熱門搜尋:
C觀點 英女王逝世 安達臣道地盤塌天秤 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-09-09 16:30:00

中秋2022｜如心廣場 X Q posket《SPY X FAMILY》角色首度登場 咒術迴戰/百變小櫻Clear咭/迪士尼公主現身限定店

分享：
中秋好去處｜如心廣場 X Q posket《SPY X FAMILY》角色首度登場 咒術迴戰/百變小櫻Clear咭/迪士尼公主現身限定店

中秋好去處｜如心廣場 X Q posket《SPY X FAMILY》角色首度登場 咒術迴戰/百變小櫻Clear咭/迪士尼公主現身限定店

可愛的Q posket角色模型備受一眾少女及玩具迷追捧，由即日至28日，荃灣如心廣場將舉辦「如心廣場 X Q posket Wonderland」主題活動，將商場打造成Wonderland，與多位Q posket的最新人氣角色模型近距離接觸，當中包括大熱動畫《SPY X FAMILY》的人氣角色安妮亞、黃昏及約兒；討論度極高的動畫《咒術迴戰》的虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；公主迷至愛的《迪士尼》公主美人小魚仙以及《百變小櫻Clear咭》中的甜美主角木之本櫻；更不可錯過TinyTAN公仔首個展示區，各人均有獨特服裝及配飾，讓粉絲近距離欣賞。

人氣動漫角色列陣登場 驚喜現身迎中秋

Q posket的人氣角色將以萌爆造型現身一期Wonderland，包括首度登場的《SPY X FAMILY》及《咒術迴戰》以及香港粉絲至愛的《百變小櫻Clear咭》及《迪士尼》公主美人小魚仙，多個高達1.5米高之公仔擺設將於場內不同主題角落與大家見面；至於如心廣場二期則破天荒打造全港首次亮相的TinyTAN公仔展示區。

期間限定店開催 消費換領禮品

此外，場內更設有期間限定店，出售多款最新人氣Q posket產品，包括全新登場的《SPY X FAMILY》系列及人氣動漫《咒術迴戰》系列產品。而於限定店消費滿指定金額，即可加$50換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品，場內更特設秋日限定市集，多個品牌出售應節禮品、茶葉及派對美酒等。NINA CLUB 會員憑2,000積分或顧客於如心廣場、翩滙坊及華懋集團商場以電子貨幣即日消費滿$1,200，更可換領Q Posket公仔模型乙盒，於佳節送上心甜禮物。

間諜家家酒 安妮亞·佛傑 正常色 $150 咒術迴戰 五條悟 除眼罩版 $120 迪士尼角色系列 奇妙仙子 正常色 $120 劇場版美少女戰士 倩妮迪公主&禮服幪面俠 婚禮造型 拖手版 $240 Eternal 倩妮迪公主 婚紗造型 正常色 $120 Eternal 禮服幪面俠 婚禮造型 正常色 $120

《如心廣場 Q posket Wonderland》展示區詳情

日期：99日至28

時間：上午10時至下午10

地點：如心廣場一期1/F中庭及二期1/F 119號舖旁

 

如心廣場 X Q posket 期間限定店

日期：99日至28

時間：上午11時至下午9

地點：如心廣場一期1/F中庭

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受