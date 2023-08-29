中秋2023│惠康中秋節盛宴 傳統盆菜/日本和牛壽喜燒/明火荔枝柴燒鵝 低至$247

中秋節將近，又是時候與親友食飯團聚，今年惠康準備多款頂級美饌，除了傳統盆菜，更有新派菜式如「明火荔枝柴燒鵝」、壽喜燒、滋味雞煲、泰式派對套餐及和牛燒烤套餐等，輕鬆在中秋節預備豐盛團圓宴，同慶中秋佳節。由即日至9月14日，於惠康提早預訂各式美饌可享95折早鳥優惠，而於9月3、13及23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折優惠，經yuu網購訂購再額外多賺20倍yuu分。

今年惠康嚴選多款經典盆菜，包括八鄉南苑的「極品圍村盆菜」、香江好廚房的「至尊盆菜」、美心的「豪華鮑魚盆菜」等。一家人食飯總少不了明爐燒味，推介「明火荔枝柴燒鵝拼盤」，採摘自增城荔枝老樹樹枝，經過加工處理後成木糠，再與燒鵝一同於高溫爐中烹調，激發煙熏香味，經明火烤熟後鵝皮薄香脆，鵝肉入味多汁。另外亦有酥香嫩滑的「鴻運乳豬」，以及肉汁豐盈的「禮聘金豬」，最適合一家團圓相聚。

惠康中秋節盛宴│日本和牛壽喜燒 / 泰式派對套餐 / 雞煲

想品嚐多國風情的新派菜式，可以一試全新登場的壽喜燒包括「美國穀詞牛肉壽喜燒套餐」（2人），牛小排及牛肋肉肉質鮮嫩多汁；或「日本和牛壽喜燒套餐」（2人），油花細密的日本和牛入口甘甜香醇。另外亦有泰式派對套餐、皇牌雞煲及麻辣烤魚，滿足不同親友口味。

惠康中秋節盛宴│燒烤派對 和牛燒烤套餐

不少人都喜歡在中秋節BBQ，「澳洲安格斯牛經典燒烤套餐」（5-6人），牛扒配以精選雜丸、雞翼及燒烤扒類，豐富十足；而「和牛豪華燒烤套餐」（5-6人），選用油脂豐富的和牛牛扒，肉質軟嫩，口感極致。