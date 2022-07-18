中秋節2022｜Häagen-Dazs聯乘法國羅浮宮 推主題雪糕月餅 全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒 姜糖必搶！

中秋將至，人氣雪糕品牌 Häagen-Dazs聯乘法國羅浮宮博物館，打造香港殿堂級藝術聯乘雪糕月餅。今年繼續邀請人氣男團 MIRROR 的成員姜濤代言，加推全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒，一共有14款不同表情，姜糖必搶！

中秋將至，人氣雪糕品牌 Häagen-Dazs聯乘法國羅浮宮博物館，打造香港殿堂級藝術聯乘雪糕月餅。今年繼續邀請人氣男團 MIRROR 的成員姜濤代言，加推全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒，一共有14款不同表情，姜糖必搶！

加推全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒 14 款表情俘虜粉絲

除了與法國羅浮宮聯乘的主題雪糕月餅外， Häagen-Dazs™再度加推兩款全新限量姜濤特別版雪糕月餅禮盒，分別是「姜濤特別版—藝賞．星辰」與「姜濤特別版—藝賞．月夜」，並於7月20日在Häagen-Dazs™專門店限定發售。每盒含四件獨立包裝的Häagen-Dazs雪糕月餅，以不同顏色和印有姜濤豐富表情的鐵盒盛載，外盒的皎潔明月更可轉換出不同表情的姜濤模樣（每個禮盒有3款表情），可愛、呆萌、認真、型格、還有食得滋味樣子和擺出心心手勢等， 定必俘虜一眾姜糖們。

Häagen-Dazs™同時特別印製附有姜濤享用雪糕月餅時滋味模樣的月餅禮券，每張均附送精美禮封，讓大家在換領 Häagen-Dazs x姜濤特別版雪糕月餅後保留作明信片收藏，將Häagen-Dazs及姜濤美好祝福延續下去。