中秋節2022│non月餅禮盒最後召集！

中秋節不想再送（吃）月餅，還有其他選擇！有來自台灣的爆餡蛋捲，美顏養生的花茶，還有漂亮如鮮花的燕窩盞可以考慮！

non月餅禮盒最後召集│超足料灌餡！青鳥旅行「喚月鯨辰」中秋系列禮 盒

以滿滿灌餡為賣點的青鳥旅行蛋捲，推出以「喚醒月亮，世界就會很不一樣」限定中秋禮盒，系列，以油畫的細膩筆觸配上燙金細節繪製「喚月鯨辰」的童話故事，包括朱古力迷必買的綜合真巧蛋捲禮盒；特別版互動典藏禮盒則包含8種口味極吸引，除了7款經典口味，特別加入早前品牌與春水堂聯乘推出的珍珠奶茶蛋捲。由即日起至9月11日，於屯門市廣場及K11門市購買任何兩盒即可享95折優惠，購買任何六盒更可享9折優惠！

青鳥旅行期間限定店

尖沙咀店—K11 Art Mall B1/F, Kiosk 56

屯門店—屯門巿廣場 UG/F, Kiosk 15