中秋節2024｜city’super中秋節月餅+禮籃推介 酥皮月餅禮盒$358起 必買SOU SOU限定禮物籃

今年中秋節是9月17日，是時候為親戚好友、商業夥伴準備定過節禮品，一齊慶祝中秋！今年city’super為大家準備了超過18款精美禮籃，另有多款中秋節月餅禮盒，價錢由$358起，質素有保證。中秋禮品現已於city’super門市及網上商店推出，大家一於預早選購！
city’super中秋節禮籃推介
city’super 18 款精美禮籃共分為五大系列，滿足各式口味：奢華美食系列，適合追求品質的美食家；時令鮮果系列，健康美味，適合各種場合；日本零食系列，最適合精緻和風愛好者；ROYCE’特選系列專為朱古力鑑賞家而設；潮流精選系列則最適合追求獨特趣味之人。心水推介「Zarame 京綿菓子配 SOU SOU 限定禮物籃」($1498)，裡面除了放有來自京都嵐山的棉花糖專門店 Zarame 的棉花糖外，別注版禮物籃更採用京都傳統印花文創品牌 SOU・SOU 所設計、從日本進口的手染布所製成，絕對是展現品味之選！另外果香薈萃禮物籃($1998)，包含一系列矜貴優質美食醇酒，包括city’super 法國波爾多 Chateau la Croix Mazeran Saint-Emilion Grand Cru 2019 年紅酒、Bertinelli 帕馬森 Red Cows 乾硬生牛奶芝士、Juan Pedro Domecq 西班牙伊比利黑毛豬前腿火腿、澳洲蜜瓜及更多滋味，送禮自用都一流。
city’super中秋節月餅推介
City’super亦有推出自家品牌月餅禮盒，禮盒包裝顏色鮮艷，印上富節日色彩的圖案，送禮得體又別緻。除了人氣的 city’super 傳統雙黃白蓮蓉月餅禮盒($538)及 city’super 迷你奶皇月餅禮盒($428)，今年 city’super 特級酥皮月餅禮盒($358 )更包括新口味——黑芝麻夏威夷果仁酥皮月餅，其新品選用日本高質黑芝麻醬製成，加入營養豐富的夏威夷果仁，平衡口感及香氣。
city’super 網上商店提供多個熱門品牌的月餅禮券，當中包括回味、FLORTE、Häagen-Dazs™、Souled Out 一個不榴、Duria、榮華等，由即日起至 2024年8月14日，登入city’super 網上商店，購買指定月餅禮券，可享早鳥優惠低至 65 折，經 city’super 網上商店單一消費訂購月餅禮券 4 張或以上，可獲得港幣 50 元 city’super 網上商店電子優惠券乙張*。
#指定日期送貨：2024 年 9 月 2 日至 9 日