中秋節2024｜萬豪金殿推新鮮出爐手工月餅 4款口味！用九龍麵粉廠麵粉 必試可可芋蓉/金腿棗蓉/夏果冬蓉

月餅雖然是中秋美點，但美味又何必被日期所限制？最近香港JW 萬豪酒店米芝蓮中菜廳萬豪金殿就打破傳統，首次在七月盛夏時份推出限量即焗的手工月餅，由中餐行政總廚鄧家濠帶領團隊在餐廳前庭特設即焗專櫃，出爐時烘焙香氣四溢，食客可以即場品嚐溫熱月餅，感受傳統滋味。

萬豪金殿的即焗手工月餅採用本地九龍麵粉廠所出品的優質無添加麵粉製作，麵粉不經漂白，滿滿麥香，更能實踐本地取材、本地生產的理念。月餅合共有四款口味，以萬豪金殿的精美甜點為靈感所研發而成，餅皮酥脆鬆化， 餡料香甜而不膩，作為小點心配茶或咖啡皆宜。 手工月餅口味包括夏果冬蓉小月餅，冬蓉清甜可口，加入夏威夷果仁令味道和口感層次更豐富。可可芋蓉小月餅用可可粉搓製餅皮，內餡為滑順綿密的芋頭蓉，芋頭經過蒸軟及壓成蓉後慢煮至乾身，香氣馥郁。而玫瑰金腿棗蓉小月餅嚴選頂級雲南火腿，配搭優質紅棗與雲南玫瑰，入口鹹甜兼備，齒頰留香。最後陳皮紅豆小月餅用料經典，先煮好紅豆沙餡料，再加入三十五年新會陳皮，陳皮醇厚芳香，豆沙香甜軟糯。萬豪金殿即焗月餅每盒四件，定價$188，於指定時段在餐廳前庭限量供應，售完即止。

餐廳另有推出迷你雜錦月餅禮盒、迷你奶黃月餅禮盒、雙黃薑汁白蓮蓉月餅禮盒及的八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅禮盒，現已於 JW 網上商店發售，由即日至7月31日可享七折預訂優惠，大家有興趣不妨提早選購！



JW 網上商店

萬豪金殿新鮮出爐即焗手工月餅

供應期： 2024 年 7 月 12 日至 9 月 15 日，逢星期五及星期日

出爐時間： 星期五下午 1 時 30 分及 3 時；星期日下午 1 時及 3 時

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話：2810 8366