中菜推介｜采悅軒聯乘老字號「冠珍醬園」推「珍味香港」嚐味菜單 秘製醬油撈飯

采悅軒「珍味香港」嚐味菜單

冠珍醬園於元朗設有工場，百分百香港製造，而采悅軒一直支持及選用本地生產和種植的優質食材，是次合作可謂相得益彰。「珍味香港」菜單將冠珍醬油鮮香融入至每道菜式，前菜有以生抽和蒜蓉辣椒醬調味的惹味開胃爽脆三絲、用上蠔油和生抽烹調的矜貴醬油白鴿蛋，加上以冠珍的柱侯醬、海鮮醬和磨原豉製作的采悅軒招牌蜜餞黑毛豬叉燒，香濃滋味。頭抽香煎東星斑球亦吸引，選用冠珍招牌的頭抽皇，東星斑肉質嫩滑，每口都是醬油香。

還有傳統廣東四大名菜之一的手工菜翠綠江南百花雞，師傅用上原隻雞皮釀入蝦膠蒸煮，蘸以冠珍大紅浙醋，酸香開胃。心水是大澳風味秘製醬油撈飯，鍾師傅以兩款冠珍豉油調配出鮮味醬油，並特選大嶼山社區的大澳蝦乾，風味滿分！其他特色美食，包括蝦醬香酥肉配蝴蝶包，以及富有本地特色的鹹檸雪葩配甜醋草莓果凍，非常豐富。