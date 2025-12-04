中菜推介｜胡同全新「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單 火焰燒椒醬和牛/花椒金湯小籠包

冬天當然要吃點香辣惹味的中菜暖身！位於尖沙咀的人氣中菜餐廳胡同最近將出「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單，主打用五款辣醬炮製五道佳餚，如火焰燒椒醬和牛、花椒金湯小籠包、柑橘鮮辣長腳蟹柳等，每道菜都辣得有層次，嗜辣的話絕對不能錯過。
胡同全新「千椒百味 – 辛辣之萃」菜單
全新「千椒百味 – 辛辣之萃」全球同步菜單，由胡同（杜拜）主廚任定旭親自主理，為創作這份別樹一幟的菜譜，任師傅嚐遍全國辣椒，從湖南皺皮乾椒、貴州燈籠椒，至四川二荊條、新疆羊角椒，以至魔鬼椒，一一細味其辛香之妙。在極辣體驗中發掘每種辣椒的獨特風韻，最後製作出五款秘製辣醬，為今次菜單奠定堅實基礎。
心水推介川式香辣爆炒龍蝦，採用胡同招牌辣椒油煮菜，辣椒油選用極辣衝擊力及高香穿透力兼備的魔鬼椒﹐加入櫻花蝦乾、瑤柱、蝦籽、豆豉、豆醬、蒜、薑及脆乾葱爆炒至色澤黃金火紅，充滿川式香辣風味。龍蝦肉輕調味後走油備用，再回鑊快炒兜勻，火候鑊氣掌控至臻。魔鬼椒的刺激辣勁與豆豉蒜香交織，完美襯托龍蝦鮮甜，辣味持久強勁，帶來味覺震撼。
五款辣醬炮製五道佳餚
柑橘鮮辣長腳蟹柳則選用以雲南青線椒及湖南美人椒製成「柑橘鮮辣醬」。先將帝王蟹腳蒸熟起肉，裹保鮮紙再蒸一分鐘，雪凍定型；蟹腳殼剪成菱形造型放回蟹肉，配上冰鎮過的青筍、青葱油及木薑子油點綴。柑橘和檸檬的清香酸味搭配青線椒和美人椒的鮮辣，與蟹肉的鮮甜形成絕佳平衡，清爽開胃且餘味悠長。另外，煳辣豆醬香烤杭茄亦令人印象深刻，廚師將茄子切成菱形長條，高溫油炸至七成熟，再烤至焦香。蘸用三款各具特色的乾椒所製成的「煳辣杏仁醬」，麻辣濃郁與杏仁堅果香完美融合，酥脆炸衣配搭內層軟糯的香甜茄子，口感層次豐富，構成絕妙對比！
必食火焰燒椒醬和牛，選用日本A5和牛牛柳，配上乾葱、蒜頭及薑，加入紅燒和牛汁及鮮筍燒椒醬，以煲仔菜的方式爆炒，上桌滋滋作響，煙燻香氣四溢。和牛脂香滲入溫和怡人燒椒醬，豐富口感層次驚喜十足。最後一款花椒金湯小籠包用上任師傅專爲豬肉小籠包而設計的胡同招牌藤椒油，嚴選鮮青花椒，採用低溫浸泡方式提煉成青花椒油，確保充分萃取麻香。小籠包以手剁黑毛豬梅頭肉加入調味及逐少注入薑葱水手撻至起膠，最後加入高湯啫喱拌勻成餡料，青花椒獨特麻香與柑橘調，平衡豐腴肉汁，酸辣麻香解膩提鮮，每一口都回味無窮。
胡同
地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