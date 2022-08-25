中秋節2022｜Tea WG茶香月餅禮盒＋茶葉套裝 月餅以茶入饌 散發甜美香氣

中秋將至，Tea WG推出永恆明月茶香月餅系列，為茶饕帶來佳節驚喜，推出融入獨特茗茶製作的中秋佳節月餅，堅守經典傳統之餘發揮創意，完美融合多種味道，令人回味無窮。

Tea WG永恆明月茶香月餅

今年共推出四款口味，全部以茶入饌，每款皆由人手精心製作。「紅寶石之耀」將散發奶韻烏龍(Milk Oolong)濃郁香氣的白蓮蓉製成餡料；「豐盛之節」則注入普洱茶 (Pu-Erh)的香醇白蓮蓉餡，搭配杏仁及百香果蓉；而「星宿之秋」內餡是優雅柔順的獅城早餐茶 (Singapore Breakfast Tea) 茶香黃蓮蓉餡，並配上口感豐富的鹹蛋黃及香烤瓜子；「花意綻放」餅皮注入富有香草尾韻的玫瑰芬香茶 (Bain de Roses Tea) ，內含層次多樣而香滑的白蓮蓉。Tea WG永恆明月茶香月餅系列設有茶香月餅2件裝及永恆明月茗茶禮盒和茶香月餅4件裝禮盒，零售價分別為$488及$558，於8月31日前選購可享優惠價$408及$458。中秋佳節，不如沖泡一壺上等茗茶，配上茶香月餅，和親友一起共聚天倫吧。



另外，於2022年8月22日至9月11日期間，可在Tea WG HKTVmall官方網店享有節日優惠，以優惠價$488（原價$535）購買兩款頂級訂製茗茶附時尚茶罐禮盒組合，包括帝王普洱及英式早餐茶、或銀月綠茶及茶宴舞會茶，同樣包裝精緻，送禮體面，切勿錯過！



訂購及查詢：www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Tea-WG/s/P0083001