中秋節2024｜中秋月餅早鳥優惠合集 高達65折 奶黃月/雙黃白蓮蓉/酒店月餅/榴槤冰皮

2024年中秋節定於9月17日，雖然距離中秋節還有兩個多月，但不少酒店和餅家早已推出多款中秋月餅及早鳥優惠，最高可達65折，相當超值！月餅款式選擇豐富，包括奶黃月餅、經典雙黃白蓮蓉月餅、榴槤冰皮月餅等，總有一款合你心意！下文即睇詳情！

中秋月餅推介｜半島精品店 全新迷你果仁月餅

半島精品店除了過往口碑甚佳的經典奶黃月餅外，今年半島名廚更致力研發出新月餅口味，全新迷你果仁月餅包括迷你八仁蜜餞柑橘鳳梨月餅和迷你夏威夷果仁海鹽奶黃月餅，口感豐富！另外還有全新的迷你陳皮豆沙月餅，以優質豆沙結合享負盛名的新會陳皮，味道香滑濃郁。由即日起至7月3日，在網上預訂可尊享特別禮遇，訂購指定月餅禮盒 2-11 盒可享 95折，12 盒或以上可享高達 92折，優惠同時適用於指定禮券，有興趣的話一於提早訂購！



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