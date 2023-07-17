中秋節2023｜中秋月餅精選推介 早鳥優惠低至65折 姜濤月餅/5星酒店出品/奶皇月餅

今年中秋節定於9月30日，雖然還有一段距離，但不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購。以下為大家精選多間品牌的中秋月餅，包括今年最矚目的To My Dear「姜濤月餅」、半島月餅、四季酒店月餅禮盒等等，想買月餅送禮自用的話必睇下文！
中秋月餅推介｜姜濤自家品牌To My Dear月餅
今年中秋，姜糖們必買由姜濤自家烘焙店To My Dear推出的月餅禮盒！作為品牌首件產品，包裝設計非常有心思，紅白配色加上心上圖案，並寫上品牌名稱。To My Dear 麻糬曲奇月餅系列，每盒$498，100%本土製作，內有抹茶麻糬曲奇月餅 (3件)、 竹炭芝麻麻糬曲奇月餅 (3件)以及朱古力麻糬曲奇月餅 (3件)，分別以日本小山園抹茶粉、日本芝麻醬和台灣竹炭，以及比利時朱古力，加上煙韌軟糯的台灣麻糬焗製而成，粉絲不妨襯早入手，準備到時和偶像一起渡過一個甜蜜中秋啦！
TO My Dear
網址：https://www.to-mydear.com/zh
中秋月餅推介｜Häagen-Dazs™ 中秋呈獻法式朱伊紋設計雪糕月餅
Häagen-Dazs™每年中秋都會推出雪糕月餅，今年品牌以「A Taste of Moon Paradise」為主題，一口氣推出12款匠心巧製雪糕月餅禮盒，相信大人小朋友都會喜歡！今次Häagen-Dazs™將源於18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋印花設計融入雪糕月餅設計中，以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，味道層次更豐富！心水推介「七星 ◆ 緻月」禮盒（一般客戶早鳥價：HK$538，特選客戶早鳥價：HK$508），七款經典口味雪糕有如閃爍繁星，襯托著濃香誘人的「明月」，將香滑開心果流心融合 比利時朱古力雪糕，造型精緻，香甜滋味。還有「萬彩 ◆ 映月」（一般客戶早鳥價：HK$878，特選客戶早鳥價：HK$838），猶如一個如夢似幻的萬花筒，主打日本櫻花豆蓉夾心X呍呢嗱雪糕，以多款皇牌雪糕口味打造出彩色雲石紋朱古力，交織出一個色彩絢爛的難忘星月夜。由即日起至8月28日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折，有興趣的話不妨考慮下！
Häagen-Dazs™網店網址： https://eshop.haagendazs-gifting.hk/
中秋月餅推介｜四季月餅禮盒低至六五折
香港四季酒店推出各款中秋好禮，包括精緻禮物籃及多款匠心製作的月餅，送禮自用佳宜。米芝蓮兩星龍景軒行政總廚陳恩德和龍景軒廚師團隊推陳出新，為傳統月餅注入新創意，推出全新武夷奇蘭榛子單黃白蓮蓉月餅，餡料嚴選上乘食材，包括產於武夷山的頂級手採奇蘭茶葉，香氣馥郁，配上低溫烘烤的榛子仁，口感豐富。另外師傅貼心採用比傳統月餅低三分一糖份的白蓮蓉配方，比傳統月餅更健康。除了創新口味外，龍景軒三款歷久彌新的月餅口味亦載譽歸來，包含：黑松露單黃白蓮蓉月餅、子薑皮蛋月餅以及酥香崧子奶黃月餅。龍景軒精裝月餅禮盒集合以上特色月餅，送禮體面，凡於2023年7月31日前於禮於網上商店預購四季月餅禮盒套裝，即可享受限時優惠，最高可達六五折，大家不妨考慮下。
香港四季酒店月餅網上商店：https://shopfourseasonshk.com/collections/mooncakes
中秋月餅推介｜香港置地文華東方酒店素食月餅
香港置地文華東方酒店呈獻時尚、環保兼備的便當禮盒與大家一同慶祝中秋佳節，團隊以粟米纖維物料製成的精緻雙層禮盒，盛載著六個獨立包裝的迷你奶黃月餅。中秋過後，便當盒更可重複使用，成為適合放入微波爐加熱使用以作上班族的便當盒，亦可用作日常家用的食物儲存盒。除此之外，酒店亦積極提供回收禮盒服務。賓客凡於10月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶返酒店，均可於Amber、SOMM 或 MO Bar用餐時免費享用由侍酒師精選的香檳、白酒或紅酒乙杯，以答謝賓客與酒店一同支持可持續發展願景。
