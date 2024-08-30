中秋節2024｜中秋唔止食月餅！ 盤點亞洲地區7個傳統中秋習俗 香港舞火龍/日本食月見團子

中秋將至，不少人都已經買好月餅、燈籠等，準備迎接中秋。除了香港會慶祝中秋節之外，亞洲不同國家都有它們特別的中秋文化，以下為大家盤點7個不同地區的傳統中秋習俗，例如台灣在中秋一定要烤肉、韓國中秋大過年！

香港：大坑舞火龍 在香港中秋除了吃月餅、玩燈籠和賞月之外，到大坑看舞火龍也是指定動作之一。舞火龍是香港獨有的中秋傳統習俗，已有逾百年歷史，於2011年更被列為國家級非物質文化遺產。火龍以稻草紮成，再插上點燃的香，由300多人舞舫巨大火龍穿梭大街小巷，充滿氣氛！

台灣：中秋烤肉 鄰近香港的台灣，中秋習俗與香港不相伯仲！但他們同時有一個特別的傳統，就是中秋一定要烤肉！據說在90年代，台灣兩家知名烤肉醬於中秋節進行廣告宣傳戰，令台灣民眾開始在公園、路邊、海邊或自家露台等地方烤肉。

日本：月見團子 日本的中秋節被稱為「十五夜」，他們並沒有吃月餅的傳統。但會在十五夜吃「月見團子」，象徵滿月的團子以糯米製成，通常都會配上紅豆或黃豆粉。另外日本人也會在賞月的地方放上糰子、芒草，及秋天當造的農作物芋頭當作祭品拜神。

韓國：掃墓賀秋夕 對於韓國人來說，中秋絕對是全年最重要的節日！韓國的中秋節被稱為「秋夕」，除了一家人團圓之外，韓國人更會一起掃墓祭祖，因此會有3日連假讓他們回鄉。另外韓國秋夕的應節食物為「松餅（송편）」，以芝麻、栗子泥及紅豆為內餡的年糕。

泰國：祈月節 在泰國，中秋節被稱為「祈月節」，顧名思義就是向月亮祈禱的意思。民眾會在家門前擺放方桌，上面放上壽桃及月餅等美食，向觀音菩薩祝壽，祈求神明降福人間。近年泰國亦推出不少地道口味的月餅，如榴槤、山竹月餅，亦會吃柚子慶祝。

越南：兒童節 越南中秋節又稱「望月節」，是全國第二大的節日。不過他們的中秋節猶如兒童節一樣，一家大小會外出看舞獅及賞月。由於鯉魚象徵吉祥，因此小朋友亦會帶上鯉魚燈籠外出，預示長大「鯉躍龍門」。