中秋節2024｜中秋送禮 捷成酒業4款美酒推介 蘇格蘭威士忌/白酒/紅酒 消費滿額送酒杯或醒酒器

中秋送禮，除了應節月餅禮盒，送美酒都同樣夠體面。捷成酒業精選多款佳釀為大家慶中秋，當中包括蘇格蘭威士忌、紅葡萄酒、白酒等，全都搜羅自知名酒莊，每款均是精品，送禮一流！另外亦有中秋佳節限時禮遇，消費滿額即送酒杯或醒酒器，各位一於把握優惠機會！

捷成酒業4款美酒推介

今次4款美酒的酒廠品牌全部都是精心挑選，包括曾四度榮獲「北美最佳葡萄園」殊榮、由「加州葡萄酒之父」創立超過 50 年歷史的Robert Mondavi酒莊；擁有 170 年釀酒歷史、由地位顯赫的菲利普·羅思柴爾德男爵家族在波爾多Bordeaux創立的Mouton Cadet；屢獲國際獎項的Marqués de Riscal 為西班牙里奧哈Rioja最古老釀酒廠之一 ；以及波摩單一麥芽蘇格蘭威士忌則是第一家蘇格蘭艾雷島的釀酒廠，至今仍以手工製作威士忌。酒款包括蘇格蘭威士忌、紅葡萄酒、白酒，送禮自用皆宜。

另外更有中秋佳節限時禮遇，由即日起於捷成酒業網上商店或指定零售商消費滿HK$1,000，即可獲贈 Riedel酒杯一對(價值HK$570)；於捷成酒業網上商店購物滿HK$2,800，可獲贈Riedel 酒杯一對及Riedel Performance醒酒器乙個(總值HK$1,020)。