中秋節2022│non月餅禮盒最後召集！

中秋節不想再送（吃）月餅，還有其他選擇！有來自台灣的爆餡蛋捲，美顏養生的花茶，還有漂亮如鮮花的燕窩盞可以考慮！
non月餅禮盒最後召集│超足料灌餡！青鳥旅行「喚月鯨辰」中秋系列禮盒
以滿滿灌餡為賣點的青鳥旅行蛋捲，推出以「喚醒月亮，世界就會很不一樣」限定中秋禮盒，系列，以油畫的細膩筆觸配上燙金細節繪製「喚月鯨辰」的童話故事，包括朱古力迷必買的綜合真巧蛋捲禮盒；特別版互動典藏禮盒則包含8種口味極吸引，除了7款經典口味，特別加入早前品牌與春水堂聯乘推出的珍珠奶茶蛋捲。由即日起至9月11日，於屯門市廣場及K11門市購買任何兩盒即可享95折優惠，購買任何六盒更可享9折優惠！
青鳥旅行期間限定店
尖沙咀店—K11 Art Mall B1/F, Kiosk 56
屯門店—屯門巿廣場 UG/F, Kiosk 15
non月餅禮盒最後召集│好茶養生中秋禮盒8款養生茶
食得多月餅零食，或許都想消消滯！好茶養生今個中秋就針對不同健美功效，推出中秋茶包禮盒，8款茶包有人氣皇牌桂花雪梨茶、石斛花胎菊、祛濕降脂茶、黑豆赤小豆薏米茶、蘋果美顏茶、桂圓紅棗茶、寧神安睡茶及羅漢果雪梨茶，可於門市購買或網上訂購。https://www.hocha.hk/index.php?route=product/product&path=133&product_id=560
門市：旺角東Moko新世紀廣場Shop 123D&E
non月餅禮盒最後召集│星加坡NestBloom獨門燕窩盞
來自新加坡的燕窩品牌NestBloom，專注於創造以燕窩為主要成分的食用美容產品，包括以燕花打造的燕窩盞，都是100%純天然、不含防腐劑和添加劑。品牌將燕窩製成花朵的形狀，每一朵燕窩花含有約30克燕窩，加入了杏仁、冰糖、玫瑰、抹茶、韓國紅參等天然食材，搭配出不同口味，只要以熱水浸泡5分鐘便可隨時隨地享用，口味包括抹茶燕、 燕玫瑰、甜杏燕菊及𨥏山人參燕等，送給閨蜜美顏一流。除獨立口味另設不同禮盒，包括經典燕花三重奏及經典燕花四重奏等。凡購物滿$800可享免費送貨服務。