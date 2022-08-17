中秋節2022｜黃大仙中心「霓彩映月」 全港首個3D霓虹燈月亮 聯乘Paul Lafayet推獨家口味月餅禮盒

今個中秋佳節，黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」合作，推出「霓彩映月」活動。以拯救及修復而來的霓虹燈招牌，設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，絕對是文青必去打卡點。此外商場更首度聯乘高級法式甜品品牌Paul Lafayet，推出獨家口味月餅禮盒。數量有限，換完即止。
中秋節好去處｜修復舊霓虹光管 設計全港首個3D霓虹燈月亮
由8月13日至9月18日，大家可親臨黃大仙中心北館「賞月」。今次它們與「九龍霓虹 Kowloneon」合作，以兩種方式將霓虹光管修復及重新接駁，按原有招牌鐵字背板重新製作，再用專用爐具以約攝氏1,200度高溫將玻璃管加熱變軟，屈曲成特定形態，然後進行抽真空及注入氖氣等工序。設計出一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置。更加入了不同的視覺元素，呈現出滿月、盈凸月、上弦月，以及娥眉月的美態。
除了立體藝術裝置外，商場2樓還設立另類打卡區，展出80後霓虹燈藝術家劉浩輝Jive主力設計及製作的新作品，以黃大仙中心的標誌為設計核心，結合傳統工藝及新派視覺元素，讓圖像無限延伸，展現出霓虹燈充滿現代玩味的一面。
中秋節好去處｜聯乘Paul Lafayet推出月餅禮盒
中秋佳節即將來臨，黃大仙中心首度與高級法式甜品品牌Paul Lafayet推出「中秋尊貴月餅禮盒」，精選3款創新口味，包括「伯爵茶奶黃」、「麥蘆卡蜂蜜奶黃」，以及全港獨家的「流心咖啡奶黃」口味，每一口都散發出濃濃的法式浪漫！
月餅禮盒的設計亦別出心裁，只要輕輕轉動繁星中的璀璨月亮，即呈現不同的月亮形態。顧客於8月7日至9月11日，於黃大仙中心連續7日內以電子貨幣累積消費滿6,000元（憑不同商戶發出之正本機印發票最少2張，最多7張)，即可換領「黃大仙中心x Paul Lafayet中秋尊貴月餅禮盒」1盒，數量有限，換完即止。
中秋節好去處｜美食雲集中秋市集 多重消費獎賞
由8月16日至9月18日，黃大山中心北館1樓會舉辦中秋市集，為大家搜羅各款人氣品牌的月餅、特式禮盒及應節食品，締造滋味滿足的團圓佳節。
同時，多間零售及餐飲商戶推出低至6折購物優惠及禮遇，包括周生生、SaSa、海天堂、牛八和牛燒肉屋及彩豐行等。顧客於活動期間以電子貨幣消費滿200元，即可換領限定「月相」磁石貼1份，款式隨機派發，數量有限，換完即止。
黃大仙中心「霓彩映月」
日期：2022年8月13日至9月18日
時間：早上11時至晚上8時
地點：黃大仙中心北館