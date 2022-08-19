中秋節2022｜miffy x Pinkoi快閃店 逾120款miffy聯乘商品/台港中秋禮盒

一眾miffy迷留意了！設計購物網站Pinkoi.com由即日在尖沙咀舉辦「光月秋旅」中秋限定快閃店，不單有 Pinkoi x miffy 第三彈全新聯名企劃釋出，miffy更化身月兔伴隨一起「光月秋旅」，帶來超過120款 Pinkoi x miffy 全新聯乘設計品，首次作實體發售。快閃店同時網羅台、港人氣中秋禮盒及美食，可同場換購限量版 miffy紀念品以作收藏，並提供多樣限定折扣、會員滿額贈禮及新會員禮遇。

miffy x Pinkoi快閃店

港 台日 11 個人氣品牌參與 Pinkoi第三年攜手荷蘭國寶miffy，與11間來自香港、台灣、日本等地的Pinkoi人氣品牌，包括日本品牌Schaf、香港人氣品牌 Errorism、 RedA、815a.m、 ninety second等，帶來超過120件全新 Pinkoi x miffy 限定聯乘設計品，從居家好物、購物袋、手飾項鍊及香氛蠟燭等各式日常用品，將miffy、花朵、獅子等可愛元素融入日常

台、港人氣中秋禮盒、美食 限定快閃店同時網羅13個台灣及香港品牌，包括台灣人氣品牌台意思吉、Geli 民雄金桔、BnnBee 當支蜜等及香港大熱品牌 SAGE TEA、Moonwell、奧比斯等，超過 100款人氣中秋禮盒、美食即場發售。

新會員禮遇 $10 歎港、台人氣美食 快閃店同步限時加推「新會員禮遇．$10歎港、台人氣美食」，由即日起登記成為 Pinkoi 新會員，可以$10 起優惠價歎港、台人氣美食，包括： ．$10｜青鳥旅行｜隨享盒海苔肉鬆蛋捲 5 入一盒 ．$30｜檸檬大叔｜純檸檬磚 ．$10｜Sage｜茶味爆米花 - 鐵觀音 ．$10｜Sage｜茶味爆米花 - 四季春 ．$10｜第8口｜鳳梨果乾 150g ．$10｜第8口｜愛文芒果乾(角狀) 120g 參加方法：新會員首次購買（已註冊 Pinkoi 且未曾下單之會員） 活動流程：以優惠價購買指定連結內港台人氣美食：https://.pinkoi.com/product/fdXWCFKc?ref=herobanner 兌換方法：於 8月19日至9月8日期間親臨「光月秋旅」中秋快閃店出示訂單換領 換領地點：香港九龍尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall B2樓 Kiosk 52號