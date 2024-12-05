中銀人壽啟動全球旅居養老金融 教你退休後點spend smart 退休儲備更好使

本港逐步進入高齡化社會，越來越多人開始尋找一種更自由、更有趣的退休生活方式。為了滿足這份對美好晚年的渴望，中銀人壽聯動中銀香港推出全新「旅‧心活」旅居體驗計劃，令退休不再是一成不變的日常，且強調讓大家探索「低物價、高品質」的宜居城市，展開充滿驚喜的第二人生。女神媽媽孫慧雪及「半退休Slasher」黎彼得早前為HOY TV退休生活節目《退休旅居新模式》，先後到大理及珠海等地拍攝。

孫慧雪提到，自己無膽投資高風險產品，只會買保險及作定期存款收息，退休時就會靠這些積蓄跟老公過生活。她笑言：「到老時仔大仔世界，所以都有跟老公討論過以旅居方式展開退休生活，仔仔反而會冇咁大壓力。」至於，黎彼得就表示自己退而不休，享受現時轉型做Youtuber！