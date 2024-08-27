中秋節2024｜百佳Baker’s Choice月餅優惠 2款全新口味+買月餅送紅酒/鮑魚

百佳獨家品牌Baker’s Choice今年繼續以創新求變的精神，為各位帶來七款香港製造的月餅滋味！買月餅更送紅酒及鮑魚，想知詳請，即睇內文！

今年百佳獨家品牌Baker’s Choice選用人氣食材麻糬，推出兩款全新口味迷你月餅，麻糬抹茶紅豆及麻糬流心奶黃！京都宇治抹茶及傳統奶黃，配搭上口感煙韌的麻糬，層次豐富，一咸一甜，口味獨特誘人。 當然不可錯過一系列經典與新式口味月餅，包括往年深受大家喜愛的流心奶黃、典雙黃白蓮蓉及伍仁金華火腿月餅等，絕對滿足一家大細口味需求！

今年更有全新登場的兩大新角色「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」，化身成趣緻搶眼的造型，現身於包裝上！ 8 月16日至8月29日，購買全線Baker’s Choice 月餅： 滿$188，即送袋鼠稜紅酒750毫升（任擇1支）； 滿$288 再送金御膳蠔皇海螺片/ 鮑汁海螺片/鮑汁海螺粒 1罐 8 月 30 日至 9 月 12 日期間 ，購買全線 Baker’s Choice 月餅： 滿$168，即送袋鼠稜紅酒750毫升（任擇1支）； 滿$268 再送金御膳蠔皇鮑魚（四隻裝） / 紅燒瑤柱鮑魚（四隻裝）/ 黑松露鮑魚（四隻裝）/ 清酒鮑魚（四隻裝）/ 花雕鮑魚（四隻裝）1罐