，適合與摯愛親朋邊茗茶邊賞月！
同場加映｜手工曲奇締造不一樣的中秋
今個中秋不妨打破傳統，為親朋送上超羣全新推出的手工曲奇禮盒，讓中秋送禮時刻更加獨一無二。手工曲奇堅持以全牛油及日本麵粉手工製作，嚴密控制牛油與麵粉的比例，對比一般全機械化製成的曲奇更加鬆脆及充滿油香，超羣為手工曲奇四喜注入4款口味，包括伯爵茶、堅果、海鹽朱古力、蜜桃茶。手工伯爵茶曲奇嚴選川寧伯爵茶葉製作，曲奇上更灑滿伯爵茶葉碎，嘴嚼時茶香更濃，留下伯爵茶香的餘韻擁抱你的味蕾。手工堅果曲奇混合了高達22%含量的香脆果仁，包括杏仁片、南瓜籽、合桃，嚼勁十足口感豐富。手工海鹽朱古力曲奇淡淡的鹽味恰當地襯托出香濃朱古力，兩者配合得天衣無縫，使曲奇的層次更上一層樓。而手工蜜桃茶曲奇則以川寧蜜桃茶調味，吃起來有淡淡香甜蜜桃味道，清新怡人令人愛不釋手。超羣同時推出多款精美禮盒，即日起到門市選購可享低至 52 折優惠，另外凡購買盒裝月餅即加送$20優惠券1張，多買多送。