中秋節2023｜中秋月餅精選推介 早鳥優惠低至65折 姜濤月餅/5星酒店出品/奶皇月餅

中秋節2023｜中秋月餅精選推介 早鳥優惠低至六五折 必搶姜濤月餅！5星酒店出品/純素/流心月餅

今年中秋節定於9月30日，雖然還有一段距離，但不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購。以下為大家精選多間品牌的中秋月餅，包括今年最矚目的To My Dear「姜濤月餅」、半島月餅、四季酒店月餅禮盒等等，想買月餅送禮自用的話必睇下文！ 中秋月餅推介｜姜濤自家品牌To My Dear月餅 今年中秋，姜糖們必買由姜濤自家烘焙店To My Dear推出的月餅禮盒！作為品牌首件產品，包裝設計非常有心思，紅白配色加上心上圖案，並寫上品牌名稱。To My Dear 麻糬曲奇月餅系列，每盒$498，100%本土製作，內有抹茶麻糬曲奇月餅 (3件)、 竹炭芝麻麻糬曲奇月餅 (3件)以及朱古力麻糬曲奇月餅 (3件)，分別以日本小山園抹茶粉、日本芝麻醬和台灣竹炭，以及比利時朱古力，加上煙韌軟糯的台灣麻糬焗製而成，粉絲不妨襯早入手，準備到時和偶像一起渡過一個甜蜜中秋啦！ TO My Dear

網址：https://www.to-mydear.com/zh

中秋月餅推介｜Häagen-Dazs™ 中秋呈獻法式朱伊紋設計雪糕月餅 Häagen-Dazs™每年中秋都會推出雪糕月餅，今年品牌以「A Taste of Moon Paradise」為主題，一口氣推出12款匠心巧製雪糕月餅禮盒，相信大人小朋友都會喜歡！今次Häagen-Dazs™將源於18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋印花設計融入雪糕月餅設計中，以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，味道層次更豐富！心水推介「七星 ◆ 緻月」禮盒（一般客戶早鳥價：HK$538，特選客戶早鳥價：HK$508），七款經典口味雪糕有如閃爍繁星，襯托著濃香誘人的「明月」，將香滑開心果流心融合 比利時朱古力雪糕，造型精緻，香甜滋味。還有「萬彩 ◆ 映月」（一般客戶早鳥價：HK$878，特選客戶早鳥價：HK$838），猶如一個如夢似幻的萬花筒，主打日本櫻花豆蓉夾心X呍呢嗱雪糕，以多款皇牌雪糕口味打造出彩色雲石紋朱古力，交織出一個色彩絢爛的難忘星月夜。由即日起至8月28日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折，有興趣的話不妨考慮下！



Häagen-Dazs™網店網址： https://eshop.haagendazs-gifting.hk/

中秋月餅推介｜香港置地文華東方酒店素食月餅 香港置地文華東方酒店呈獻時尚、環保兼備的便當禮盒與大家一同慶祝中秋佳節，團隊以粟米纖維物料製成的精緻雙層禮盒，盛載著六個獨立包裝的迷你奶黃月餅。中秋過後，便當盒更可重複使用，成為適合放入微波爐加熱使用以作上班族的便當盒，亦可用作日常家用的食物儲存盒。除此之外，酒店亦積極提供回收禮盒服務。賓客凡於10月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶返酒店，均可於Amber、SOMM 或 MO Bar用餐時免費享用由侍酒師精選的香檳、白酒或紅酒乙杯，以答謝賓客與酒店一同支持可持續發展願景。

而酒店內的餐廳 Amber則與本地素食主義工坊esca聯乘推出精緻優雅的素食月餅禮盒，包括日本南瓜配南瓜籽」以及香濃絲滑的「豆乳手工朱古力杏仁」各兩件，選用優質天然食材新鮮烘焙，限量發售 1,000 盒。兩款月餅同樣有早鳥優惠，凡於7月31日前訂購更可享高達85折，有興趣的話一於及早選購。 香港置地文華東方酒店

網址：Mooncakes by LMO – The Landmark Mandarin Oriental Online Store - Hong Kong (mandarinorientalshop.com)

中秋月餅推介｜米芝蓮一星中菜廳逸東軒 Eaton HK 的米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年中秋節亦有推出月餅禮盒，並秉承酒店可持續發展概念，打造可循環再用的木製月餅禮盒。佳節過後，可將禮盒搖身一變做成優雅時尚的首飾箱，貫徹酒店環保的宗旨。「逸月薈萃」禮盒（$498），裡面包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。備受歡迎的「逸月流金」禮盒（港幣$498），是香甜幼滑的迷你流心奶黄月餅，入口蛋香濃郁、皮薄酥化，令人一試難忘。 現凡訂購逸東軒星級月餅禮盒，可享早鳥優惠價： 由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348 由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348 於 2023 年 8 月 1 日至 31 日期間訂購，可享正價八折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$398；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$398 於 2023 年 9 月 1 日至 15 日期間訂購，可享正價八五折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$428；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$428 網址：https://yattungheengifts.com