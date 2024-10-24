中銀香港 助力灣區同城 數碼化投資旅程 引領跨境互聯新篇章｜至尊大灣區銀行服務 | 真．生活至尊品牌大獎2024

中國銀行（香港）（「中銀香港」）充分發揮中銀集團全球化優勢，聯動母行中國銀行全球服務資源，致力為客戶提供最佳的跨境金融體驗。中銀香港感謝am730頒發「至尊大灣區銀行服務」大獎，肯定銀行深耕努力。而為了進一步滿足跨境客戶日益增長的需求，中銀香港推出「中銀香港跨境GO」品牌，為往來各地的客戶提供一站式雙向跨境金融服務，並在產品創新、系統升級、專業服務和團隊建設上不斷提升，致力於提升客戶服務體驗，向世界說好香港與大灣區故事。

數碼化投資旅程 帶來跨境理財新體驗 隨著大灣區互聯互通的持續推進，「跨境理財通2.0」於今年2月底推出，中銀香港緊貼跨境客戶需要，迅速應對，並在設施、系統、產品及服務尋求進一步服務提升優化，為跨境客戶實踐多元資產配置服務。 憑著完善的線上理財體驗及數字化實力，中銀香港持續創新線上投資平台功能和提升遙距服務的能力。理財通客戶可以通過手機銀行進行無縫的基金搜索，提升用戶體驗，更可以透過中銀香港手機銀行「RM Chat」平台，以視像會議的方式與客戶經理進行理財策劃及無縫完成基金交易，適合尋求便利和效率的跨境客戶。

一站式服務 助力來港人才融入新生活 中銀香港全力支持香港政府近年來推出的多項吸引人才的政策，藉著綜合化服務的特色優勢，聚焦來港人才的需要，為來港留學、工作、生活、商旅等客群提供多元化的投資產品選擇及一站式服務，為客戶打造專屬、貼心、專業服務。 針對來港人才關注的租房置業、找工作，子女教育、財富管理、消費支付等不同需求，中銀香港透過設立特色服務分行、「人+公司」專業服務團隊、在線服務顧問、專享優惠服務禮遇等提供全方位的配套服務，更配備跨境專員專隊，用客戶最熟悉的文化、語言，幫助客戶解決他們所需。中銀香港還透過組織客戶活動、財富論壇等形式，為來港人才提供所需的生活與金融資訊，幫其拓展人脈和視野，快速融入香港生活圈，攜手共建美好香港。

專屬團隊與客戶 攜手迎接新發展 今年年初，香港政府正式推出新「資本投資者入境計劃」，吸引來自全球各地的高淨值客戶來港投資及定居。中銀香港積極配合香港政府，推出「中銀香港新資本投資者入境計劃服務」，為有意來港的高資產淨值人士提供豐富的合資格產品，並設有「私人財富」高端理財服務品牌，協助客戶捕捉更多市場機遇，為客戶度身訂造個性化的資產配置、按揭融資、財富傳承等方案，全方位滿足客戶不同的理財需求。 跨境互聯體驗 大灣區同城新常態 順應大灣區內居民融合進一步加深，中銀香港為港人客戶打造一系列北上綜合服務方案，滿足港人在大灣區日常消費、支付、理財、置業、按揭和保障等全方面需求。另外，透過發揮與母公司中國銀行緊密聯繫的優勢，中銀香港聯同廣東及深圳提供逾1,000家網點支持跨境服務，為客戶打造「一步即達」的理財服務體驗，積極滿足客戶所需。

展望未來，中銀香港將繼續秉持「深知，所以更近」的理念，以客戶需求為中心，把握市場和政策機遇，以多元化渠道做大做好跨境金融業務，為跨境客戶提供更具專業性和綜合性的跨境金融服務體驗，以金融力量助力大灣區互聯互通發展。