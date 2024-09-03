中秋節2024｜湊湊火鍋七五折早鳥優惠 小童免費歎營養師設計健康餐

中秋節一家團圓圍爐歎火鍋夠暖心！台式精品火鍋湊湊火鍋全線分店將於中秋節期間推出一系列優惠吸客：早鳥價單點菜品低至七五折；提早訂枱可獲贈節日拼盤；小童更可享免費一份寶寶童樂餐。
七五折歎海鮮拼盤
由9月13日至9月18日期間，客人於團圓早鳥時段下午六時前離座，惠顧主餐牌上的單點菜品可享有七五折優惠。中秋拼盤推介七星伴月（原價$398，期間限定價$298起），有多達七款頂級時令海鮮，包括扇貝、基圍跳跳蝦、冰海活北寄貝、風味珊瑚蚌、鮮活南非鮑魚、新鮮白鱔片及野味文蛤。陣容豐盛，分量足四至六人享用。於 9月6日至18日提早預約訂枱，顧客可獲贈「企鵝賞月」（$108） 節日拼盤，包括招牌企鵝丸及經典飛魚籽墨魚滑。
此外，由9月6日至18日推出包廂專屬套餐，只須$2388起可享用鮮活海鮮、招牌和牛、經典丸滑等。只要提早訂9月6日至12日包廂，更額外送山海一盤（價值$588）。多間分店均設有豪華包廂房，配備卡拉OK設備，團圓節目好氣氛。
免費頂級寶寶童樂餐
火鍋店細心在特別為小童而設頂級寶寶童樂餐，由專業營養師和湊湊研發團隊法國藍帶主廚，按照小童營養需求而度身設計，頂級食材包括日本A4和牛、西班牙伊比利亞豬、海釣鱸魚片、鮮活帶子及白蝦，採用無油非煎炸的健康烹調方式，營養豐富含優質蛋白質；又有富含維生素和胡蘿蔔素的奶油水耕菠菜、四小時熬製深海昆布柴魚高湯、主食配以天然深海海苔，刺激小朋友食慾。寶寶童樂餐單點原價為$128，中秋特別免費提供給身高120cm以下的小童，一枱限定一個小童優惠。
湊湊甄選
地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 6樓608-609號舖
電話：2352 3377
營業時間：中午11時-晚上11時
備註：以上優惠適用於全線湊湊火鍋分店