中銀香港網球公開賽2026 聯乘Sanrio！多個打卡位/換走限定念品/與球星合照

中銀香港網球公開賽2026(Bank of China Hong Kong Tennis Open)，將於1月4日至11日在維多利亞公園網球主場舉行。是次賽事為ATP巡迴賽新賽季的揭幕戰之一，屆時多位世界星級頂尖球手將來港備戰。除了精彩賽事外，今次場外更首度聯乘Sanrio！除了有Sanrio主題應援打卡位外，網球同樂區更設3大互動遊戲，大送紀念品，更有機會與球星合照，即睇詳情！

聯萌應援站 首度聯乘 Sanrio 今屆「中銀香港網球公開賽2026」賽事，首度聯乘人氣IP Sanrio characters！可愛的Hello Kitty、My Melody、Kuromi等經典角色，將以網球主題現身希慎廣場，注入滿滿活力。聯萌應援站將設多個打卡位，以Sanrio元素設計，讓球迷可以盡情打卡。更設小遊戲及「人生四格影相館」，完成遊戲後可免費拍照一次。 日期：2026年1月5日至11日 地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭 費用︰免費

網球同樂區 贏取球星合照機會 賽事主場旁的網球同樂區同樣不能錯過， 1月4日至11日期間，區內的「中銀香港專區」設3大網球互動遊戲，完成所有遊戲，即可換領Sanrio聯乘限定紀念品，數量有限，先到先得！更有機會與球星近距離合照！同樂區內還有市集攤位、大螢幕直播賽事及匹克球，全方位沉浸網球樂趣。費用全免，約定朋友參與！ 日期：2026年1月4日至11日 地點：維多利亞公園網球主場旁 費用︰免費

主題電車巡遊 從2025年12月28日至2026年1月11日，期間限定網球主題電車將穿梭香港島各處！電車內外滿載網球元素，變身移動打卡點。乘客邊遊車河，邊感受賽事氣氛，一同投入網球熱潮。

