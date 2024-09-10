中秋節2024丨長期食藥要留意 柚子勿與以下6類藥物同吃

中秋節傳統水果「柚子」含豐富維他命C與膳食纖維，是大餐、月餅過後不錯的消滯餐後水果。但原來沙田柚、西柚、葡萄柚以至台灣出產的文旦柚的「柚子家族」，均富含一種名為「呋喃香豆素」(furanocoumarins)的天然有機化合物，在人體內會跟一些常見藥物如降血壓藥、免疫抑制劑等產生交互作用，增加藥物的毒性和副作用，各位佳節當前也要倍加留意！
呋喃香豆素抑制人體內藥物代謝
原來柚子中的呋喃香豆素類化合物，在人體內會干擾細胞色素P450的作用，抑制某些涉及藥物代謝的酵素如CYP3A4，減慢藥物分解速度，反應取決於藥物種類，導致血清中藥物含量異常。由於呋喃香豆素會令藥物延長在體內的時間，時效可長達兩三天。患者不察覺下繼續依時吃藥，會導致藥物濃度上升，情況等於過量服藥一樣，增加藥物的毒性和副作用。
以下6類常見藥物 勿與西柚同吃
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降血壓藥：或增加低血壓、心跳過快等副作用風險。
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降血脂藥：或增加尿液變深、肝毒性、肌肉痛等副作用風險。
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抗心律不正藥：或增加心律不正、肝毒性等風險。
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免疫抑制劑：或增加頭痛、高血壓、電解質不平衡、癲癇、腎毒性等副作用風險。
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抗癲癇藥：或增加藥物過敏風險，包括藥後皮膚紅疹(搔癢或水泡)、唇腫、發燒、吞嚥困難、口腔潰瘍、眼睛紅腫或灼熱，應盡快求醫。
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安眠藥：或增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等副作用風險。