而酒店內的餐廳 Amber則與本地素食主義工坊esca聯乘推出精緻優雅的素食月餅禮盒，包括日本南瓜配南瓜籽」以及香濃絲滑的「豆乳手工朱古力杏仁」各兩件，選用優質天然食材新鮮烘焙，限量發售 1,000 盒。兩款月餅同樣有早鳥優惠，凡於7月31日前訂購更可享高達85折，有興趣的話一於及早選購。
香港置地文華東方酒店
網址：Mooncakes by LMO – The Landmark Mandarin Oriental Online Store - Hong Kong (mandarinorientalshop.com)
中秋月餅推介｜米芝蓮一星中菜廳逸東軒
Eaton HK 的米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年中秋節亦有推出月餅禮盒，並秉承酒店可持續發展概念，打造可循環再用的木製月餅禮盒。佳節過後，可將禮盒搖身一變做成優雅時尚的首飾箱，貫徹酒店環保的宗旨。「逸月薈萃」禮盒（$498），裡面包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。備受歡迎的「逸月流金」禮盒（港幣$498），是香甜幼滑的迷你流心奶黄月餅，入口蛋香濃郁、皮薄酥化，令人一試難忘。
現凡訂購逸東軒星級月餅禮盒，可享早鳥優惠價：
由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠
「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348
由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠：
「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348
於 2023 年 8 月 1 日至 31 日期間訂購，可享正價八折優惠：
「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$398；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$398
於 2023 年 9 月 1 日至 15 日期間訂購，可享正價八五折優惠：
「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$428；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$428
中秋月餅推介｜香港瑰麗酒店「俏月」月餅系列
香港瑰麗酒店中菜行政主廚李志偉特別推出以經典食譜精心製作的「俏月」月餅系列，呈獻多款中秋月餅，包括瑰麗傳統雙蛋白蓮蓉月餅（四件）、充滿懷舊風味的瑰麗傳統雙黃黃蓮蓉欖仁月餅（四件）、彤福軒迷你奶黃月餅 (六件)以及結合經典與創意的瑰麗迷你雜錦茶味月餅。六件裝迷你雜錦茶味月餅禮盒包括茉莉奶黃、立山茶蓮蓉及紅豆陳皮口味，令人一試難忘。精緻的限量版「俏月」瑰麗月餅禮盒（港幣$988/盒）為送禮首選，禮盒包括彤福軒迷你奶黃月餅 (兩件)、迷你立山茶蓮蓉月餅 (兩件)、瑰麗傳統雙蛋白蓮蓉月餅（兩件），以及陶瓷托盤。
網上商店：Mooncakes - Hong Kong Mooncakes 2023 – Rosewood Hong Kong Online Shop (rosewoodhkshop.com)
中秋月餅推介｜香港君悅酒店港灣壹號月餅 早鳥優惠低至七折
香港君悅酒店再度推出三款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒，當有傳統經典亦有創新口味，配上高貴典雅的禮盒設計，送禮自用都適合，由即日起至7月31日購買更可享七折早鳥快閃優惠，非常超值！心水推介「港灣壹號精品月餅禮盒」，原價$438，快閃優惠$306.6 ，由酒店中菜行政總廚陳漢章師傅誠意炮製，內有三款截然不同的奶皇口味，分別是傳統的嫩滑奶皇月餅、清新怡人的海鹽柚子奶皇月餅以及大熱子薑奶皇月餅，味道只此一家，大家記得把握優惠選購！
君悅酒店港灣壹號月餅購買連結：https://grandhyatthk.eshop.buys.hk/zh/mooncakes
中秋月餅推介常見問題：
問：何時是中秋節？
答：2023年中秋節於9月30日，不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購……詳情
問：姜濤自家品牌To My Dear的麻糬曲奇月餅系列售價幾多錢？
答：姜濤自家品牌To My Dear的麻糬曲奇月餅系列，每盒$498，100%本土製作，內有抹茶麻糬曲奇月餅……詳情