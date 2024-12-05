中銀人壽啟動全球旅居養老金融 教你退休後點spend smart 退休儲備更好使

本港逐步進入高齡化社會，越來越多人開始尋找一種更自由、更有趣的退休生活方式。為了滿足這份對美好晚年的渴望，中銀人壽聯動中銀香港推出全新「旅‧心活」旅居體驗計劃，令退休不再是一成不變的日常，且強調讓大家探索「低物價、高品質」的宜居城市，展開充滿驚喜的第二人生。女神媽媽孫慧雪及「半退休Slasher」黎彼得早前為HOY TV退休生活節目《退休旅居新模式》，先後到大理及珠海等地拍攝。
孫慧雪提到，自己無膽投資高風險產品，只會買保險及作定期存款收息，退休時就會靠這些積蓄跟老公過生活。她笑言：「到老時仔大仔世界，所以都有跟老公討論過以旅居方式展開退休生活，仔仔反而會冇咁大壓力。」至於，黎彼得就表示自己退而不休，享受現時轉型做Youtuber！
從大灣區出發旅居養老 指定客戶即可體驗
「旅‧心活」旅居體驗計劃覆蓋內地18個宜居城市，包括大灣區內的珠海、佛山等9個城市，以及杭州、青島、三亞等風景優美的地方。中銀人壽執行總裁鄧子平透露，下一步能夠覆蓋全國，後至整個東南亞及全球，持有任何一張中銀人壽特選保單計劃之有效保單的客戶，均可透過登記成為計劃會員，目前旗下的合資格客戶人數逾15萬人，另外該旅居體驗計劃將進一步開放至中銀香港「私人財富」客戶。
另外，計劃特設專屬旅居管家，從出發前的行程規劃到入住後的美食推薦，再到突發情況的處理，管家全程貼心服務。而中銀香港提供的雙幣卡及電子錢包，則讓客戶在內地的消費體驗更加流暢、便利。除了豐富及無縫的生活體驗，計劃更以「六養合一」為理念，關注膳食、居住環境、醫療及社交等需求，締造身心靈滿足。
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