中秋節2024｜恆香老餅家月餅早鳥優惠低至5折 聯乘「Quby乖巧寶寶」 阿華田流心奶黃月餅$178

今年中秋恆香老餅家推出多款新口味中秋月餅，除了人氣流心系列有新口味「焙茶麻糬月餅」登場外，搭配皇牌老婆餅酥皮的酥小月系列亦加入「蛋黃鳳梨酥皮月餅」及「特濃軟心黑芝麻酥皮月餅」兩款新口味！恆香更特別與超人氣卡通品牌「Quby 乖巧寶寶」合作，推出多款可愛別致的「恆香月餅 X Quby 乖巧寶寶中秋產品」，包括特別版「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」和「抹茶紅豆麻糬月餅」兩款禮盒，可謂傳統和創意兼備！部分月餅早鳥優惠低至5折，大家不妨預早入手！

恆香老餅家中秋月餅推介 恆香老餅家的流心奶黃系列一向口碑好，今年品牌更推出新品「日式茗茶月餅」（售價$468，早鳥價$228），內含人氣「流心抹茶紅豆月餅」及新口味「焙茶麻糬月餅」，以日式麻糬與焙茶粉製作，茶味香濃，麻糬煙韌，入口層次豐富。而以皇牌老婆餅酥皮作主打酥小月系列同樣有新口味登場，「蛋黃鳳梨酥皮月餅」（售價$248，早鳥價$178）以酸甜的鳳梨肉配上粒粒鹹香蛋黃碎；「特濃軟心黑芝麻酥皮月餅」（售價$248，早鳥價$178）則選用上品黑芝麻製成，味道醇厚。

此外還有阿華田脆脆流心奶黃月餅6個裝（售價$308，早鳥價$178），將港式懷舊經典飲品阿華田揉合恆香秘製配方的流心，香甜好味道，大人小朋友都一定喜歡！

恆香老餅家聯乘「Quby乖巧寶寶」 如果喜歡得意卡通，則可以選購恆香聯乘「Quby乖巧寶寶」所推出的一系列中秋產品及食品，包括「乖巧寶寶迷你蛋黃白蓮蓉月餅」、「抹茶紅豆麻糬月餅」兩款禮盒，以及「QQ麻糬老婆酥」和「杏仁一口酥」，全部印有Quby鬼馬趣緻的特別造型，粉絲必買！



銷售點：元朗店、尖沙咀店、旺角店、大圍店、荃灣店、上水店、德福店、觀塘店、青衣城店、沙田站店及銅鑼灣SOGO店