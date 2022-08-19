熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-08-19 12:00:00

中秋節2022｜miffy x Pinkoi快閃店 逾120款miffy聯乘商品/台港中秋禮盒

分享：
中秋節2022｜miffy x Pinkoi快閃店 逾120款miffy聯乘商品/台港中秋禮盒

中秋節2022｜miffy x Pinkoi快閃店 逾120款miffy聯乘商品/台港中秋禮盒

一眾miffy迷留意了！設計購物網站Pinkoi.com由即日在尖沙咀舉辦「光月秋旅」中秋限定快閃店，不單有 Pinkoi x miffy 第三彈全新聯名企劃釋出，miffy更化身月兔伴隨一起「光月秋旅」，帶來超過120 Pinkoi x miffy 全新聯乘設計品，首次作實體發售。快閃店同時網羅台、港人氣中秋禮盒及美食，可同場換購限量版 miffy紀念品以作收藏，並提供多樣限定折扣、會員滿額贈禮及新會員禮遇。

miffy x Pinkoi快閃店

miffy x Pinkoi快閃店

台日11個人氣品牌參與

Pinkoi第三年攜手荷蘭國寶miffy，與11間來自香港、台灣、日本等地的Pinkoi人氣品牌，包括日本品牌Schaf、香港人氣品牌 Errorism RedA815a.m ninety second等，帶來超過120件全新 Pinkoi x miffy 限定聯乘設計品，從居家好物、購物袋、手飾項鍊及香氛蠟燭等各式日常用品，將miffy、花朵、獅子等可愛元素融入日常

Schaf｜iPhone 手機殼 (Miffy / Boris) $288 起 millefeuille-fashion｜誕生石水晶戒指 $568 Red A｜食物盒 (附活動隔片- 橙色 / 黃色) $78、Red A｜餐具組 (白色 / 灰色) $68 Ninety Second｜Miffy & Boris 擴香木 (3 款入) $350、Ninety Second｜搓手噴霧三瓶組連布袋套裝 $200 815a.m｜跟動物們遊玩的MIFFY系列 errorism｜皺摺兩用隨身包 (大/小號) $350 起 Sdori｜miffy裝鬼珍珠純銀手鏈 $568

台、港人氣中秋禮盒、美食

限定快閃店同時網羅13個台灣及香港品牌，包括台灣人氣品牌台意思吉、Geli 民雄金桔、BnnBee 當支蜜等及香港大熱品牌 SAGE TEAMoonwell、奧比斯等，超過 100款人氣中秋禮盒、美食即場發售。

Moonwell 尊貴食療養生月餅禮盒裝 $320 SAGE TEA 茶味爆米花 $48 奧比斯 限量版啡月同賞套裝　$160 Geli 民雄金桔 酸溜溜金桔餅 $52 BnnBee當支蜜手擠空降瓶一入 蜂蜜禮盒 $172

新會員禮遇 $10歎港、台人氣美食

快閃店同步限時加推「新會員禮遇．$10歎港、台人氣美食」，由即日起登記成為 Pinkoi 新會員，可以$10 起優惠價歎港、台人氣美食，包括：   

$10｜青鳥旅行｜隨享盒海苔肉鬆蛋捲 5

$30｜檸檬大叔｜純檸檬磚

$10Sage｜茶味爆米花 - 鐵觀音

$10Sage｜茶味爆米花 - 四季春

$10｜第8口｜鳳梨果乾 150g

$10｜第8口｜愛文芒果乾(角狀) 120g     

參加方法：新會員首次購買（已註冊 Pinkoi 且未曾下單之會員）     

活動流程：以優惠價購買指定連結內港台人氣美食：https://.pinkoi.com/product/fdXWCFKc?ref=herobanner

兌換方法：於 819日至98日期間親臨「光月秋旅」中秋快閃店出示訂單換領

換領地點：香港九龍尖沙咀河內道18 K11 Art Mall B2 Kiosk 52

Pinkoi 光月秋旅 K11 Art Mall 限定快閃店】活動詳情：

地址：香港九龍尖沙咀河內道18 K11 Art Mall B2 Kiosk 52

日期：即日至914

營業時間：星期一至日 中午 1200至晚上 2100

優惠內容：   

1.凡於現場購物滿額$600，即可獲得限量版 miffy 小方巾一條。

2.凡於現場購物滿額$800，即可獲得限量版 miffy Tote Bag一個。

3.凡於現場購物滿額$1,000 即可獲得 miffy 菲林相機一部。

4.Pinkoi會員使用 Pinkoi Pay購物每滿 $500，即減 $20（買滿 $1,000 即減 $40，如此類推）或扭蛋機會一次，獲取 Pinkoi x miffy獨家限量盲盒(3

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受