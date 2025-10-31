中華食肆大獎揭曉 亞洲15中菜名府 6間香港餐廳上榜 即睇名單！大班樓/萬豪金殿/甬府

中華食肆大獎今年已踏入第16屆，大會日前宣布首屆「亞洲15中菜名府」名單，權威評鑑顧問團成員包括米其林星級主廚、文化領袖、企業家、金融界人士與藝術家，評審程序非常嚴謹。。香港今屆合共有6間餐廳上榜，當中包括主打新派粵菜的「大班樓」、新派中菜餐廳「WING 永」等，下文即睇上榜名單。

亞洲15中菜名府

首屆「亞洲15中菜名府」得獎排行名單，於2025年10月29日假加拿大溫哥華俱樂部舉行的頒獎典禮上隆重揭曉，這份名單精選自今年九月公布的「亞洲30中菜名府」入圍清單，每家入選食府均經匿名嚴格評審，從整體用餐滿足感體驗、廚藝技術，以及廚師如何以現代手法詮釋地方風味等面向，綜合評估而選出，香港一共有6間餐廳榮登榜單，全屬城中備受推崇的中菜名店，大家不妨mark低下次試！



得獎排行名單



1.大班樓 — 香港 ｜ 新派粵菜