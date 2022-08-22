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2022-08-22 19:14:10

中秋節2022｜APITA、UNY及谷辰 聯乘中銀推現金券回贈優惠

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中秋節2022｜APITA、UNY及谷辰 聯乘中銀推現金券回贈優惠

中秋節2022｜APITA、UNY及谷辰 聯乘中銀推現金券回贈優惠

日式高級零售百貨和超市APITAUNY及「和食趣舍」谷辰，與中國銀行合作推出優惠，由即日凡於APITAUNY及谷辰以中銀信用卡購物滿$400起，尊享高達$60現金券優惠，換領次數不限。是次聯乘更適用於BoC Pay，方便大家用消費券購買中秋食品及禮盒

顧客凡於820日至919日在APITAUNY及谷辰以中銀信用卡或BoC Pay單一消費淨額滿$400，即可獲贈價值$30現金券；消費淨額滿$600或以上，現金券更加碼至$60。現金券適用於下一次消費，而只要顧客再度消費淨額滿$400，即可再獲現金券回贈，並不限換領次數。買得愈多，優惠愈大。適逢中秋將至，APITAUNY及谷辰提供多款精選優質中秋送禮佳品，讓大家於準備禮物同時盡享最大禮遇。

谷辰 月見中秋禮盒 $499 APITA UNY 悅饗豐收水果禮籃 $798

太古城APITA 以全新面貌開幕

位於太古城的APITA地面樓層最近以全新面貌開幕，樓層整層面積達23,000平方呎，以環保(GREEN)、暢玩(PLAY)、樂活(WELL-BEING)及家庭(FAMILY)4個元素為主軸，及以實踐綠色生活、發掘潮流熱話、重視身心靈發展與提供家庭互動及相處為宗旨，為顧客帶來新世代購物及文化體驗。

APITA全新地面樓層

APITA

地址：香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫

APITA Facebook: https://www.facebook.com/apita.hongkong

 

UNY

樂富店：九龍橫頭磡樂富廣場2

元朗店：新界元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層

將軍澳店：將軍澳欣景路新都城中心二期UG036
UNY Facebook: https://www.facebook.com/UNY.hongkong


谷辰GUU SAN

地址：九龍尖沙咀中間道15H Zentre地下 01-02 號舖

谷辰GUU SAN Instagram: https://www.instagram.com/guusan_hk/

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