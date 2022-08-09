中秋節2022｜Pinkoi台灣香港創意月餅 芋頭流心月餅/威靈頓月餅/養生月餅

下個月就是中秋節，如果唔想又送傳統月餅，可以考慮設計購物網站Pinkoi.com的中秋禮盒。Pinkoi由台灣和香港搜羅多款極具特色、新穎創意的中秋禮盒，包括起司流心月餅、威靈頓牛柳月餅及養生月餅！由即日起至9月12日精選品味美食品牌單館滿$380，即享免運；即日起至8月21日購買「品味美食」類商品滿$350，結帳時輸入「@earlymoon」即減$25。新會員由即日至8月 18日期間，首張訂單單筆消費金額滿$500，更送望月「蛋黃白蓮蓉月餅」兩件裝換領券。
【台灣直送】開璽 流心三部曲望月禮盒 $248.5/6入
台灣超人氣的開璽流心月餅全手工製作️，由台灣製造及直送；嚴選台灣在地食材，包括大甲芋頭製成的芋見流心月餅、高雄九號紅豆製成相思流心月餅及師承道地港式的流心奶黃。一盒禮盒囊括 3 款口味，建議配以3款特色吃法：冰鎮、常溫及氣炸加熱，感受月餅外酥內軟，奶黃內餡濃郁滿溢，色香味俱全。
【台灣直送】HAPPY COW 起司流心月餅禮盒 $213
由台灣直送、來自奧地利最大乳酪企業之一的品牌「HAPPY COW」，選用葛瑞爾芝士粉熔入內餡，搭配鹹甜口感流心醬，享受銷魂的芝士流心醬體驗。
【香港品牌】PHOEBE'S KITCHEN 威靈頓月餅—牛柳/三文魚 $258/2件裝
全港首創的威靈頓月餅，結合英國名菜威靈頓牛柳的食材及傳統中式月餅的外型，酥脆外皮內裡藏著一份顛覆傳統的味道；自上年推出即引起極大迴響，今年再下一城，除了有招牌牛柳餡料，更新創作三文魚餡料，用上三文魚柳混合濃郁忌廉芝士菠菜，再加入水牛芝士及巴馬臣芝士，適合一眾食肉獸或海鮮控。
【香港品牌】moonwell 自選燉湯食療尊貴月餅禮盒 $250(59 折，原價$422)
主打養生即食湯包的香港品牌moonwell推出食療養生月餅禮盒，以一款養生即食湯包，配上3款不同口味月餅，可以一次過試到麥盧卡蜂蜜流心奶黃、能吃到果肉的柚子鳳梨；加入獨家甘沙流心鹹蛋黃醬的皇牌流心奶黃，享用月餅同時亦可養好脾胃，適合關注養生的優雅女士。
【香港品牌】Deli-Delight 迷你月餅禮盒 $293/6 件 (送本土紙藝燈)
香港品牌 Deli-Delight 今年特別推出6款口味的迷你月餅禮盒，一次可品嚐竹炭紫芋、陳皮豆沙、宇治綠茶、蔓越莓及傳統蛋黃白蓮蓉；禮盒特別之處是特邀香港著名紙藝藝術家設計，隨禮盒內附迷你手製紙藝燈籠，有香港著名地標的特色剪影，可細賞紙藝光影互動，精緻又時尚。
【香港品牌】Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒 The New Classic $198 (83折，原價$238)
禮盒注入品牌DNA，以Pinkoi Navy配以金銅色細節點綴，輔以簡約幾何線條勾畫出新月、映月等中秋節氣中不同的月亮姿態，簡約而不失輕奢質感。禮盒內有4件「流心奶黃月餅」及「經典奶黃月餅」，一盒集齊望月最受歡迎的月餅組合。
同場加映：Pinkoi x miffy 限定聯乘系列 6 款限量miffy盲盒只送不賣
Pinkoi連續第三年聯乘miffy，與來自日本、香港、台灣等地的11間原創設計品牌，以充滿創意玩味的「JOYFUL LIFE with miffy」為主題，帶來逾120件全新限定聯乘設計品。為隆重其事，Pinkoi推出獨家限量盲盒，俏皮的miffy ghost與miffy好友化身成6款收納夾，即日起凡購買 Pinkoi x miffy 限定聯乘系列商品，單館消費滿$380，即可隨機獲贈Pinkoi x miffy盲盒一個；滿$760送贈盲盒2個，如此類推。