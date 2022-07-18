中秋節2022｜Häagen-Dazs聯乘法國羅浮宮 推主題雪糕月餅 全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒 姜糖必搶！

中秋將至，人氣雪糕品牌 Häagen-Dazs聯乘法國羅浮宮博物館，打造香港殿堂級藝術聯乘雪糕月餅。今年繼續邀請人氣男團 MIRROR 的成員姜濤代言，加推全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒，一共有14款不同表情，姜糖必搶！
Häagen-Dazs™與法國羅浮宮攜手以「The Masterpiece of Masterpieces」作為主題，以羅浮宮著名雕塑作為設計靈感來源，將藝術融入禮盒包裝，配襯頂級雪糕產品，宛如珍稀藝術品。
加推全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒 14款表情俘虜粉絲
除了與法國羅浮宮聯乘的主題雪糕月餅外， Häagen-Dazs™再度加推兩款全新限量姜濤特別版雪糕月餅禮盒，分別是「姜濤特別版—藝賞．星辰」與「姜濤特別版—藝賞．月夜」，並於7月20日在Häagen-Dazs™專門店限定發售。每盒含四件獨立包裝的Häagen-Dazs雪糕月餅，以不同顏色和印有姜濤豐富表情的鐵盒盛載，外盒的皎潔明月更可轉換出不同表情的姜濤模樣（每個禮盒有3款表情），可愛、呆萌、認真、型格、還有食得滋味樣子和擺出心心手勢等， 定必俘虜一眾姜糖們。
Häagen-Dazs™同時特別印製附有姜濤享用雪糕月餅時滋味模樣的月餅禮券，每張均附送精美禮封，讓大家在換領 Häagen-Dazs x姜濤特別版雪糕月餅後保留作明信片收藏，將Häagen-Dazs及姜濤美好祝福延續下去。
同時，Häagen-Dazs將於7月20日至7月21日於Häagen-Dazs專門店推出限 2日快閃超值優惠！凡購買「姜濤特別版—藝賞．星辰」或「姜濤特別版—藝賞．月夜」雪糕月餅一盒（HK$698），即可以HK$225加購「賞◆復古」或「賞◆明月」禮盒（二選一），或者以HK$299加購「賞 ◆ 華麗」禮盒。機會難得且數量有限，一眾粉絲要把握機會，切勿錯過快閃優惠！
自爆最愛朱古力味雪糕月餅 姜濤稱會與摯愛分享
在芸芸的雪糕月餅口味中，姜濤始終對朱古力情有獨鍾：「我好鍾意朱古力味，食甜品都會揀朱古力味的，所以我首選『殿堂◆瑰月』，黑朱古力杏仁和夏威夷果仁雪糕配上伯爵茶拖肥夾心，加上脆脆榛子朱古力果仁外層，很有滿足感。」
早前，姜濤剛從美國返港，正為7月舉行的 MIRROR 演唱會作好準備，到 8 月又偕隊友前往東京參與大型音樂節目，當完成MIRROR的首次日本舞台演出後，姜濤希望可跟家人共度中秋佳節。身為雪糕月餅代言人，被問及會與哪位摯愛分享產品時，姜濤表示：「最希望可以與媽媽分享這次 Häagen-Dazs™尊貴的雪糕月餅，媽媽就是摯愛，當然花姐、寶姐都是摯愛啦！」至於 MIRROR 其他成員，姜濤笑言若果HäagenDazs可加碼贊助，到時便可以跟好兄弟分甘同味。