中秋節2022｜黃大仙中心「霓彩映月」 全港首個3D霓虹燈月亮 聯乘Paul Lafayet推獨家口味月餅禮盒

今個中秋佳節，黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」合作，推出「霓彩映月」活動。以拯救及修復而來的霓虹燈招牌，設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，絕對是文青必去打卡點。此外商場更首度聯乘高級法式甜品品牌Paul Lafayet，推出獨家口味月餅禮盒。數量有限，換完即止。

中秋節好去處｜修復舊霓虹光管 設計全港首個 3D 霓虹燈月亮

由8月13日至9月18日，大家可親臨黃大仙中心北館「賞月」。今次它們與「九龍霓虹 Kowloneon」合作，以兩種方式將霓虹光管修復及重新接駁，按原有招牌鐵字背板重新製作，再用專用爐具以約攝氏1,200度高溫將玻璃管加熱變軟，屈曲成特定形態，然後進行抽真空及注入氖氣等工序。設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置。更加入了不同的視覺元素，呈現出滿月、盈凸月、上弦月，以及娥眉月的美態。

除了立體藝術裝置外，商場2樓還設立另類打卡區，展出80後霓虹燈藝術家劉浩輝Jive主力設計及製作的新作品，以黃大仙中心的標誌為設計核心，結合傳統工藝及新派視覺元素，讓圖像無限延伸，展現出霓虹燈充滿現代玩味的一面。