2024年中秋節正日為9月17日，而中秋節翌日9月18日為公眾假期。臨近中秋節，各家各戶都開始訂購月餅，但不少人都對傳統月餅沒興趣，又嫌冰皮和雪糕月餅等新式月餅昂貴。以下就有4款特色月餅食譜，想省錢地告別傳統的話，不妨親自製作吧！

月餅食譜｜芋泥芝士月餅 芋泥屬近年不少年輕一代都喜歡吃的食品，再加入香濃的忌廉芝士作為內饀，令月餅變得不再普通！製作方法並不困難，喜歡吃芋泥和芝士的話，一定要嘗試製作這款月餅！ 芋泥芝士月餅材料及做法 芋頭 200g／紫薯 40g

糯米粉 40g／奶粉 20g／忌廉芝士 100g

1.芋頭和紫薯洗淨後去皮切塊，蒸20-30分鐘至完全熟透。

2.蒸好後取出壓成泥狀，趁熱加入糯米粉和奶粉，然後揉成麵團。

3.將麵團分成各30g，壓薄後包入10g 忌廉芝士，再用月餅模具壓成月餅形狀。

4.將月餅蒸10分鐘左右，取出後放涼即可。 大閘蟹公乸分別｜如何分別蟹公和蟹乸？蟹黃蟹膏又係乜？ 大閘蟹｜新手揀蟹3大重點 酒樓總廚教最緊要睇隻眼(有片)

月餅食譜｜OREO牛奶月餅 家中如果剛好有OREO和牛奶，可以趁着中秋節製作這款簡單快捷的OREO牛奶月餅，只需這兩種食材便可完成，即使是料理新手亦可以輕鬆掌握，而且月餅充滿OREO的香氣，絕對無人不歡！ OREO牛奶月餅材料及做法 OREO 15個／牛奶 35mL

1.將OREO的白色部分刮出，黑色餅乾和白色夾心分開備用。

2.將黑色餅乾放入保鮮袋中敲打碾碎。

3.將黑色餅碎倒入牛奶，然後搓成黑色麵團，平均分成5份備用。

4.將白色夾心搓成麵團，平均分成5份搓圓備用。

5.黑色麵團壓薄，包入白色夾心，收口朝下放好。

6.將包好的麵團放入月餅模具中，按壓出花紋即可。 大閘蟹拆蟹教學｜行政總廚教你正確5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心不能吃！（有片） 大閘蟹｜煮法教學 食安中心教你5招安心享用

月餅食譜｜脆皮朱古力月餅 不少人都喜歡吃雪糕月餅，但市面上一般的雪糕月餅都比較昂貴，因此不妨製作這款以朱古力忌廉芝士為夾心的脆皮朱古力月餅吧！同樣可以吃到雪糕月餅的脆皮朱古力口感，夾變成忌廉芝士就更方便保存和不易融化，朱古力愛好者們值得一試！ 月餅食譜｜脆皮朱古力月餅材料及做法 （朱古力脆皮）朱古力 150g／椰子油 15g

（夾心）忌廉芝士 100g／白朱古力40g

淡忌廉 120g／砂糖 10g／朱古力脆珠 適量

1.朱古力加入椰子油隔熱水融化，融化後待至微溫，擠入矽膠月餅模具中，均勻地讓朱古力液沾滿模具，切記不宜太厚，然後放入雪櫃10分鐘。

2. 忌廉芝士隔熱水攪拌至順滑狀，白朱古力隔熱水融化，然後加進忌廉芝士中攪拌均勻。

3.淡忌廉和砂糖一起打發至濃稠狀，分兩次加朱古力芝士，再攪拌均勻。

4.將夾心混合物裝入擠花袋中，然後在冷凍好的朱古力脆皮中擠入一半夾心，然後放上一層朱古力脆珠，再擠滿夾心，然後放入雪櫃冷凍10分鐘。

5.冷凍後在底部擠上一層朱古力液，再放入雪櫃冷凍4小時，脫模取出即可。