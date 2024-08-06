中秋節2024｜city’super中秋節月餅+禮籃推介 酥皮月餅禮盒$358起 必買SOU SOU限定禮物籃

今年中秋節是9月17日，是時候為親戚好友、商業夥伴準備定過節禮品，一齊慶祝中秋！今年city’super為大家準備了超過18款精美禮籃，另有多款中秋節月餅禮盒，價錢由$358起，質素有保證。中秋禮品現已於city’super門市及網上商店推出，大家一於預早選購！

city’super中秋節禮籃推介

city’super 18 款精美禮籃共分為五大系列，滿足各式口味：奢華美食系列，適合追求品質的美食家；時令鮮果系列，健康美味，適合各種場合；日本零食系列，最適合精緻和風愛好者；ROYCE’特選系列專為朱古力鑑賞家而設；潮流精選系列則最適合追求獨特趣味之人。心水推介「Zarame 京綿菓子配 SOU SOU 限定禮物籃」($1498)，裡面除了放有來自京都嵐山的棉花糖專門店 Zarame 的棉花糖外，別注版禮物籃更採用京都傳統印花文創品牌 SOU・SOU 所設計、從日本進口的手染布所製成，絕對是展現品味之選！另外果香薈萃禮物籃($1998)，包含一系列矜貴優質美食醇酒，包括city’super 法國波爾多 Chateau la Croix Mazeran Saint-Emilion Grand Cru 2019 年紅酒、Bertinelli 帕馬森 Red Cows 乾硬生牛奶芝士、Juan Pedro Domecq 西班牙伊比利黑毛豬前腿火腿、澳洲蜜瓜及更多滋味，送禮自用都一流。