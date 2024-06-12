2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。中秋節家家戶戶都會在一起歡聚，但除了吃月餅、賞月外，還有不少活動都值得在中秋節進行。以下就為大家盤點6個昔日中秋常見活動，有些活動已成絕響，有些活動則可成為流行，有興趣的話不妨在這個中秋節進行吧！

中秋節活動｜煲蠟 中秋節總會剩餘大量月餅盒，而在90年代就有不少小朋友或青年利用月餅盒和蠟燭來「煲蠟」，將蠟燭盛載在月餅罐等器皿中加熱至熔化、燃燒。雖然大部份人只是「貪玩」或出於好奇心驅使，但由於「煲蠟」極容易發生火災或造成燒傷，當時中秋節經常發生各種意外，因此香港政府就將其立法禁止。

當年更有不少政府宣傳片段在中秋時期播放，「哥哥！都叫你唔好煲蠟喇，好痛呀！」這句標語更是令人印象深刻，讓市民知道煲蠟的危險性。歡度中秋的同時記得要注意安全，加上「煲蠟」屬於犯法行為，所以大家切勿以身試法啊！