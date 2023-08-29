中秋2023│惠康中秋節盛宴 傳統盆菜/日本和牛壽喜燒/明火荔枝柴燒鵝 低至$247

中秋節將近，又是時候與親友食飯團聚，今年惠康準備多款頂級美饌，除了傳統盆菜，更有新派菜式如「明火荔枝柴燒鵝」、壽喜燒、滋味雞煲、泰式派對套餐及和牛燒烤套餐等，輕鬆在中秋節預備豐盛團圓宴，同慶中秋佳節。由即日至9月14日，於惠康提早預訂各式美饌可享95折早鳥優惠，而於9月3、13及23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折優惠，經yuu網購訂購再額外多賺20倍yuu分。
惠康中秋節盛宴│傳統經典盆菜/明火荔枝柴燒鵝
今年惠康嚴選多款經典盆菜，包括八鄉南苑的「極品圍村盆菜」、香江好廚房的「至尊盆菜」、美心的「豪華鮑魚盆菜」等。一家人食飯總少不了明爐燒味，推介「明火荔枝柴燒鵝拼盤」，採摘自增城荔枝老樹樹枝，經過加工處理後成木糠，再與燒鵝一同於高溫爐中烹調，激發煙熏香味，經明火烤熟後鵝皮薄香脆，鵝肉入味多汁。另外亦有酥香嫩滑的「鴻運乳豬」，以及肉汁豐盈的「禮聘金豬」，最適合一家團圓相聚。
惠康中秋節盛宴│日本和牛壽喜燒/泰式派對套餐/雞煲
想品嚐多國風情的新派菜式，可以一試全新登場的壽喜燒包括「美國穀詞牛肉壽喜燒套餐」（2人），牛小排及牛肋肉肉質鮮嫩多汁；或「日本和牛壽喜燒套餐」（2人），油花細密的日本和牛入口甘甜香醇。另外亦有泰式派對套餐、皇牌雞煲及麻辣烤魚，滿足不同親友口味。
惠康中秋節盛宴│燒烤派對 和牛燒烤套餐
不少人都喜歡在中秋節BBQ，「澳洲安格斯牛經典燒烤套餐」（5-6人），牛扒配以精選雜丸、雞翼及燒烤扒類，豐富十足；而「和牛豪華燒烤套餐」（5-6人），選用油脂豐富的和牛牛扒，肉質軟嫩，口感極致。
惠康中秋節盛宴│95折早鳥優惠/恒生enJoy卡額外92折/yuu網購賺20倍積分
由即日至9月14日，於惠康提早預訂各式盆菜美饌可享95折早鳥優惠 (壽喜燒及燒烤套餐不設早鳥優惠)，而於9月3、13及23日以恒生enJoy卡結賬更可享額外92折， yuu會員如經網上預訂，同時可賺額外20倍yuu分，所賺積分相等於9折優惠！3大優惠可同時使用，即低至$247便可購入滋味大餐，與摯愛同慶中秋佳節之餘，更慳得更多。