中秋節2024｜Ralph’s Coffee 精緻小熊火車月餅禮盒 首度推岀流心白蓮蓉月餅

小熊咖啡師奉上流心奶黃及流心白蓮蓉月餅!

Ralph’s Coffee 今年推出的立體禮盒以經典蒸汽火車作設計靈感，物料及造工比以往更精緻巧手。火車設計象徵著 Ralph's Coffee 從紐約到亞洲的旅程，打開禮盒即見品牌綠白主調顏色的火車。車身用上金屬物料，堅固而觸感細膩；車頭和車廂可以互相連接，為火車增徒添趣味；可移動的火車輕輕一推，將甜蜜滋味緩緩送到，與家人及摯愛締造溫馨的節日回憶。中秋節過後，火車亦必成為家中最亮眼的小擺設，伴你度過更多美滿時刻。敞開車身櫃子，內藏六顆迷你月餅，分別有流心奶黃及流心白蓮蓉味道各三顆，月餅於本地製造，流心質感軟滑誘人。