中秋2022｜如心廣場 X Q posket《SPY X FAMILY》角色首度登場 咒術迴戰/百變小櫻Clear咭/迪士尼公主現身限定店

中秋好去處｜如心廣場 X Q posket《SPY X FAMILY》角色首度登場 咒術迴戰/百變小櫻Clear咭/迪士尼公主現身限定店

可愛的Q posket角色模型備受一眾少女及玩具迷追捧，由即日至28日，荃灣如心廣場將舉辦「如心廣場 X Q posket Wonderland」主題活動，將商場打造成Wonderland，與多位Q posket的最新人氣角色模型近距離接觸，當中包括大熱動畫《SPY X FAMILY》的人氣角色安妮亞、黃昏及約兒；討論度極高的動畫《咒術迴戰》的虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；公主迷至愛的《迪士尼》公主美人小魚仙以及《百變小櫻Clear咭》中的甜美主角木之本櫻；更不可錯過TinyTAN公仔首個展示區，各人均有獨特服裝及配飾，讓粉絲近距離欣賞。

人氣動漫角色列陣登場 驚喜現身迎中秋 Q posket的人氣角色將以萌爆造型現身一期Wonderland，包括首度登場的《SPY X FAMILY》及《咒術迴戰》以及香港粉絲至愛的《百變小櫻Clear咭》及《迪士尼》公主美人小魚仙，多個高達1.5米高之公仔擺設將於場內不同主題角落與大家見面；至於如心廣場二期則破天荒打造全港首次亮相的TinyTAN公仔展示區。

期間限定店開催 消費換領禮品 此外，場內更設有期間限定店，出售多款最新人氣Q posket產品，包括全新登場的《SPY X FAMILY》系列及人氣動漫《咒術迴戰》系列產品。而於限定店消費滿指定金額，即可加$50換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品，場內更特設秋日限定市集，多個品牌出售應節禮品、茶葉及派對美酒等。NINA CLUB 會員憑2,000積分或顧客於如心廣場、翩滙坊及華懋集團商場以電子貨幣即日消費滿$1,200，更可換領Q Posket公仔模型乙盒，於佳節送上心甜禮物。