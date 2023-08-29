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2023-08-29 14:45:00

中秋2023│惠康中秋節盛宴 傳統盆菜/日本和牛壽喜燒/明火荔枝柴燒鵝 低至$247

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中秋2023│惠康中秋節盛宴 傳統盆菜/日本和牛壽喜燒/明火荔枝柴燒鵝 低至$247

中秋2023│惠康中秋節盛宴 傳統盆菜/日本和牛壽喜燒/明火荔枝柴燒鵝 低至$247

中秋節將近，又是時候與親友食飯團聚，今年惠康準備多款頂級美饌，除了傳統盆菜，更有新派菜式如「明火荔枝柴燒鵝」、壽喜燒、滋味雞煲、泰式派對套餐及和牛燒烤套餐等，輕鬆在中秋節預備豐盛團圓宴，同慶中秋佳節。由即日至914日，於惠康提早預訂各式美饌可享95折早鳥優惠，而於931323日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折優惠，經yuu網購訂購再額外多賺20yuu分。

惠康中秋節盆菜菜式

惠康中秋節盆菜菜式

惠康中秋節盛宴│傳統經典盆菜/明火荔枝柴燒鵝

今年惠康嚴選多款經典盆菜，包括八鄉南苑的「極品圍村盆菜」、香江好廚房的「至尊盆菜」、美心的「豪華鮑魚盆菜」等。一家人食飯總少不了明爐燒味，推介「明火荔枝柴燒鵝拼盤」，採摘自增城荔枝老樹樹枝，經過加工處理後成木糠，再與燒鵝一同於高溫爐中烹調，激發煙熏香味，經明火烤熟後鵝皮薄香脆，鵝肉入味多汁。另外亦有酥香嫩滑的「鴻運乳豬」，以及肉汁豐盈的「禮聘金豬」，最適合一家團圓相聚。

明爐燒味「明火荔枝柴燒鵝拼盤」 預訂標準價$598起、早鳥優惠價$568.1起 明爐燒味「鴻運乳豬」 預訂標準價$798、早鳥優惠價$758.1起 明爐燒味「禮聘金豬」 預訂標準價$3,688起、早鳥優惠價$3503.6起 八鄉南苑圍村盆菜「極品圍村盆菜」 預訂標準價$1,338起、早鳥優惠價$1,271.1起 美心盆菜「豪華鮑魚盆菜」 預訂標準價$1,038起、早鳥優惠價$986.1起 香江好廚房「至尊盆菜」 預訂標準價$1,088起、早鳥優惠價$1,033.6起

惠康中秋節盛宴│日本和牛壽喜燒/泰式派對套餐/雞煲

想品嚐多國風情的新派菜式，可以一試全新登場的壽喜燒包括「美國穀詞牛肉壽喜燒套餐」（2人），牛小排及牛肋肉肉質鮮嫩多汁；或「日本和牛壽喜燒套餐」（2人），油花細密的日本和牛入口甘甜香醇。另外亦有泰式派對套餐、皇牌雞煲及麻辣烤魚，滿足不同親友口味。

惠康中秋節盛宴│燒烤派對 和牛燒烤套餐

不少人都喜歡在中秋節BBQ，「澳洲安格斯牛經典燒烤套餐」（5-6人），牛扒配以精選雜丸、雞翼及燒烤扒類，豐富十足；而「和牛豪華燒烤套餐」（5-6人），選用油脂豐富的和牛牛扒，肉質軟嫩，口感極致。

「美國穀詞牛肉壽喜燒套餐」（2人）預訂標準價 $299（不設早鳥優惠價） 「泰式派對套餐」預訂標準價 $1,468起、早鳥優惠價 $1,394.6起 「和牛壽喜燒套餐」（2人）預訂標準價$499（不設早鳥優惠價） 「和牛豪華燒烤套餐」（5、6人）預訂標準價$699（不設早鳥優惠價）

惠康中秋節盛宴│95折早鳥優惠/恒生enJoy卡額外92/yuu網購賺20倍積分

由即日至914日，於惠康提早預訂各式盆菜美饌可享95折早鳥優惠 (壽喜燒及燒烤套餐不設早鳥優惠)，而於931323日以恒生enJoy卡結賬更可享額外92折， yuu會員如經網上預訂，同時可賺額外20yuu分，所賺積分相等於9折優惠！3大優惠可同時使用，即低至$247便可購入滋味大餐，與摯愛同慶中秋佳節之餘，更慳得更多。

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