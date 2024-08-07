中秋節2024｜DREYER’S® 雪糕月餅低至57折 4款口味＋可愛玉兔造型 滿$400送CHUMS戶外輕便冰袋摺疊椅

中秋節2024｜DREYER’S® 雪糕月餅低至57折 可愛玉兔造型 4款口味中秋必備 滿$400送CHUMS戶外輕便冰袋摺疊椅

DREYER’S®今年中秋節首度推出雪糕月餅，有士多啤梨、芒果、朱古力及抹茶四款口味供各位選擇，配上精緻玉兔造型以及雅緻通花燈籠可重用禮盒，大人小朋友都一定鍾意！由即日起至2024年8月22日期間，雀巢eShop或指定場合預訂並購買月餅禮券，可尊享低至57折早鳥優惠，預購期間購買月餅禮券折扣後滿HK$400，更可免費獲贈DREYER’S® D-COLLECTION™ X CHUMS戶外輕便冰袋摺疊椅換領券一張，大家一於把握優惠！

DREYER’S® 首度推出雪糕月餅 DREYER’S® D-COLLECTION™ 今年新出的雪糕月餅用上品牌經典人氣雪糕配方，四款口味各有特色：士多啤梨味酸甜開胃、芒果味果香濃郁、朱古力味濃醇細膩、抹茶味香濃回甘。而月餅外型亦有心思，用傳統中秋神話故事中的可愛玉兔為設計，夠晒應節！DREYER’S® 分別推出兩款中秋月餅禮盒，「小敘輕嚐兩件裝」（建議零售價：HK$208），包括士多啤梨及芒果口味；「團聚共享四件裝」（建議零售價：HK$338），包括士多啤梨、芒果、朱古力及抹茶口味，大家可按人數和喜好選購。

推出日期及銷售點：



即日起：可於雀巢eShop或指定場合預訂並購買DREYER’S® D-COLLECTION™ 雪糕月餅禮券（禮券換領日期：2024年9月1日至17日） 2024年8月12日起：於各大超級市場陸續發售DREYER’S® D-COLLECTION™ 雪糕月餅禮盒「團聚共享四件裝」 2024年8月19日起：於各大便利店及超級市場陸續發售DREYER’S® D-COLLECTION™ 雪糕月餅禮盒「小敘輕嚐兩件裝」