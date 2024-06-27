中菜推介｜米芝蓮一星中菜「明閣」20周年 限定六手聯乘 八道菜嚐味菜單 芋艿焗龍蝦/甬式魚湯東星斑

優質中菜食府「明閣」位於旺角香港康得思酒店內，餐廳連續十六年榮膺《米芝蓮美食指南香港及澳門版》一星殊榮，以及連續七年榮獲《黑珍珠餐廳指南》的一鑽榮譽，味道公認出色！為慶祝餐廳開業20周年，餐廳誠意推出《明閣週年慶 寧海香江盛宴》，由香港康得思酒店的中菜行政總廚李悅發，與兩位來自寧波康得思酒店的名廚六手聯乘，為大家帶來多款巧手美食，包括芋艿焗龍蝦、甬式魚湯東星斑等八道菜式，情迷手工中菜的你一於把握訂位機會！

米芝蓮一星中菜「明閣」六手聯乘

今次限定《明閣週年慶 寧海香江盛宴》由香港康得思酒店的中菜行政總廚李悅發親訪寧波，與當地兩家明閣的行政總廚——寧波文化廣場朗豪酒店明閣的鍾華君總廚，和寧波東錢湖康得思酒店明閣的朱嘯天總廚深入交流而特別制定，菜式揉合香港及寧波兩地特色，風味獨特，機會難得。

嚐味菜單共有八道菜，每一道都是誠意呈獻的匠心之作。心水推介芋艿焗龍蝦，菜式的靈感取自寧波家常菜芋艿羹，採用奉化芋頭和本地小青龍蝦為主要食材。總廚將芋艿羹化為茨汁，軟糯的芋艿與鮮甜的龍蝦相互輝映，展現了海陸風味的完美融合。另外甬式魚湯東星斑亦非常出色，總廚以寧海一帶常用的雪菜食材，搭配粵菜常見的東星斑及精心熬製的魚骨湯，巧妙結合甬菜和粵菜，味道只此一家。還有充滿巧思的敲木魚鹽香鴿，將傳統鹽焗改良，以鹽香汁慢煮浸熟鴿肉並使其入味，再以鹽完全包裹鴿肉和鴿髀後進行烤焗，上菜時食客可像敲木魚般用棒錘打碎鹽塊，品味肉質滑嫩的鴿肉，一試難忘。



明閣週年慶 寧海香江盛宴

限定菜單供應期：2024年6月21日至8月31日

價錢：優惠價為每位 港幣988元（原價為每位港幣1,088元）