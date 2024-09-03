中秋節2024｜湊湊火鍋七五折早鳥優惠 小童免費歎營養師設計健康餐

七五折歎海鮮拼盤



由9月13日至9月18日期間，客人於團圓早鳥時段下午六時前離座，惠顧主餐牌上的單點菜品可享有七五折優惠。中秋拼盤推介七星伴月（原價$398，期間限定價$298起），有多達七款頂級時令海鮮，包括扇貝、基圍跳跳蝦、冰海活北寄貝、風味珊瑚蚌、鮮活南非鮑魚、新鮮白鱔片及野味文蛤。陣容豐盛，分量足四至六人享用。於 9月6日至18日提早預約訂枱，顧客可獲贈「企鵝賞月」（$108） 節日拼盤，包括招牌企鵝丸及經典飛魚籽墨魚滑。

此外，由9月6日至18日推出包廂專屬套餐，只須$2388起可享用鮮活海鮮、招牌和牛、經典丸滑等。只要提早訂9月6日至12日包廂，更額外送山海一盤（價值$588）。多間分店均設有豪華包廂房，配備卡拉OK設備，團圓節目好氣氛。

