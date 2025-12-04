中菜推介｜胡同全新「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單 火焰燒椒醬和牛/花椒金湯小籠包

冬天當然要吃點香辣惹味的中菜暖身！位於尖沙咀的人氣中菜餐廳胡同最近將出「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單，主打用五款辣醬炮製五道佳餚，如火焰燒椒醬和牛、花椒金湯小籠包、柑橘鮮辣長腳蟹柳等，每道菜都辣得有層次，嗜辣的話絕對不能錯過。

胡同全新「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單

全新「千椒百味 – 辛辣之萃」全球同步菜單，由胡同（杜拜）主廚任定旭親自主理，為創作這份別樹一幟的菜譜，任師傅嚐遍全國辣椒，從湖南皺皮乾椒、貴州燈籠椒，至四川二荊條、新疆羊角椒，以至魔鬼椒，一一細味其辛香之妙。在極辣體驗中發掘每種辣椒的獨特風韻，最後製作出五款秘製辣醬，為今次菜單奠定堅實基礎。

心水推介川式香辣爆炒龍蝦，採用胡同招牌辣椒油煮菜，辣椒油選用極辣衝擊力及高香穿透力兼備的魔鬼椒﹐加入櫻花蝦乾、瑤柱、蝦籽、豆豉、豆醬、蒜、薑及脆乾葱爆炒至色澤黃金火紅，充滿川式香辣風味。龍蝦肉輕調味後走油備用，再回鑊快炒兜勻，火候鑊氣掌控至臻。魔鬼椒的刺激辣勁與豆豉蒜香交織，完美襯托龍蝦鮮甜，辣味持久強勁，帶來味覺震撼。