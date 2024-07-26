熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-07-26 21:00:00

中秋節2024｜Ralph’s Coffee 精緻小熊火車月餅禮盒 首度推岀流心白蓮蓉月餅

分享：
中秋節2024｜Ralph’s Coffee 精緻小熊火車月餅禮盒 首度推岀流心白蓮蓉月餅

中秋節2024｜Ralph’s Coffee 精緻小熊火車月餅禮盒 首度推岀流心白蓮蓉月餅

Ralph’s Coffee 今年以經典蒸氣火車造型作設計靈感，精巧造工再次帶來驚喜！Ralph’s Coffee BEAR-ist 小熊咖啡師搖身一變成為火車車長，為紐約駛至亞洲這趟旅程導航，送上甜蜜節慶滋味。

Ralph’s Coffee 今年以經典蒸氣火車造型作設計靈感，精巧造工再次帶來驚喜！

Ralph’s Coffee 今年以經典蒸氣火車造型作設計靈感，精巧造工再次帶來驚喜！

小熊咖啡師奉上流心奶黃及流心白蓮蓉月餅!

Ralph’s Coffee 今年推出的立體禮盒以經典蒸汽火車作設計靈感，物料及造工比以往更精緻巧手。火車設計象徵著 Ralph's Coffee 從紐約到亞洲的旅程，打開禮盒即見品牌綠白主調顏色的火車。車身用上金屬物料，堅固而觸感細膩；車頭和車廂可以互相連接，為火車增徒添趣味；可移動的火車輕輕一推，將甜蜜滋味緩緩送到，與家人及摯愛締造溫馨的節日回憶。中秋節過後，火車亦必成為家中最亮眼的小擺設，伴你度過更多美滿時刻。敞開車身櫃子，內藏六顆迷你月餅，分別有流心奶黃及流心白蓮蓉味道各三顆，月餅於本地製造，流心質感軟滑誘人。

adblk5
流心奶黃 流心白蓮蓉味

Ralph’s Coffee 月餅禮盒詳情

早鳥優惠價：

  • 每盒 $468（即日起至 2024 年 8 月 16 日）

原價：

  • 每盒 $528（2024 年 8 月 17 日起）

官方預購：

換領日期：

  • 2024 年 8 月 17 日起

換領地點：

Ralph’s Coffee 置地太子大廈店

  • 中環遮打道 10 號置地太子 M 樓 M12-M16 號舖
  • 2325 4473

Ralph’s Coffee 海運大廈店

  • 尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OT313 號舖
  • 2376 3936
可移動的蒸氣火車連接車頭及車廂，節日過後可放家中做小擺設。 火車附有立體迷你小熊咖啡師。 首度推出流心白蓮蓉月餅，向傳統口味致敬。 小熊咖啡師搖身一變成為火車車長，為紐約駛至亞洲這趟旅程導航，送上甜蜜節慶滋味。 本地製造，分別有流心奶黃及流心白蓮蓉味道各三顆。